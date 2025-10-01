US Börsenstart: S&P 500 steigt trotz Government Shutdown – Nike stark, Biotech schwach (01.10.2025)

📊 US Börse & Börse USA: Moderate Reaktion trotz Government Shutdown Einleitung Die US Börse zeigt sich trotz des ersten Government Shutdowns seit sieben Jahren erstaunlich stabil. Während einige Bundesbehörden ihre Arbeit einstellen mussten und Zahlungen an Mitarbeiter ausgesetzt wurden, blieb eine Panikreaktion an den Märkten aus. Anleger bewerten die Situation als vorübergehend und mit begrenzten Auswirkungen auf die Wirtschaft. 🔑 Key Takeaways Moderate Marktreaktion: Trotz Shutdown keine starken Kursverluste – Anleger sehen begrenzte Risiken.

S&P 500 im Plus: S&P 500 -Futures steigen während des Vormittagshandels.

Unternehmensnews bewegen Kurse: IBM/AMD Partnerschaft, Nike stark, Fortress Biotech und Marvell schwach. 🏛️ Government Shutdown & Marktstimmung Der aktuelle US Government Shutdown führt zwar zu Unterbrechungen im Staatsbetrieb und zur Aussetzung wichtiger Konjunkturdaten wie dem NFP-Arbeitsmarktbericht. Dennoch gehen die meisten Marktteilnehmer von kurzfristigen Auswirkungen aus und erwarten eine baldige Einigung. Politische Unsicherheit bleibt durch den Streit zwischen Demokraten und Republikanern bestehen.

Die Fed dürfte angesichts der Unsicherheit vorsichtiger bei weiteren Zinserhöhungen agieren. 📈 Börse USA: S&P 500 im Aufwärtstrend Die Futures auf den S&P 500 (US500, H1-Chart) steigen im Vormittagshandel. Der politische Stillstand in Washington löst bisher keine starke Abwärtsbewegung aus. Anleger werten die Situation als begrenzt und vorübergehend. 🏢 Unternehmensnachrichten im Fokus 🤝 IBM & AMD Die Tech-Giganten schließen eine strategische Partnerschaft, um Zyphra mit fortschrittlicher KI-Infrastruktur zu unterstützen. Zyphra plant, mit Hilfe von IBMs Cloud und AMDs Chips große KI-Modelle weiterzuentwickeln. 💊 Fortress Biotech Die Aktie fällt um -34 %, nachdem die FDA die Zulassung für das Medikament CUTX-101 (Menkes-Krankheit) verweigerte. 👟 Nike Die Aktie steigt um +3 %, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse meldete. Besonders positiv: Großhandelspartner wie Amazon und Foot Locker sowie steigende Laufschuh-Verkäufe. 💻 Marvell Technology Die Aktie verliert ca. -3 %, nachdem Analysten die Bewertung herabgestuft haben. Trotz starkem Wachstum im Data-Center-Geschäft sorgen Konkurrenzdruck und Unsicherheit für Vorsicht. 📝 Fazit: US Börse & Börse USA im Überblick Die Börse USA zeigt sich widerstandsfähig: Trotz Government Shutdown steigen die S&P 500 Futures. Während politische Unsicherheiten bestehen, blicken Anleger verstärkt auf Unternehmenszahlen und Fed-Entscheidungen. Besonders Nike überzeugt mit starken Ergebnissen, während Fortress Biotech und Marvell Federn lassen müssen. Insgesamt bleibt die US Börse stabil – der Shutdown gilt bisher als kurzfristiger Störfaktor. S&P 500 Chart (H1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

