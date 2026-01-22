US Börsenstart: Trump entschärft Zollrhetorik, Nasdaq führt Gewinne an

Das Wichtigste in Kürze US Börse profitiert von Trumps Kehrtwende in der Zollrhetorik.

Technologiewerte treiben den Rebound, Nasdaq zeigt relative Stärke.

Unsicherheit bleibt, da geopolitische Risiken und Inflationsthemen nicht endgültig vom Tisch sind.

Börse USA stabilisiert sich nach Trump-Signal – US Börse mit vorsichtigem Rebound 📈 Die Börse USA zeigt sich zum Handelsstart fester, auch wenn die anfänglichen Gewinne nach der Eröffnung etwas nachlassen. Auslöser der Stabilisierung ist eine verbesserte Risikostimmung, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende in seiner jüngsten Zollrhetorik im Zusammenhang mit den Spannungen rund um Grönland angedeutet hat. Diese Entspannung hilft der US Börse, sich nach einer Phase erhöhter Volatilität zu beruhigen. Drei Key Takeaways zur Börse USA US Börse profitiert von Trumps Kehrtwende in der Zollrhetorik. Technologiewerte treiben den Rebound, Nasdaq zeigt relative Stärke. Unsicherheit bleibt, da geopolitische Risiken und Inflationsthemen nicht endgültig vom Tisch sind. Trump-Rhetorik und „TACO“-Narrativ stützen die US Börse 🕊️ Marktteilnehmer sprechen erneut von einem klassischen „TACO“-Moment („Trump Always Chickens Out“): Auf aggressive Handelsdrohungen folgen Rückzieher oder Verzögerungen. Dieses Mal verzichtete Trump auf die Einführung neuer Zölle gegen mehrere europäische Staaten, was die Stimmung an der Börse USA deutlich aufhellte. Gleichzeitig richten sich die Blicke der Investoren auf die anstehenden US-Inflationsdaten (PCE), die entscheidend für die Erwartungen an die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed sein dürften. Technischer Blick: Nasdaq und S&P 500 im Erholungsmodus 📊 Nach Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten versucht der US100 (Nasdaq 100), sich oberhalb des EMA50 auf Tagesbasis zu behaupten. Der RSI zeigt dabei ein gemischtes Bild, was die fragile Marktstruktur unterstreicht. S&P 500 setzt die Erholung seit Mittwoch fort

Nasdaq führt die Gewinne an, getragen von einer ausgeprägten „Risk-on“-Stimmung im Technologiesektor

Renditen von US-Staatsanleihen leicht rückläufig

Ölpreise moderat schwächer, Gold leicht unter Druck, Bitcoin marginal im Minus Trotz des Rebounds notieren Schwergewichte wie Microsoft, Nvidia und Tesla weiterhin deutlich unter ihren jüngsten Hochs – das Narrativ einer Bewertungsanpassung („valuation reset“) an der US Börse bleibt somit intakt. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Einzelaktien im Fokus der Börse USA 🏢 Besonders stark präsentieren sich heute: Meta Platforms (META.US): Einer der stärksten Werte an der US Börse, unterstützt durch Jefferies-Empfehlung „Buy the Dip“ nach rund 20 % Kurskorrektur

Alibaba ADR (BABA.US): Ebenfalls unter den Top-Performern Weitere auffällige Bewegungen: AMD: Kurssprung im After-Hours-Handel nach besser als erwarteten Zahlen

Lululemon: Gewinne nach Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms

Mobileye: +6 % nach angehobener Umsatzprognose

Venture Global: +10 % nach gewonnenem LNG-Rechtsstreit

Abbott: -4 % nach Quartalszahlen

Procter & Gamble: -1,6 % wegen stagnierendem organischem Wachstum Makrodaten: US-Wirtschaft bleibt robust Die jüngsten Konjunkturdaten liefern der Börse USA zusätzliche Unterstützung: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 200.000 (unter Erwartung von 209.000)

US-BIP Q/Q (final): 4,4 % (über Erwartung)

PCE-Inflation: 2,8 % YoY, im Rahmen der Prognosen Diese Zahlen bestätigen eine robuste US-Wirtschaft, während sich Inflationssorgen zumindest kurzfristig nicht verschärfen. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: US Börse erholt sich – bleibt aber anfällig Die Börse USA zeigt eine klare Erholungsbewegung, getragen von politischer Entspannung und soliden Konjunkturdaten. Dennoch bleibt das Umfeld fragil: Die US Börse reagiert weiterhin sensibel auf handelspolitische Schlagzeilen und Inflationssignale. Für Anleger bedeutet das ein Marktumfeld, das kurzfristige Chancen bietet, langfristig aber erhöhte Aufmerksamkeit erfordert. AMD Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

