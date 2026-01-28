US Börsenstart: US Börse erreicht Rekordhoch vor Fed-Entscheidung

Das Wichtigste in Kürze US Börse erreicht Rekordstände, verliert vor der Fed aber an Dynamik.

Fed-Kommunikation entscheidend, da Bewertungen sehr hoch sind.

Earnings-Saison erhöht Volatilität, selbst starke Zahlen garantieren keine Kursgewinne.

Börse USA: US Börse erreicht Rekord – Anleger warten auf die Fed 📈 Die US Börse startete vor der anstehenden Fed-Entscheidung in ausgesprochen guter Stimmung. Der S&P 500 kletterte im frühen Handel erstmals auf 7.000 Punkte und markierte damit ein neues Allzeithoch. Im weiteren Verlauf wich der Optimismus jedoch spürbar der Vorsicht. Gewinne wurden wieder abgegeben, und die Börse USA trat auf der Stelle – ein klares Zeichen dafür, dass Investoren auf die Aussagen der Federal Reserve und das FOMC-Statement warten. Drei Key Takeaways – Börse USA im Überblick US Börse erreicht Rekordstände, verliert vor der Fed aber an Dynamik. Fed-Kommunikation entscheidend, da Bewertungen sehr hoch sind. Earnings-Saison erhöht Volatilität, selbst starke Zahlen garantieren keine Kursgewinne. US Börse im Wartemodus: Fed, Bewertungen und widersprüchliche Signale ⚠️ Der Blick der Anleger richtet sich nahezu vollständig auf die Fed. Eine Beibehaltung der aktuellen Zinsen gilt als nahezu sicher, doch der entscheidende Faktor wird der Wortlaut des FOMC-Kommentars sein. Die Lage ist komplex: Konjunkturdaten senden teils widersprüchliche Signale

Gleichzeitig notieren die Bewertungen an der Börse USA auf Rekordniveau

Die Unsicherheit nimmt zu, da selbst kleine Tonänderungen der Fed große Marktreaktionen auslösen könnten Zusätzliche Volatilität bringt die laufende Berichtssaison, die nun von den Banken auf die großen Technologieunternehmen übergeht. Earnings & Technik: US Börse verliert kurzfristig an Momentum 📊 Ein erstes Stimmungsbild lieferte ASML aus Europa. Trotz starker Zahlen und optimistischer Prognose fiel die Aktie um rund 2 %. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass auch an der US Börse selbst gute Ergebnisse nicht mehr automatisch Kursgewinne garantieren. Charttechnisch erreichte der S&P 500 zwar kurzzeitig ein neues Rekordhoch, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, rückt das 23,6%-Fibonacci-Retracement als erste relevante Korrekturzone in den Fokus. Unternehmensnews aus der Börse USA 🏢 Amazon (AMZN.US): Kündigt den Abbau von weiteren 16.000 Stellen an, vor allem im Management- und Office-Bereich.

Texas Instruments (TXN.US): Ergebnisse unter Erwartungen, aber sehr optimistischer Ausblick – Aktie steigt 8 % .

Eli Lilly (LLY.US): Kooperation zur Entwicklung einer Gentherapie gegen Hörverlust – Aktie –2,5 % .

Starbucks (SBUX.US): Gemischte Zahlen, aber positiver Ausblick – Aktie +2 % .

