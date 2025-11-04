US Börsenstart: Nasdaq 100 & S&P 500 verlieren – Investoren warten auf AMD- und Arista-Ergebnisse

Die Börse USA startet mit negativen Vorzeichen in den Handelstag.

Futures auf den Nasdaq 100 fallen um 0,9 %, während der S&P 500 rund 0,5 % verliert.

Banken warnen vor einer möglichen Marktkorrektur, während sich im Technologiesektor erste Ermüdungserscheinungen zeigen.

Investoren bleiben zurückhaltend und warten auf neue Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen sowie auf makroökonomische Daten, die durch den anhaltenden US-Government Shutdown zunehmend spärlich fließen.

🧠 Drei Key Takeaways

💻 Tech bleibt Taktgeber: Anleger warten gespannt auf AMD und Arista Networks , deren Ergebnisse die Stimmung im Sektor maßgeblich beeinflussen könnten.

🏛️ Government Shutdown belastet: Wichtige US-Daten wie der JOLTS-Report entfallen – Unsicherheit über die Wirtschaftslage wächst.

📊 Korrekturrisiko steigt: Nasdaq & S&P 500 zeigen klare Schwächetendenzen – Anleger sichern Gewinne und meiden Risiko.

💹 Marktentwicklung: Schwache Stimmung dominiert die US Börse

Die US-Indizes tendieren am Dienstag überwiegend im Minus.

Futures auf den Nasdaq 100 und S&P 500 rutschen ab, während der Dow Jones stabil bleibt.

Die Marktteilnehmer reagieren sensibel auf Korrekturwarnungen großer Investmentbanken und die sinkende Risikobereitschaft im Technologiesektor.

„Anleger realisieren Gewinne nach einer der stärksten Tech-Rallys der letzten Jahre – und positionieren sich defensiver.“

🤖 Tech-Sektor im Fokus – AMD & Arista vor Zahlen

Nach Börsenschluss stehen die Quartalsberichte von AMD und Arista Networks im Mittelpunkt:

AMD fokussiert sich zunehmend auf KI- und Data-Center-Lösungen , um mit Nvidia Schritt zu halten.

Arista Networks treibt den Ausbau von Cloud- und Netzwerk-Infrastrukturen voran und profitiert vom steigenden globalen Datenverkehr.

Diese Ergebnisse könnten den Markt entscheidend beeinflussen – sowohl in Bezug auf die Richtung der Tech-Rally als auch die Bewertungserwartungen.

🏛️ Makro & Geldpolitik: Fed bleibt datenabhängig

Der anhaltende Government Shutdown seit dem 1. Oktober sorgt für verzögerte US-Wirtschaftsdaten.

Daten von BLS, BEA und Census Bureau fehlen, wodurch wichtige Indikatoren wie der JOLTS-Report ausfallen.

Nur private Quellen wie PMI-Daten oder Verbraucherstudien stehen zur Verfügung – diese können die fehlenden Regierungsstatistiken jedoch nicht vollständig ersetzen.

Das verstärkt die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Federal Reserve, die weiterhin eine vorsichtige, datenabhängige Haltung einnimmt.

🧾 Unternehmens-News

🚗 Uber (UBER.US)

Aktie fällt um 7–8 % nach Q3-Zahlen.

Trotz höherem Umsatz & Gewinn enttäuscht der Q4-Ausblick .

Anleger reagieren auf konservative Prognosen mit Gewinnmitnahmen.

💊 Pfizer (PFE.US)

Kursgewinn von +1,3 % nach starken Q3-Ergebnissen.

Jahresprognose angehoben, trotz Umsatzrückgang von 6 % YoY.

🧬 Merck (MRK.US)

+2 % nach Partnerschaft mit Blackstone Life Sciences über $700 Mio. zur Entwicklung einer neuen Krebstherapie.

🧠 Palantir (PLTR.US)

Q3-Ergebnisse über Erwartungen , Umsatzprognose für Q4 angehoben.

Starke Nachfrage nach KI-Lösungen im Regierungs- und Unternehmenssektor.

Aktie fällt trotzdem um 7 % – Anleger nutzen Gewinne zur Konsolidierung.

📉 S&P 500 Chartanalyse (H1)

Technisch betrachtet zeigt der S&P 500 eine kurzfristige Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend:

Widerstand: 5.180 Punkte

Unterstützung: 5.060 Punkte

RSI: neutral bei 48 – Anleger bleiben abwartend

Die Stimmung ist geprägt von Risikoaversion – makroökonomische Daten und Unternehmenszahlen könnten die nächste Trendrichtung bestimmen.

📘 Fazit – US Börse bleibt nervös zwischen Korrekturangst & Tech-Hoffnung 📊

Die Börse USA zeigt sich aktuell zweigeteilt:

Während Technologieaktien weiter den Takt angeben, mehren sich die Anzeichen für Gewinnmitnahmen und eine Marktkonsolidierung.

Solange makroökonomische Unsicherheiten anhalten und der Government Shutdown die Datentransparenz einschränkt, dürfte die Volatilität hoch bleiben.

S&P 500 Chart (H1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

