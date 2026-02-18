US Börsenstart: Nasdaq 100 startet stark – Nvidia führt US Börse an

Börse USA: Nasdaq 100 mit starkem Rebound 📈

Die Börse USA zeigt sich nach dem jüngsten Rücksetzer deutlich erholt. US-Index-Futures notieren nach der Kassa-Eröffnung höher und signalisieren eine Rückkehr der Käufer an die US Börse. Besonders der Nasdaq 100 steht im Fokus und gewinnt über 1 %. Auch außerhalb der USA ist die Stimmung konstruktiv, was die globale Risikobereitschaft zusätzlich stützt.

Starke Impulse kommen aus dem Finanzsektor, von Banken sowie vom Ölmarkt. Innerhalb der „Magnificent Seven“ setzt vor allem Nvidia ein klares Zeichen der Stärke.

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ Nasdaq 100 verteidigt EMA200 erfolgreich

2️⃣ Nvidia klarer Outperformer unter Big Tech

3️⃣ Breite Marktbewegung mit klaren Gewinnern und Verlierern

Technische Lage: Nasdaq 100 im Fokus

Der Nasdaq 100 Index verteidigt die wichtige Unterstützung am EMA200 (rote Linie) und nimmt heute erneut Fahrt auf. Diese Reaktion gilt an der US Börse als technisches Signal für eine mögliche Stabilisierung.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 25.500 Punkten könnte:

Short-Positionen unter Druck setzen

Momentum-Käufe auslösen

Die Tür für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen

Solange diese Marke jedoch nicht überwunden wird, bleibt die Bewegung technisch eine Erholung im bestehenden Konsolidierungsbereich.

Magnificent Seven: Nvidia an der Spitze 🚀

Innerhalb der großen Tech-Werte zeigt sich ein differenziertes Bild:

Nvidia (NVDA) +1,7 %

Amazon (AMZN) +1,6 %

Microsoft (MSFT) +0,5 %

Tesla (TSLA) +0,4 %

Alphabet (GOOGL) +0,3 %

Apple (AAPL) +0,2 %

Meta (META) -0,5 %

Die Stärke von Nvidia stützt nicht nur den Nasdaq 100, sondern wirkt sich positiv auf das gesamte Tech-Sentiment an der Börse USA aus.

Starke Gewinner an der US Börse

Mehrere Aktien überzeugen mit deutlichen Kursanstiegen nach Zahlen oder Unternehmensmeldungen:

Global-e Online +24 %

Rush Street +20 %

Mister Car Wash +17 %

Wingstop +13 %

Moderna +8 %

Palantir +5 %

Diese breite Performance zeigt, dass Anleger wieder selektiv in Wachstums- und Turnaround-Stories investieren.

Verlierer des Tages

Nicht alle Titel profitieren vom positiven Gesamtmarkt:

Northern Dynasty Minerals -34 %

SimilarWeb -21 %

Axcelis Technologies -13 %

Palo Alto Networks -7 %

MKS Instruments -6,7 %

Vor allem schwache Ausblicke und regulatorische Unsicherheiten belasten einzelne Werte.

Fazit: US Börse sendet erste Stabilisierungssignale

Die Börse USA zeigt nach der jüngsten Schwächephase klare Erholungstendenzen. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von der Verteidigung des EMA200 und der Stärke im KI-Segment rund um Nvidia.

Ein nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstandsmarken könnte die bullische Dynamik an der US Börse weiter verstärken. Dennoch bleibt die Lage selektiv: Positive Unternehmenszahlen werden honoriert, schwache Ausblicke dagegen konsequent abgestraft.

Die kommenden Handelstage werden zeigen, ob es sich um eine technische Erholung – oder um den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung handelt.

Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026.

