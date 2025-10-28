US Börsenstart: Starke Unternehmenszahlen und Fed-Zinsfantasie treiben Kurse

Börse USA: Quartalszahlen bestätigen starke Verfassung der US-Wirtschaft

💬 Einleitung

Die US Börse präsentiert sich weiterhin in Bestform: Die laufende Quartalsberichtssaison zeigt eindrucksvoll, dass die Mehrheit der amerikanischen Unternehmen auch in einem anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld profitabel bleibt.

Fast 70 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen ihre Umsatzerwartungen, während rund 85 % die Gewinnprognosen der Analysten überboten – ein Wert, der zuletzt vor rund vier Jahren erreicht wurde.

Diese starken Ergebnisse verdeutlichen, dass US-Unternehmen steigende Rohstoffkosten, Lieferkettenprobleme und Inflationsdruck erfolgreich meistern und zugleich ihre Wachstumsdynamik aufrechterhalten.

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Starke Quartalsergebnisse: 85 % der S&P-500-Unternehmen übertreffen die Gewinnerwartungen – höchster Wert seit vier Jahren.

2️⃣ Tech-Schwergewichte im Fokus: Ergebnisse von Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta könnten die Marktstimmung entscheidend prägen.

3️⃣ Fed-Entscheidung im Blick: Eine mögliche Zinssenkung um 25 Basispunkte sorgt für Zuversicht an der Börse USA.

💹 Quartalssaison stärkt Vertrauen an der US Börse

Die bisherigen Ergebnisse der S&P-500-Unternehmen signalisieren robuste Geschäftszahlen: Rund 70 % übertrafen die Umsatzprognosen, während 85 % einen höheren Gewinn als erwartet meldeten.

Damit zeigt sich die US-Wirtschaft widerstandsfähig – trotz geopolitischer Unsicherheiten und eines volatilen Zinsumfelds.

Im Fokus der Anleger stehen in dieser Woche die Mag7-Konzerne:

Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta werden in den kommenden Tagen ihre Zahlen vorlegen.

Ihre Ergebnisse könnten entscheidend darüber bestimmen, ob der S&P 500 und der Nasdaq 100 ihre jüngsten Rekordstände verteidigen oder eine Korrektur einleiten.

🏦 US-Notenbank im Zentrum des Anlegerinteresses

Parallel zur Berichtssaison richtet sich der Blick der Märkte auf die Federal Reserve (Fed).

Der Markt preist derzeit eine mögliche Zinssenkung um 25 Basispunkte ein, was vor allem den wachstumsorientierten Technologie- und Innovationssektor stützt.

Ein weiterhin restriktiver Kurs der Fed oder neue Hinweise auf anhaltenden Inflationsdruck könnten hingegen kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen.

💼 Unternehmensnews im Überblick

📊 UnitedHealth (UNH.US) – Umsatzplus von 12 % auf 113,2 Mrd. USD, Gewinn pro Aktie bei 2,59 USD (bereinigt 2,92 USD). Das Unternehmen erhöhte seine Jahresprognose leicht und überzeugt durch Kostendisziplin und gezielte Investitionen in Medizintechnik.

💳 SoFi Technologies (SOFI.US) – Trotz starker Q3-Zahlen (-2 %) und Rekordmitgliedszahlen (fast +1 Mio. neue Nutzer) bleibt die Aktie unter Druck. Prognose für 2025-Gewinn auf 0,37 USD angehoben.

🛒 Amazon (AMZN.US) – +0,6 % nach Ankündigung von 14.000 Stellenstreichungen zur Effizienzsteigerung. Fokus künftig auf AWS Cloud und Künstliche Intelligenz (AI).

💻 Microsoft (MSFT.US) – +3 %, nachdem eine erweiterte Partnerschaft mit OpenAI angekündigt wurde. Microsoft verstärkt damit seine Position im globalen KI-Markt.

⚙️ Confluent (CFLT.US) – +11 % nach starken Quartalsergebnissen. Umsatz: 298,5 Mio. USD (+19 % YoY), Gewinn je Aktie 0,13 USD (Erwartung: 0,10 USD).

🧠 Fazit – US Börse bleibt robust und trendstark

Die Börse USA überzeugt durch solide Unternehmensgewinne, positive Konjunkturdaten und anhaltenden Investorenoptimismus.

Mit Spannung werden die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne und die Fed-Entscheidung erwartet – beide könnten den nächsten Impuls für neue Rekordstände liefern.

Solange die Zinsfantasie anhält und die Ergebnisdynamik stabil bleibt, dürften Anleger ihre Risikobereitschaft beibehalten.

Kurzum: Die US Börse zeigt weiterhin ein starkes Fundament und bleibt das globale Zugpferd unter den Aktienmärkten.

S&P 500 Chart (H1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

