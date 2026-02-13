US Börsenstart: Inflation, KI-Zuflüsse & Einzelaktien im Fokus

Das Wichtigste in Kürze US-Inflation leicht unter Prognose, aber ohne unmittelbare Auswirkungen auf Bewertungen.

📊 Börse USA: Unsicherer Wochenschluss trotz moderater Inflation Die US Börse startet in die letzte Sitzung einer turbulenten Handelswoche mit verhaltener Stimmung. Trotz neuer Inflationsdaten aus den USA bleiben größere Marktbewegungen zunächst aus. Die großen Indizes bewegen sich mit Schwankungen von unter 0,5 % nur moderat. Während die Berichtssaison weiterläuft, scheint an der Börse USA derzeit weniger die Fundamentaldaten als vielmehr das Sentiment den Ton anzugeben. Besonders auffällig: Laut BlackRock-Daten erreichen die Zuflüsse privater Investoren in Technologie-Fonds neue Rekordstände – trotz wachsender Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms. 🔎 Drei Key Takeaways US-Inflation leicht unter Prognose, aber ohne unmittelbare Auswirkungen auf Bewertungen. Tech-Zuflüsse auf Rekordniveau, trotz wachsender Skepsis gegenüber KI-Bewertungen. Einzelaktien dominieren das Marktgeschehen – starke Divergenzen innerhalb des Technologiesektors. 📉 US-Inflation leicht unter Erwartungen Die veröffentlichten Inflationsdaten für Januar 2026 fielen etwas schwächer aus als erwartet: Headline-Inflation (YoY): 2,4 % (Erwartung: 2,5 %)

Monatlich: 0,2 % (Erwartung: 0,3 %)

Kerninflation (Core CPI): 2,5 % YoY / 0,3 % MoM – im Rahmen der Prognosen Die Zahlen signalisieren eine moderate Disinflation, reichen jedoch bislang nicht aus, um an der US Börse eine klare Neubewertung der Zinserwartungen auszulösen. 📈 Technische Lage: Nasdaq 100 verliert Momentum Im Chartbild des Nasdaq 100 zeigen sich erste Schwächesignale: Käufer scheiterten am 23,6 %-Fibonacci-Level

Nächstes relevantes Ziel auf der Unterseite: 50 %- und 61,8 %-Fibonacci-Zone

RSI nähert sich überkauften Bereichen, was kurzfristig stabilisierend wirken könnte Ein nachhaltiger Bruch unter zentrale Fibonacci-Marken könnte an der Börse USA eine breitere Korrektur einleiten. 🏢 Unternehmens-News bewegen die US Börse Die Einzelwerte sorgen für starke Ausschläge: Arista Networks (ANET.US)

+6 % nach starken Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn über Erwartungen, Margenausblick stabil trotz Kostenbelastung. Applied Materials (AMAT.US)

+10 % nach deutlichem Beat bei Umsatz und Gewinn sowie optimistischem Ausblick. Pinterest (PINS.US)

-20 % nach enttäuschender Prognose. Q4 leicht unter Erwartungen, aber schwache Umsatz-Guidance belastet stark. Alibaba (BABA.US)

-2 % nach Berichten über mögliche Aufnahme in US-Exportbeschränkungsliste. Rivian (RIVN.US)

