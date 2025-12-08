BÖRSE HEUTE: US-Indizes schwächer vor FED – Nvidia stark, Öl fällt, Kryptos steigen (08.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze US-Indizes rutschen ins Minus

Nvidia treibt Tech-Sektor

Rohstoffe & Währungen volatil

Die Börse heute zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Trotz eines stabilen Handelsbeginns rutschen die großen US-Indizes ins Minus, da Anleger vor der morgigen letzten FOMC-Sitzung des Jahres Risiken reduzieren. Gleichzeitig sorgen geopolitische Nachrichten, Unternehmensentwicklungen und Rohstoffbewegungen für zusätzliche Marktvolatilität. Diese Börse aktuell-Analyse zeigt die wichtigsten Treiber des heutigen Marktgeschehens. ⭐ Key Takeaways US-Indizes rutschen ins Minus: DJIA -0,6 %, Nasdaq 100 und S&P 500 jeweils -0,4 %. Nvidia treibt Tech-Sektor: H200-Exportfreigabe nach China → Aktie +2,5 %. Rohstoffe & Währungen volatil: Öl -2 %, Gold leicht schwächer, Kryptos im Plus. Börse heute: US-Märkte drehen ins Minus – FED-Abwarten dominiert 📉 Die finale FED-Sitzung des Jahres sorgt für Zurückhaltung: DJIA: –0,6 %

Nasdaq 100: –0,4 %

S&P 500: –0,4 % Defensive Branchen stehen unter Druck, da Tech-Aktien weiter relative Stärke zeigen. 🤖 Nvidia stärkt Tech – H200-Chip darf nach China exportiert werden 🚀 Laut einem Semafor-Bericht, bestätigt durch Reuters, wird das US-Handelsministerium bald den Export des H200 KI-Chips nach China genehmigen. → Nvidia Aktie +2,5 % Der Schritt kommt überraschend, da die politische Diskussion um strengere Chip-Exportregeln zuletzt an Dynamik gewonnen hatte. 💸 Inflation & Kosten: NY Fed warnt vor massiv steigenden Gesundheitsausgaben 🏥 Eine neue Umfrage der New York Fed zeigt: Erwarteter Anstieg der medizinischen Kosten: +10,1 %

Höchster Wert seit über 10 Jahren Die Gründe: Auslaufen staatlicher Unterstützungen

Preisdruck im Dienstleistungssektor Dies könnte die Binnenkonjunktur langfristig belasten, selbst bei sinkender Gesamtinflation. 🎬 Kampf um Warner Bros – Paramount überbietet Netflix deutlich 🎥 Paramount Skydance hat ein neues Übernahmeangebot eingereicht: 108,4 Mrd. USD → deutlich höher als Netflix’ Angebot von 72 Mrd. USD

WBD-Aktie: +3,5 %

Paramount: +8 %

Netflix: –4 % Antitrust-Sorgen sind hoch, insbesondere da auch der US-Präsident Bedenken äußerte. Ein Zusammenschluss mit Netflix gilt als regulatorisch schwieriger als der Paramount-Deal. 🇪🇺 Europa: Börse aktuell leicht schwächer – UK führt Verliererliste an 📉 Europäische Index-Futures: UK100: –0,3 %

SPA35: –0,2 %

DE40 & FRA40: –0,05 % Sentix-Stimmungsdaten der Eurozone fielen besser aus als erwartet, stützen den Euro leicht. 💱 Devisenmarkt: US-Dollar stabilisiert leicht – Yen & Franken schwächste Währungen 💵 USD-Index: +0,1 %

EURUSD: unverändert bei 1,164

USDJPY: +0,3 %

EURCHF: +0,3 % Erwartungen an eine restriktivere FED-Tonalität stützen vorübergehend den Dollar. 🛢️ Rohstoffe: Ölpreise brechen nach OPEC+-Signalen ein 🛢️ Brent & WTI: jeweils –2 % → Ende der 3-Tage-Rally

Gründe: Klarere Signale zu geplanten Produktionssteigerungen Geringere Sorgen über Russland-Sanktionen

Gold: –0,3 % auf 4.192 USD

Silber: –0,6 % auf 58 USD ₿ Krypto News: Bitcoin & Ethereum starten freundlich in die Woche 🚀 Bitcoin: +0,75 % → zurück über 90.000 USD

Ethereum: +2,8 % → 3.123 USD Damit entwickeln sich Kryptowährungen heute gegenläufig zu Aktien und Rohstoffen. 🧾 Fazit: Börse heute wartet auf FED – breite Vorsicht, aber starke Einzeltreiber Die Börse heute zeigt ein gemischtes Bild: Aktienmärkte leicht schwächer

Tech unterstützt durch Nvidia

Ölpreise unter Druck

Kryptos überraschend stark Der Markt positioniert sich klar vor der morgigen FOMC-Sitzung, deren Tonfall entscheidend für die weitere Entwicklung an der Börse aktuell sein wird. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.