US Börsenstart: Fed, Tech-Giganten & US Börse vor Entscheidung

Börse USA vor richtungsweisender Woche – US Börse im Spannungsfeld 📊 Die Börse USA steht vor einer der wichtigsten Wochen des Jahres. Anleger an der US Börse bereiten sich auf eine Kombination aus entscheidenden Unternehmenszahlen, geldpolitischen Weichenstellungen und politischen Signalen vor. Besonders im Fokus stehen die Technologieriesen der „Magnificent 7“, deren Quartalsberichte darüber entscheiden könnten, ob die KI-getriebene Tech-Rally ihre Fortsetzung findet. Drei Key Takeaways zur Börse USA US Börse vor entscheidender Woche mit Fed-Meeting und Tech-Zahlen. Magnificent 7 bestimmen die Richtung, besonders für den KI-getriebenen Markt. Politische Unsicherheit könnte die Volatilität zusätzlich erhöhen. Fed-Entscheidung und Politik prägen die US Börse 🏦 Ein zentrales Ereignis für die Börse USA ist die anstehende Sitzung der Federal Reserve. Zwar geht der Markt fest davon aus, dass die Leitzinsen unverändert bleiben, doch entscheidend wird die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstagabend. Schon kleinste Hinweise auf: den weiteren Inflationsverlauf

mögliche Zinssenkungen

oder den geldpolitischen Ausblick könnten Renditen, US-Dollar und Aktienmärkte spürbar bewegen. Zusätzliche Brisanz erhält die Woche durch die Politik: Donald Trump könnte seinen bevorzugten Kandidaten für die Powell-Nachfolge bekannt geben. Namen wie Rick Rieder und Kevin Warsh kursieren bereits. Entsprechende Signale könnten Debatten über die Unabhängigkeit der Fed neu entfachen und die Volatilität an der US Börse erhöhen. Tech-Giganten im Fokus: Tragen sie die Börse USA weiter? 🚀 Die Berichtssaison erreicht ihren Höhepunkt. Die Ergebnisse der Magnificent 7 gelten als Lackmustest für die Bewertung des gesamten Technologiesektors. Positive Überraschungen könnten die Börse USA weiter antreiben, während Enttäuschungen rasch zu Gewinnmitnahmen führen dürften. Aktuell zeigt sich der Markt vorsichtig optimistisch: S&P 500 Futures tendieren aufwärts

Technisch bilden die exponentiellen gleitenden Durchschnitte ein klassisches bullishes Muster

Die Stimmung bleibt konstruktiv – solange die Zahlen überzeugen Unternehmensnews bewegen die US Börse 🏢 Auch auf Einzeltitelebene sorgt die Woche für Bewegung an der US Börse: CoreWeave: Nvidia investiert 2 Mrd. USD in den Ausbau der KI-Infrastruktur. Ziel sind über 5 GW Rechenleistung bis 2030 .

USA Rare Earth: Der US-Staat beteiligt sich mit 1,6 Mrd. USD , Aktie reagiert mit deutlichen Kursgewinnen.

Revolution Medicines: Aktie fällt rund 20 % , nachdem Merck Übernahmegespräche beendet hat.

