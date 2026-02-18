US Börsenstart: Nasdaq 100 startet stark – Nvidia führt US Börse an

- Nasdaq 100 verteidigt EMA200 erfolgreich
Börse USA: Nasdaq 100 mit starkem Rebound 📈
Die Börse USA zeigt sich nach dem jüngsten Rücksetzer deutlich erholt. US-Index-Futures notieren nach der Kassa-Eröffnung höher und signalisieren eine Rückkehr der Käufer an die US Börse. Besonders der Nasdaq 100 steht im Fokus und gewinnt über 1 %. Auch außerhalb der USA ist die Stimmung konstruktiv, was die globale Risikobereitschaft zusätzlich stützt.
Starke Impulse kommen aus dem Finanzsektor, von Banken sowie vom Ölmarkt. Innerhalb der „Magnificent Seven“ setzt vor allem Nvidia ein klares Zeichen der Stärke.
🔎 Drei Key Takeaways
1️⃣ Nasdaq 100 verteidigt EMA200 erfolgreich
2️⃣ Nvidia klarer Outperformer unter Big Tech
3️⃣ Breite Marktbewegung mit klaren Gewinnern und Verlierern
Technische Lage: Nasdaq 100 im Fokus
Der Nasdaq 100 Index verteidigt die wichtige Unterstützung am EMA200 (rote Linie) und nimmt heute erneut Fahrt auf. Diese Reaktion gilt an der US Börse als technisches Signal für eine mögliche Stabilisierung.
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 25.500 Punkten könnte:
-
Short-Positionen unter Druck setzen
-
Momentum-Käufe auslösen
-
Die Tür für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends öffnen
Solange diese Marke jedoch nicht überwunden wird, bleibt die Bewegung technisch eine Erholung im bestehenden Konsolidierungsbereich.
Magnificent Seven: Nvidia an der Spitze 🚀
Innerhalb der großen Tech-Werte zeigt sich ein differenziertes Bild:
-
Nvidia (NVDA) +1,7 %
-
Amazon (AMZN) +1,6 %
-
Microsoft (MSFT) +0,5 %
-
Tesla (TSLA) +0,4 %
-
Alphabet (GOOGL) +0,3 %
-
Apple (AAPL) +0,2 %
-
Meta (META) -0,5 %
Die Stärke von Nvidia stützt nicht nur den Nasdaq 100, sondern wirkt sich positiv auf das gesamte Tech-Sentiment an der Börse USA aus.
Starke Gewinner an der US Börse
Mehrere Aktien überzeugen mit deutlichen Kursanstiegen nach Zahlen oder Unternehmensmeldungen:
-
Global-e Online +24 %
-
Rush Street +20 %
-
Mister Car Wash +17 %
-
Wingstop +13 %
-
Moderna +8 %
-
Palantir +5 %
Diese breite Performance zeigt, dass Anleger wieder selektiv in Wachstums- und Turnaround-Stories investieren.
Verlierer des Tages
Nicht alle Titel profitieren vom positiven Gesamtmarkt:
-
Northern Dynasty Minerals -34 %
-
SimilarWeb -21 %
-
Axcelis Technologies -13 %
-
Palo Alto Networks -7 %
-
MKS Instruments -6,7 %
Vor allem schwache Ausblicke und regulatorische Unsicherheiten belasten einzelne Werte.
YouTube Börsen Wissen für Alle
Fazit: US Börse sendet erste Stabilisierungssignale
Die Börse USA zeigt nach der jüngsten Schwächephase klare Erholungstendenzen. Besonders der Nasdaq 100 profitiert von der Verteidigung des EMA200 und der Stärke im KI-Segment rund um Nvidia.
Ein nachhaltiger Ausbruch über zentrale Widerstandsmarken könnte die bullische Dynamik an der US Börse weiter verstärken. Dennoch bleibt die Lage selektiv: Positive Unternehmenszahlen werden honoriert, schwache Ausblicke dagegen konsequent abgestraft.
Die kommenden Handelstage werden zeigen, ob es sich um eine technische Erholung – oder um den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung handelt.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.