US Börsenstart: US Börse fällt weiter – Tech & Konjunktur belasten

📉 Börse USA: US Börse bleibt klar unter Druck Die US Börse setzt ihre Schwäche auch am Donnerstag fort. Seit Wochenbeginn haben die wichtigsten Indizes an der Börse USA bereits mehr als 6 % verloren. Auslöser sind vor allem enttäuschende Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor sowie wachsende Zweifel daran, ob und wie schnell die US-Notenbank tatsächlich mit Zinssenkungen beginnen kann. Neue Konjunkturdaten liefern dafür kaum Entlastung.

Schwache Arbeitsmarktdaten erhöhen Zweifel an schnellen Zinssenkungen

Der Nasdaq 100 sendet ein deutliches technisches Verkaufssignal 📊 Schwacher Start an der Wall Street Zum Handelsauftakt in den USA stehen die wichtigsten Indizes deutlich im Minus: S&P 500 Futures : −1,5 %

Nasdaq 100 Futures : −1,2 %

Russell 2000 Futures : −0,7 %

Dow Jones Futures: −0,4 % Vor allem wachstumsstarke Titel geraten weiter unter Druck, während defensivere Werte die Verluste etwas abfedern. 🧮 Makrodaten belasten die US Börse zusätzlich Auch von der Konjunkturseite kommen heute negative Signale: Challenger Layoffs Report : Entlassungen steigen im Januar stark von 35.000 auf 108.000

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe : 231.000 (erwartet: 213.000)

Fortlaufende Anträge : 1,844 Mio. (leicht unter den Erwartungen)

JOLTS-Daten: Nur 6,5 Mio. offene Stellen (erwartet: 7,2 Mio.), nach 6,9 Mio. im Vormonat Diese Zahlen deuten auf eine spürbare Abkühlung des US-Arbeitsmarktes hin und erhöhen die Unsicherheit über den geldpolitischen Kurs der Fed. 📉 Nasdaq 100: Technischer Bruch verstärkt Abwärtsrisiken Der Nasdaq 100 hat auf Tagesbasis (D1) die seit November 2025 bestehende Aufwärtstrendlinie klar nach unten durchbrochen. Zudem fiel der Index unter die 38,2 %-Fibonacci-Unterstützung sowie unter den EMA 100. Erste relevante Widerstandszone: 50 %-Fibonacci-Level

Kritisch für die Bullen: Rückkehr über die 38,2 %-Marke

Bei Scheitern droht ein Rückgang bis zur 61,8 %-Fibonacci-Zone Technisch bleibt das Bild damit klar zugunsten der Verkäufer. 🏢 Unternehmensnews sorgen für zusätzliche Volatilität Alphabet (GOOGL.US) : −4 % nach Ankündigung von bis zu 185 Mrd. USD CAPEX für 2026

Qualcomm (QCOM.US) : −10 % nach sehr schwachem Umsatzausblick, Management spricht von Nachfragezerstörung durch hohe Speicherpreise

ARM Holdings : Erst schwach nach vorsichtigem Smartphone-Ausblick, später Erholung auf +2 %

Broadcom : +4 % dank rekordhoher Investitionspläne großer Tech-Konzerne

Carrier Global : −6 % nach enttäuschenden Umsatzzahlen

