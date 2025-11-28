US Börsenstart: Wall Street steigt – Tech-Aktien profitieren von Zinssenkungshoffnungen

Das Wichtigste in Kürze Zinssenkungschancen steigen auf über 80 %

Tech-Sektor als Hauptprofiteur des bullischen Sentiments

Fed-Datenlage bleibt dünn – Unsicherheit vor PCE-Daten

Die Stimmung an der US Börse hellt sich zum Wochenstart deutlich auf. Anleger setzen wieder verstärkt auf Risikoanlagen, da die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember weiter steigt. Vor allem Tech-Aktien profitieren von der Aussicht auf niedrigere Finanzierungskosten und ein freundlicheres geldpolitisches Umfeld. Trotz bevorstehender, wichtiger Konjunkturdaten nutzen Investoren das dünne Handelsvolumen rund um das Feiertagswochenende für Kursgewinne. ⭐ Key Takeaways 📉 1. Zinssenkungschancen steigen auf über 80 % Die Märkte erwarten eine 25-Basispunkt-Senkung der Fed im Dezember – ein massiver Schub für die Risikobereitschaft. 💻 2. Tech-Sektor als Hauptprofiteur des bullischen Sentiments Nasdaq 100 und Tech-Aktien legen zu, getragen durch die Hoffnung auf eine dauerhaft lockerere Geldpolitik. 🏦 3. Fed-Datenlage bleibt dünn – Unsicherheit vor PCE-Daten Wichtige US-Daten wurden wegen des Regierungsstillstands verschoben, was die Lage für den Dezember-Beschluss komplizierter macht. Börse USA: Wall Street im Aufwind dank Zinssenkungshoffnungen 📊 Indizes im Plus – Tech & Industrie stützen Aufschwung S&P 500: +0,2 %

Nasdaq 100: +0,3 %

Dow Jones: stabil positiv Der Markt wird klar durch Erwartungen an eine kommende Zinslockerung getrieben. Eine sinkende Geldmarktrendite würde Unternehmen entlasten und Aktienbewertungen stützen. 🏦 Fed im Fokus: Dovisher Nachfolger für Powell? Berichte über eine mögliche dovishe Neubesetzung des Fed-Vorsitzes stützen das bullische Sentiment zusätzlich. Eine solche Personalentscheidung würde: Zinssenkungen wahrscheinlicher machen

Finanzierungsbedingungen lockern

die Risikobereitschaft steigern ➡️ Tech-Aktien profitieren besonders stark. 📉 Trotz Feiertagsvolumen: Märkte wollen den Monat positiv abschließen Die PCE-Kerndaten – der wichtigste Inflationsindikator der Fed – werden erst nächste Woche veröffentlicht.

📌 Grund: Verzögerungen durch den jüngsten Government Shutdown. Bis dahin agieren Anleger spekulativer und nutzen das niedrige Handelsvolumen für Aufwärtsbewegungen. 🏢 Unternehmensnews aus den USA 🔍 Alphabet (GOOGL.US) Google zieht Kartellbeschwerde gegen Microsoft zurück

EU ermittelt dennoch weiter gegen Azure-Praktiken

Fokus von Alphabet nun stärker auf eigene Cloud-Strategie 🎮 Nvidia (NVDA.US) Kurs unter Druck durch Berichte, dass Alibaba & ByteDance Auslands-Rechenzentren nutzen, um US-Chipbeschränkungen zu umgehen

Geopolitische Spannungen bleiben Belastungsfaktor 💾 Intel (INTC.US) Aktie +4 % trotz Ermittlungsfall gegen Ex-TSMC-Ingenieur

Intel prüft mögliche Geheimnisweitergabe

Markt bleibt entspannt ☁️ Oracle (ORCL.US) Aktie –2 %

Sorgen über hohe Verschuldung und ambitionierte Umsatzprognosen bremsen Anleger 🧩 Fazit: US Börse zeigt Stärke – Zinssenkungshoffnungen dominieren Die wichtigsten Treiber heute: ✔️ Zinssenkungserwartungen > 80 %

✔️ Tech-Sektor bleibt Leitmarkt

✔️ Fed-Unsicherheit rückt erst nächste Woche stärker in den Fokus

