US Börsenstart: Unsicherheit wächst – US Börse unter Druck durch Geopolitik

Das Wichtigste in Kürze Hohe Unsicherheit

Tech-Sektor schwach

Ölpreise steigen

Börse USA: Unsicherheit dominiert die Märkte ⚠️ Die Börse USA bleibt aktuell von hoher Unsicherheit geprägt. Anleger versuchen, die möglichen Folgen des Konflikts im Nahen Osten einzuordnen, während widersprüchliche politische Signale aus Washington die Lage zusätzlich verkomplizieren. Die US Börse reagiert entsprechend nervös: S&P 500 Futures geben nach, Technologieaktien stehen unter Druck und die Volatilität bleibt hoch. Zwischen Hoffnung auf eine Deeskalation und Angst vor einer Eskalation schwankt die Marktstimmung deutlich. Key Takeaways Hohe Unsicherheit:

Geopolitik treibt die US Börse. Tech-Sektor schwach:

Software-Aktien unter Druck. Ölpreise steigen:

Risiko für Inflation wächst. US Börse unter Druck: Schwankende Futures Die Börse USA zeigt sich zu Handelsbeginn schwach: S&P 500 Futures: -0,8 %

Deutliche Intraday-Schwankungen

Volatilität bleibt erhöht Die Märkte reagieren sensibel auf jede neue Nachricht. Während ein schneller diplomatischer Durchbruch eine Rally auslösen könnte, steigt gleichzeitig das Risiko einer Rezession bei anhaltender Eskalation. Zinsen, Dollar und Rohstoffe im Fokus Auch andere Anlageklassen spiegeln die Unsicherheit an der US Börse wider: US-Staatsanleihen: Rendite der 2-Jährigen steigt auf 3,88 %

US-Dollar: +0,2 % → moderate Flucht in Sicherheit

Gold: stabil → keine breite Risk-Off-Bewegung

Ölpreis: über 90 USD → Risiko für Inflation Die selektive Bewegung zeigt: Investoren sind vorsichtig, aber nicht panisch. Geopolitik bleibt Haupttreiber 🌍 Die Börse USA wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst: Iran greift israelische und US-Ziele an

Schäden an Energieinfrastruktur in Kuwait

Drohnenangriffe in Saudi-Arabien abgefangen

LNG-Lieferstopps aus Katar Diese Ereignisse erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation und sorgen für Unsicherheit an den Märkten. Europa und globale Märkte reagieren unterschiedlich Während die US Börse schwächelt, zeigen sich europäische Märkte leicht stabil: Europäische Indizes: +0,1 %

Puig Brands: +17 % nach Übernahmegerüchten Gleichzeitig warnen Analysten (u.a. UBS) vor anhaltender Volatilität durch: Wiederaufbau von Ölreserven

Störungen in Lieferketten

Zweitrundeneffekte auf Inflation Unternehmensnews im Überblick Einzelwerte sorgen trotz schwacher Gesamtstimmung für Bewegung: Jefferies: +9,5 % (Übernahmefantasie)

Netgear: +16 % (Regulierungsfantasie)

JFrog & Ralph Lauren: Upgrades treiben Kurse

Apollo & Ares: Liquiditätsprobleme im Private Credit Diese Entwicklungen zeigen, dass selektive Chancen an der US Börse weiterhin bestehen. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die Börse USA bleibt im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und wirtschaftlichen Erwartungen. Kurzfristig dominiert Unsicherheit das Geschehen an der US Börse, während steigende Ölpreise und Zinssorgen zusätzlichen Druck erzeugen. Eine nachhaltige Trendwende dürfte erst mit klaren Signalen zur Deeskalation möglich sein – bis dahin bleibt die Volatilität hoch. S&P 500 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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