US Börseneröffnung: Bullen versuchen, nach schwächerem Auftakt die Kontrolle zurückzugewinnen 🟢

SP500 / US500 und Nasdaq / US100 verzeichnen zu Beginn des Handelstages leichte Gewinne

US2000 verzeichnet Verluste

Die Renditen 10-jähriger Anleihen steigen auf über 4,00 %

Der Dollar-Index verzeichnet keine Veränderung Der Beginn des Handelstages an der US-Börse ist nicht von Volatilität geprägt. Die Indizes eröffnen ohne klare Richtung, wobei leichte Gewinne bei SP500 / US500 und Nasdaq / US100 zu beobachten sind, während US2000 im Minus liegt. Die Unsicherheit am Aktienmarkt wird auch durch die anhaltende Erholung des Dollars und den Anstieg der Renditen für 10-jährige Anleihen beeinflusst, die wieder höher sind als die Renditen für 2-jährige Anleihen. Trotz der schleppenden SP500 / US500 Der Index gewinnt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung +0,45 % und legt damit gegenüber dem Eröffnungsanstieg von +0,25 % zu. Der Indexpreis bleibt oberhalb der wichtigen Unterstützungszone um 5730 Punkte, die derzeit die wichtigste Unterstützungslinie für die Bullen darstellt. Der nächste Widerstand, der durchbrochen werden muss, liegt bei 5800 Punkten, in der Nähe des historischen Allzeithochs auf SP500 / US500. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Supermicro (SMCI.US) stellte einen neuen 3U Edge AI-Server vor, der bis zu 18 GPUs unterstützen kann und mit zwei Intel-Xeon-Prozessoren der 6900-Serie ausgestattet ist. Trotz dieser Markteinführung fiel der Aktienkurs von Supermicro am Dienstagmorgen um 4,30 %. Das neue System ist für KI-Inferenzaufgaben mit geringer Latenz ausgelegt, insbesondere für LLM-basierte Anwendungen vor Ort Diese Veröffentlichung folgt auf die Ankündigung vom Montag, über 100.000 GPUs mit Flüssigkeitskühlsystemen einzusetzen. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, betonte, dass mittelgroße US-Banken fusionieren dürfen sollten, wenn ihre Vorstände einen Mehrwert sehen, ohne übermäßige staatliche Beteiligung Er bleibt vorsichtig, was die Wirtschaft angeht, und stellt fest, dass es schwierig ist, eine „sanfte Landung“ zu erreichen. Dimon räumte ein, dass die jüngste Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte zwar kurzfristig in Ordnung sei, der langfristige Inflationsdruck jedoch aufgrund von Faktoren wie dem Haushaltsdefizit und der geopolitischen Instabilität bestehen bleibe. Er erwartet, dass die Zinssätze hoch bleiben oder sogar leicht steigen werden, und bekräftigte die Notwendigkeit eines starken Militärs und einer starken Wirtschaft angesichts globaler Unsicherheiten. DocuSign Inc (DOCU.US) stieg um über 8,40 %, nachdem bekannt wurde, dass die Aktie vor der Markteröffnung am 11. Oktober in den S&P MidCap 400 aufgenommen wird. DocuSign wird MDU Resources Group Inc. (MDU.US) im Index ersetzen, während MDU Resources in den S&P SmallCap 600 aufgenommen wird und dort Chuy's Holdings Inc. (CHUY) ersetzt. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.