US Börsenstart: Tech-Aktien belasten Wall Street

- Tech-Sektor schwächelt
- Arbeitsmarkt kühlt ab
- Supreme Court im Fokus
Die Stimmung an der US Börse ist heute deutlich eingetrübt. Besonders Technologieaktien belasten die großen Indizes.
Futures auf den Nasdaq 100 (US100) fallen über 1 %, während auch der S&P 500 und der Dow Jones nachgeben.
Negative Impulse kommen von schwachen BigTech-Werten, zunehmender Konjunktursorge und neuen Arbeitsmarktdaten.
🧠 Drei Key Takeaways
-
⚙️ Tech-Sektor schwächelt: Schwergewichte wie Meta, Nvidia, Amazon und Alphabet ziehen die Indizes nach unten.
-
📉 Arbeitsmarkt kühlt ab: Größter Stellenabbau seit 2003 laut Challenger-Report verstärkt Rezessionsängste.
-
⚖️ Supreme Court im Fokus: Anstehendes Urteil zu US-Zöllen sorgt für Unsicherheit, könnte aber langfristig Entlastung bringen.
💻 Schwäche im Technologie-Sektor belastet die US Börse
Der Nasdaq 100 (US100) steht heute besonders unter Druck, belastet durch Abgaben bei Halbleiter- und Softwarewerten.
Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon und Alphabet verlieren deutlich – Anleger reagieren sensibel auf Überbewertungsängste nach Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der China als „nahe an der US-AI-Führung“ bezeichnete.
📉 Nasdaq 100 fällt in Richtung EMA50 bei 25.000 Punkten – ein technisches Signal wachsender Abwärtsdynamik.
📈 US-Wirtschaft: Licht und Schatten
💼 Arbeitsmarkt verliert Dynamik
Der aktuelle Challenger-Bericht meldet den stärksten Anstieg von Entlassungen seit 2003 – über 153.000 Stellen wurden abgebaut.
Dies deutet darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt seine Stärke verliert, was mittelfristig Druck auf Konsum und Unternehmensgewinne ausüben könnte.
🏦 Fed bleibt vorsichtig
Austan Goolsbee (Chicago Fed) erklärte, dass Zinssenkungen mittelfristig wahrscheinlich seien, er jedoch keine weitere Lockerung unterstützen könne, solange die Fed wegen des Government Shutdowns keinen Zugriff auf Inflationsdaten habe.
⚖️ Supreme Court prüft Trump-Zölle – Entspannung möglich
Laut Goldman Sachs wird das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu den von Donald Trump verhängten Zöllen bis Januar 2026 erwartet.
Analysten der Wall Street Journal sehen Anzeichen, dass das Gericht eine kritische Haltung gegenüber den Zöllen einnehmen könnte.
🏭 Unternehmen wie Caterpillar, Nike, Best Buy, Gap Inc. und Five Below, die unter den Zöllen besonders gelitten haben, könnten am stärksten profitieren, falls die Tarife eingeschränkt werden.
🔍 Sektorüberblick: Technologie fällt – Energie stabilisiert sich
Während Tech-Aktien wie Oracle, Salesforce, Nvidia und AMD stark verlieren, zeigt sich der Energiesektor stabil.
Ein moderater Ölpreisanstieg stützt die Branche, während defensive Sektoren wie Gesundheit und Versorger leicht im Plus liegen.
🏢 Unternehmens-News: Gewinner und Verlierer an der US Börse
📉 Deutliche Verlierer
-
Acadia Healthcare (ACHC.US): -10 % nach schwachem Q3-Ergebnis und enttäuschender Prognose.
-
Becton Dickinson (BDX.US): -8 % nach zurückhaltendem Ausblick für 2026.
-
Celsius Holdings (CELH.US): -15 % trotz Umsatzplus – Erwartungen der Investoren nicht erfüllt.
-
Porch Group (PRCH.US): -20 % nach enttäuschendem Quartal und reduzierter Jahresprognose.
-
Tapestry (TPR.US): -8 %, Kursstopp an EMA200 bei 94 USD; mögliches Reboundziel: 110 USD.
📈 Deutliche Gewinner
-
Albemarle (ALB.US): +3 % nach starken Quartalszahlen – Lithiumgeschäft bleibt robust.
-
Datadog (DDOG.US): +21 % nach Gewinn- und Umsatzsprung; Ausblick angehoben.
-
Fastly (FSLY.US): +22 % – starke Ergebnisse, optimistischer Jahresausblick.
-
Coherent (COHR.US): +13 % – profitiert von KI-bezogener Chipnachfrage.
-
Planet Fitness (PLNT.US): +14 % – gestiegene Gewinne und stabile Nachfrage.
🔮 Technische Analyse – Nasdaq 100 (US100)
Der Nasdaq 100 nähert sich einem entscheidenden technischen Bereich um die 25.000 Punkte.
Ein Durchbruch unter die EMA50-Linie könnte kurzfristig weiteres Abwärtspotenzial bis 24.400 Punkte freisetzen.
Andererseits signalisiert ein erfolgreicher Rebound eine mögliche Stabilisierung und kurzfristige Erholung.
💬 Fazit – Schwache Stimmung an der US Börse 📉
Die Börse USA steht heute unter starkem Druck, dominiert von Abverkäufen bei Tech-Werten und zunehmender Risikoaversion.
Trotz guter Unternehmenszahlen in einigen Sektoren zeigen sich Anleger vorsichtig – sowohl wegen der schwächeren Arbeitsmarktdaten als auch der Unsicherheit über die Handelspolitik und Zinsperspektive.
Kurzfristig überwiegen die Risiken, doch langfristig bleibt die Wall Street von der Hoffnung auf Stabilisierung und geldpolitische Unterstützung getragen.
Nasdaq 100 Index Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
