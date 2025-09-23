US Börsenstart: Rekorde an der Wall Street – Powell im Fokus

📊 Börse USA: Optimismus trotz Rezessionsrisiken – Tech-Rally treibt US-Märkte weiter 📰 Einleitung Die US Börse ignoriert derzeit weitgehend Rezessionssorgen. Anleger setzen fast geschlossen auf ein „Soft Landing“ der US-Wirtschaft, während die großen Indizes neue Rekordstände erreichen. Besonders die Tech-Rally, getragen von KI-Investitionen, Dateninfrastruktur und Halbleiterproduktion, sorgt für anhaltenden Optimismus. Heute richtet sich der Blick jedoch auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die kurzfristig für Bewegung sorgen könnte. 📌 Key Takeaways 🚀 Rekordstände an der Börse USA: S&P 500 , Nasdaq und Dow Jones bewegen sich nahe ihrer Allzeithochs – getrieben durch KI- und Tech-Investitionen.

🏦 Powell im Fokus: Anleger warten gespannt auf Hinweise zur Geldpolitik – dovisher Ton = Bestätigung des Trends, hawkisher Ton = Korrekturrisiko.

🛫 Unternehmensnews: Boeing, ACM Research und Kenvue im Plus, Firefly Aerospace mit deutlichen Verlusten. 📈 US Börse im Aufwind – Fokus auf Powell Die Börse USA zeigt auch heute Stärke: Futures auf den S&P 500 (US500) notieren leicht im Plus und bewegen sich nahe Rekordständen. Anleger bleiben vorsichtig, da Powells Rede entscheidend für den kurzfristigen Kursverlauf sein könnte. Hinweise auf anhaltend hohe Zinsen könnten eine Korrektur auslösen, während ein dovisher Ausblick die Rally bestätigen dürfte. 🏢 Unternehmensnachrichten aus den USA Boeing (BA.US): +3% auf 216 USD nach Berichten über ein mögliches Großgeschäft mit China – Details zur Bestellung noch offen.

ACM Research (ACMR.US): +6% auf 38,50 USD nach Aufnahme in den S&P SmallCap 600 Index , was höhere Sichtbarkeit bei institutionellen Investoren bedeutet.

Firefly Aerospace (FLY.US): -10% trotz starker Umsätze und Auftragsbestand von 1,1 Mrd. USD → Sorgen wegen hoher Verluste.

Kenvue (KVUE.US): +4% nach Erholung, trotz anhaltender Kontroversen um Tylenol und mögliche Gesundheitsrisiken. Aktie in 6 Monaten jedoch -25%. ✅ Fazit Die Börse USA bleibt im Aufwärtstrend – getragen von Tech-Investitionen und Anlegeroptimismus. Dennoch hängt die kurzfristige Entwicklung stark von Powells Rede ab: Ein zurückhaltender Ton könnte eine Korrektur einleiten, während dovishe Aussagen die Rally fortsetzen lassen. Unternehmen wie Boeing und ACM Research stützen die Stimmung zusätzlich, während Firefly Aerospace zeigt, dass Risiken nicht verschwinden. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

