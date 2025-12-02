US Börsenstart: Wall Street stabilisiert sich – Fed, Tech-Sektor & schwache PMI-Daten im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Schwache US-Industrie belastet die Stimmung

Fed-Unsicherheit dominiert weiterhin

Tech-Sektor extrem sensibel

Nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag zeigt die Börse USA heute leichte Stabilisierung. Die Futures auf die großen US-Indizes – allen voran S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones – notieren moderat im Plus und signalisieren eine technische Gegenbewegung. Die Wall Street bleibt jedoch sensibel für Signale der Federal Reserve, da unklare geldpolitische Perspektiven weiterhin Druck auf Wachstumswerte, besonders im Tech- und KI-Segment, ausüben. ⭐ Key Takeaways – Börse USA heute 📉 1. Schwache US-Industrie belastet die Stimmung Der ISM Manufacturing PMI fällt auf 48,2 Punkte – die 9. Schrumpfungsphase in Folge. Neue Aufträge und Beschäftigung brechen ein. 💸 2. Fed-Unsicherheit dominiert weiterhin Sinkende Industrieaktivität spricht für Zinssenkungen, steigende Preisindices jedoch dagegen. Die US Börse preist ein vorsichtiges Fed-Szenario ein. 🤖 3. Tech-Sektor extrem sensibel Besonders KI- und Tech-Aktien reagieren stark auf die aktuelle Mischung aus Fed-Spekulationen, schwachen Daten und steigenden Kosten. 📊 📈 US Börse heute: Wall Street stabilisiert sich leicht Die Wall Street zeigt einen verhaltenen Rebound, obwohl der gestrige Ausverkauf noch nachwirkt. Besonders der Technologie-Sektor — zuletzt Auslöser großer Schwankungen — zeigt leichte Erholungstendenzen. 🔍 Markt bleibt zwischen zwei Polen gefangen: schwacher Konjunktur (PMI schrumpft seit 9 Monaten)

anhaltenem Inflationsdruck (ISM-Preisindex steigt auf 58,5) Beides zusammengenommen sorgt für eine schwierige Lage für die Federal Reserve, die eine Balance zwischen Inflation & Wachstum finden muss — ein Szenario, das die Börse USA wachsam hält. 📉 📊 ISM Manufacturing: Schwache US-Industrie setzt Fed unter Druck PMI: 48,2 (Oktober: 48,7)

Neue Aufträge: 47,4

Beschäftigungsindex: 44,0

Preisindex: 58,5 (steigend!) ➡️ Die Mischung signalisiert:

Konjunktur lässt nach – Kosten steigen weiter. Für die Fed bedeutet dies ein geldpolitisches Dilemma, das die Märkte in den kommenden Tagen stark bewegen könnte. 🏢 Unternehmensmeldungen – Börse USA kompakt 💊 Janux Therapeutics (JANX.US) – ⚠️ - starker Kursrückgang Phase-1-Daten zu Prostatakrebs enttäuschen den Markt – trotz guter Sicherheit keine klare Überlegenheit. 🤖 Marvell Technology (MRVL.US) – 🚀 +2,5 % Kurz vor Übernahme von Celestial AI (>5 Mrd. USD).

Starkes KI-Segment. Q3-Zahlen nachbörslich erwartet. 🔌 Credo Technology (CRDO.US) – 📈 +25 % Starkes Quartal, positive Prognose – Markt reagiert euphorisch. 🗄️ MongoDB (MDB.US) – 🚀 +20 % Starkes Atlas-Wachstum (~30 %). Hohe Nachfrage durch KI-Anwendungen. 🧩 Fazit – US Börse stabilisiert, aber Risiken bleiben hoch Die Börse USA zeigt eine technische Erholung, bleibt aber geprägt von: ✔️ schwachen Industrie-Daten

✔️ anhaltender Fed-Unsicherheit

✔️ hoher Sensitivität im Tech-Sektor

✔️ gemischten Unternehmensmeldungen Der Markt versucht eine Bodenbildung – ob sie hält, entscheiden die kommenden Makrodaten und die Fed-Entscheidung. S&P 500 Index Chart (H1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.