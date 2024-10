US Börseneröffnung: Bullische Eröffnung der Session am Montag an der Wall Street 📈

Wall Street zu Beginn des Handelstages in guter Stimmung

Palantir und Dell werden in den S&P500-Index aufgenommen

Vielversprechende Ergebnisse des Lungenkrebsmedikaments Summit Therapeutics lassen Aktienkurs um 30% steigen Die US-Märkte eröffnen den Handelstag am Montag mit guter Laune. Fünf Minuten nach Eröffnung der Wall Street liegt der Nasdaq um 1,05% im Plus, während der S&P500 um 0,88% zulegt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf Unternehmensnachrichten, insbesondere auf die Glowtime-Veranstaltung von Apple, auf der die Vorstellung des neuen iPhone 16 erwartet wird. Derzeitige Volatilität an der Wall Street. Quelle: xStation Nasdaq / US100 Der Nasdaq-100-Index, der durch den Nasdaq / US100-Kontrakt repräsentiert wird, handelt heute 0,95 % höher als zum Handelsschluss am Freitag. Es ist jedoch anzumerken, dass das Instrument unter die wichtige Unterstützungszone des exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitts (lila Kurve auf dem Diagramm) ausgebrochen ist. Die Aufrechterhaltung dieser Zone könnte mittelfristig ein wichtiges Element sein, das die mögliche Fortsetzung eines anhaltenden Abwärtstrends bestimmt. Mittelfristig könnte hingegen die psychologische Zone in der Nähe des 200-Tage-EMA (goldene Kurve) eine wichtige Unterstützung darstellen. Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Die Aktien von Palantir (PLTR.US) und Dell (DELL.US) legen heute zu Beginn des Handelstages um mehr als 6 % zu, nachdem bekannt wurde, dass beide Unternehmen in den S&P500-Index aufgenommen werden und American Airlines (AAL.US) bzw. Etsy (ETSY.US) ersetzen werden. Die Aktien von Boeing (BA.US) stiegen um 4 %, nachdem der Flugzeughersteller eine Einigung mit der Gewerkschaft der Fabrikarbeiter erzielt hatte, wodurch ein kostspieliger Streik möglicherweise vermieden werden konnte. Die Aktien von Apple (AAPL.US) notieren derzeit unverändert. Erinnern Sie sich daran, dass heute um 19 Uhr eine Glowtime-Veranstaltung stattfinden wird, bei der unter anderem das neue iPhone 16 vorgestellt werden soll. Im Zusammenhang mit dieser Nachricht steigen die Aktien der ARM Holding (ARM.US) um fast 3%. Einem Bericht der Financial Times zufolge wird Apple die Technologie der künstlichen Intelligenz von Arm im iPhone 16 einsetzen. Summit Therapeutics (SMMT.US) gab die Ergebnisse einer Phase-III-Studie für ein Lungenkrebsmedikament bekannt. Summit sagte, sein Produkt habe einen „klinisch signifikanten Vorteil" gegenüber Keytruda von Merck (MRK.US). Die Aktien von Summit stiegen bei der Eröffnung an der Wall Street um mehr als 30 %. EMPFEHLUNG DER ANALYSTEN - GE Healthcare Technologies (GEHC.US): JPMorgan nimmt die Coverage mit einem neutralen Rating und einem Kursziel von 90 $ auf und verweist auf die starke Position des Unternehmens auf dem Markt für medizinische Bildgebung und das Wachstum bei diagnostischen Arzneimitteln. - U.S. Steel Corp (X.US): JPMorgan hebt sein Rating von Neutral auf Outperform an und glaubt, dass der Nippon Steel-Deal blockiert werden wird, was die Aktie nach oben treibt.

