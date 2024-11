US Börseneröffnung: Abverkauf an der Wall Street; SMCI gewinnt 32 % 🔔

Die Aktienindizes in den USA sind zum Handelsbeginn leicht rückläufig

Die größten Rückgänge sind beim US2000 zu verzeichnen

zu verzeichnen Der Dollar-Index legt um 0,16 % zu

legt um 0,16 % zu Die Renditen von US-Anleihen fallen Zu Beginn der Sitzung an der Wall Street herrscht Verkaufsdruck, aber die Indizes versuchen, ihre Verluste auszugleichen. Der Small-Cap-Index US2000 verzeichnet den stärksten Rückgang, gefolgt von S&P 500 / US500 und Nasdaq / US100. Der Abschwung am Aktienmarkt geht mit einer leichten Stärkung des Dollars einher. Der USDIDX-Index legt heute um 0,16 % zu und bleibt in der Nähe der Höchststände seiner jüngsten rasanten Anstiege. Andererseits verzeichnen die Renditen von US-Anleihen heute recht starke Rückgänge. Die Renditen von 10-jährigen Anleihen sind auf 4,37 % gefallen, während die Renditen von 2-jährigen Anleihen auf 4,25 % gesunken sind. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Unabhängig vom Sektor sind auf dem breiten Markt Rückgänge zu verzeichnen. Die einzige Ausnahme bildet der Halbleitersektor, zu dem hauptsächlich Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) und ASML (ASML.US) gehören. Es ist erwähnenswert, dass Nvidia morgen seinen Quartalsbericht veröffentlichen wird. Quelle: xStation 5 US2000 Der US2000-Index gibt heute um weitere 0,95 % auf 2300 Punkte nach. Dies ist die sechste rückläufige Sitzung in Folge, wobei die Kurse gegenüber den Höchstständen nach der Wahl um mehr als 6,50 % gefallen sind. Derzeit testet der Index die Obergrenze der jüngsten Konsolidierung um 2300 Punkte. Solange er über dieser Zone bleibt, wird der allgemeine Trend weiterhin aufwärtsgerichtet sein. Ein Durchbrechen der Unterstützung bei 2300 Punkten könnte jedoch einen weiteren Verkaufsdruck mit einem potenziellen Ziel bei 2200 Punkten signalisieren, wodurch alle Gewinne nach der Wahl zunichte gemacht würden.

Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Walmart (WMT.US) legt um 3,10 % zu, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für den vergleichbaren Umsatz in den USA im dritten Quartal übertroffen und seine Prognose für den Nettoumsatz und den bereinigten Gewinn für das Gesamtjahr angehoben hat. Der vergleichbare Umsatz in den USA stieg um 5,3 % und übertraf damit die Konsensschätzung von 3,8 %. CEO Doug McMillon hob das Wachstum des In-Store-Volumens, der Abholung in den Filialen und der Lieferung hervor, wobei die Lieferung andere Kategorien übertraf. Walmart erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettoumsatzwachstum zwischen 4,8 % und 5,1 %, was über der bisherigen Spanne von 3,75 % bis 4,75 % liegt. Lowe (LOW.US) fällt um 3,20 %, obwohl die Quartalsumsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen wurden. Die gestiegenen Verbraucherausgaben für Reparaturen an Häusern nach Hurrikanschäden sorgten für einen Aufschwung, konnten jedoch die geringere Nachfrage nach teuren Heimwerkerartikeln, die nach wie vor für den Umsatz von Lowe von zentraler Bedeutung sind, nicht vollständig ausgleichen. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Symbotic (SYM.US) legt nach beeindruckenden Ergebnissen im vierten Quartal um 26 % zu und verzeichnet einen Umsatzanstieg von 47 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres prognostizierte Symbotic einen Umsatz zwischen 495 und 515 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Konsens von 495,73 Millionen US-Dollar, zusammen mit einem erwarteten bereinigten EBITDA von 27 bis 31 Millionen US-Dollar. Finanzvorstand Carol Hibbard hob die Erwartungen an ein starkes Umsatzwachstum und stabile Bruttomargen im kommenden Quartal hervor, wobei gezielte Investitionen darauf abzielen, neue Chancen zu nutzen. Super Micro Computer (SMCI.US) steigt um 32 %, nachdem das Unternehmen BDO als neuen unabhängigen Wirtschaftsprüfer benannt und der Nasdaq einen Compliance-Plan zur Erfüllung der Börsenzulassungsanforderungen vorgelegt hat. Der Serverhersteller, der nach dem Rücktritt von Ernst & Young im Oktober mit einer Verzögerung bei der Einreichung seines Jahresabschlussberichts konfrontiert war, versicherte der Nasdaq, dass er beabsichtige, seinen Jahresbericht für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr und seinen Quartalsbericht für den am 30. September endenden Zeitraum einzureichen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

