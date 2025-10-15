US Börsenstart: Fed-Signale, starke Quartalszahlen und neue Impulse von Apple, ASML & Morgan Stanley 📈

Börse USA im Aufwind – Fed-Signale, starke Unternehmenszahlen und positive Marktstimmung 📈

Die Börse USA setzt ihre Aufwärtsbewegung fort, die durch die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ausgelöst wurde. Seine Bemerkungen deuteten nicht nur auf eine mögliche Zinssenkung, sondern auch auf ein baldiges Ende der Bilanzreduzierung (Quantitative Tightening) hin. Seit 2022 hat die US-Notenbank ihre gigantische Bilanz um mehr als ein Viertel verkleinert, nachdem sie während der Pandemie massiv Anleihen gekauft hatte.

Sollte die Fed das Programm nun beenden, müssten auslaufende Anleihen wieder reinvestiert werden – ein Signal, das sinkende Marktzinsen begünstigen könnte.

🚀 Key Takeaways

Fed-Signale stützen Märkte: Jerome Powells Andeutung möglicher Zinssenkungen und eines Stopps der Bilanzreduzierung treibt die US Börse an. Breite Kursgewinne im S&P 500: Fast alle Sektoren legen zu – besonders Versorger und Technologieaktien. Starke Unternehmenszahlen: ASML, Morgan Stanley und Bank of America überzeugen mit positiven Quartalsergebnissen.

🏦 Fed-Politik: Zinssenkung in Sichtweite? 💵

Jerome Powells jüngste Aussagen haben die Stimmung an der Börse USA deutlich aufgehellt. Der Fed-Chef zeigte sich bereit, nicht nur Zinsen zu senken, sondern auch das Programm zur Bilanzverkleinerung (QT) zu beenden.

Seit 2022 hat die US-Notenbank ihre Bilanz durch das Auslaufenlassen von Anleihen reduziert – doch ein abruptes Ende könnte eine Senkung der Renditen am Anleihemarkt zur Folge haben.

Interessanterweise hat der S&P 500 trotz der schrumpfenden Fed-Bilanz rund 3.000 Punkte zugelegt, was zeigt, dass die Märkte längst nicht mehr ausschließlich von Liquidität abhängen.

🏛️ US Börse trotzt geopolitischen Spannungen 🇨🇳

Während die Geldpolitik für Rückenwind sorgt, flammt auf der geopolitischen Bühne erneut Spannung auf:

Donald Trump verschärft den Ton gegenüber China und droht mit einem Importstopp für Speiseöle. Peking erwägt daraufhin, den Sojabohnenimport aus den USA auszusetzen – ein Risiko für amerikanische Landwirte. Dennoch überwiegen an der Börse aktuell positive Signale aus den Handelsgesprächen, was die Stimmung stützt.

💻 Technologie & KI: ASML und TSMC im Fokus 🤖

Der niederländische Chipmaschinenhersteller ASML meldete starke Aufträge und solide Ergebnisse – ein klarer Beleg für den anhaltenden KI-Boom. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen von TSMC, dem weltgrößten Halbleiterproduzenten und zentralen Zulieferer von Nvidia.

Die Technologiebranche bleibt der Wachstumstreiber an der US Börse, mit einem Tagesplus von rund 1 % im S&P 500. Besonders Versorger-Aktien führen den Markt mit den größten Gewinnen an.

📊 US-Indizes im Plus: Breite Erholung der Börse USA

Der S&P 500 legt um 0,8 % zu, während der Russell 2000 mit einem Anstieg von 1,3 % kleinere Werte überdurchschnittlich nach oben zieht.

Diese Bewegung macht rund zwei Drittel der Verluste der Vorwoche wett und deutet auf eine Rückkehr in den Hauptaufwärtstrend hin. Entscheidend: Der Index hat wichtige technische Unterstützungen gehalten und die 50-%-Retracement-Marke nicht unterschritten.

🧾 Unternehmens-News: Positive Impulse aus allen Richtungen 💼

🍏 Apple (AAPL.US): Expansion in Vietnam

Apple plant, seine Investitionen in Vietnam auszubauen, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Zudem arbeitet der Konzern laut Bloomberg mit BYD an einem neuen Smart-Home-Produkt. Die Aktie steigt um 0,8 %, liegt aber seit Jahresbeginn leicht im Minus.

🚗 Stellantis (STLA.US): Milliarden-Investition in die USA

Der Autobauer investiert 13 Milliarden US-Dollar in die Umstrukturierung seiner Lieferkette in den USA, um Handelszölle abzufedern. Die Aktie legt um 0,7 % zu. Stellantis ist Eigentümer von Marken wie Fiat, Chrysler, Jeep und Peugeot.

🍕 Papa John’s (PZZA.US): Übernahmefantasie treibt Aktie

Ein Bericht von Reuters deutet darauf hin, dass Apollo Global ein Buyout-Angebot über 64 US-Dollar pro Aktie plant. Die Aktie schoss zum Handelsstart um 10 % nach oben.

🏦 Bank of America (BAC.US) & Morgan Stanley (MS.US): Starke Zahlen

Beide Banken glänzen mit über den Erwartungen liegenden Q3-Ergebnissen.

Bank of America übertraf mit einem EPS von 1,06 USD den Konsens deutlich und meldete Umsätze von 28,09 Mrd. USD .

Morgan Stanley verzeichnete einen Rekordanstieg von 44 % im Investmentbanking-Umsatz, mit einem AUM von 8,9 Mrd. USD – nah an der 10-Milliarden-Marke.

Die Aktien stiegen um 4 % bzw. 6,75 %.

🧭 Fazit: Die Börse USA zeigt Stärke – Trendwende nimmt Fahrt auf

Die Kombination aus dovisher Fed-Rhetorik, starken Unternehmenszahlen und technischer Stabilität sorgt für anhaltenden Optimismus an der US Börse.

Während geopolitische Risiken bestehen bleiben, überwiegt derzeit die Aussicht auf sinkende Zinsen und eine anhaltend robuste Wirtschaft.

Die Börse USA bleibt damit in einem bullischen Modus, der in den kommenden Wochen weiter an Dynamik gewinnen könnte.

S&P 500 Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: