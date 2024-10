US Börseneröffnung: Gemischte Stimmung an der Wall Street vor der Fed 🗽 Nasdaq verliert leicht, Resmed bricht um 6% ein

Die Indizes an der Wall Street eröffnen den Handelstag leicht schwächer, in der Erwartung, dass die erste Zinssenkung der Fed seit 4 Jahren (19:00 Uhr GMT) und Powells Konferenz (19:30 Uhr GMT) so gut wie feststehen.

Der Markt rechnet mit einer 66%igen Chance auf eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte; die Reaktion auf die Entscheidungen bleibt ungewiss. US100 verliert 0,2% zur Eröffnung

BlackRock (BLK.US) und Microsoft (MSFT.US) planen eine gemeinsame Investition von mehr als 30 Mrd. USD in KI und Infrastruktur für Datenbanken und den Energiesektor; die Gesamtfinanzierung der gesamten Aktion könnte sich auf ca. 100 Mrd. USD belaufen; die Investitionen werden hauptsächlich in den USA und in geringerem Umfang in verbündeten Ländern getätigt

US Steel (X.US)-Aktien legen leicht zu, nachdem neue Berichte auf eine endgültige Übernahmeentscheidung nach den US-Wahlen im November hindeuten; Resmed (RMD.US) bricht nach einer Herabstufung durch Wolfe Research um 6 % ein und leitet nach Erreichen des 1-Jahres-Hochs eine Gewinnrealisierung ein Die Anleger eröffneten den heutigen Handelstag mit Rückgängen und warteten gespannt auf die Entscheidung der Fed und die Rede von Jerome Powell. Es scheint, dass eine Entscheidung für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte eher im Einklang mit der bisherigen Kommunikation der Federal Reserve stehen würde, und eine Senkung um 50 Basispunkte könnte als „Eingeständnis" einer Verzögerung der geldpolitischen Lockerung wahrgenommen werden, was folglich ein sicheres Warnsignal für den Aktienmarkt sein könnte. Kurzfristig bleibt die Reaktion auf die Entscheidung der Fed jedoch weitgehend ungewiss; eine stärkere Senkung bei gleichzeitig soliden Wirtschaftsdaten dürfte die Wall Street unterstützen und die Renditen schwächen. Die heutigen US-Immobilienmarktdaten fielen stärker aus als prognostiziert. Die monatlichen Baugenehmigungen stiegen um fast 5% gegenüber den Prognosen von 1%, und die Baubeginne stiegen um 9,6% im Monatsvergleich gegenüber den Prognosen von 6,5%, nachdem sie im Juli um 6% gefallen waren. Wall Street eröffnet den Handelstag in leicht schwächerer Stimmung; BigTech-Werte legen zu; schwächere Stimmung im Gesundheits- und Medizinsektor. Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq / US100 im 30M- und Tageschart Kurzfristig gesehen hat der Index seine Aufwärtstrendlinie vom September beibehalten und handelt im Vorfeld der Fed-Konferenz zwischen den Momentum-Durchschnitten EMA50 und EMA200. Ein Rückgang unter 19.400 könnte auf ein stärkeres Abwärtsmomentum hindeuten. Ein Anstieg über 19.500 Punkte könnte den Bullen den Weg für einen Test der lokalen Maxima bei 20.000 Punkten ebnen. Quelle: xStation5 Betrachtet man das breite Tagesintervall, so fiel der Nasdaq 100-Future zweimal unter den EMA200 (rote Linie), konnte aber schnell wieder aufholen und den Aufwärtstrend verteidigen. Die Hauptunterstützung liegt nun bei 18500 Punkten, wo sich die 23,6 Fibonacci-Eliminierung der Aufwärtswelle von 2022 befindet. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten Die Aktien von Edwards Lifesciences (EW.US), einem auf Geräte für die Herz- und Gefäßchirurgie spezialisierten Unternehmen, verlieren 2%, nachdem Jefferies die Aktie von „Buy" auf „Hold" herabgestuft hat und dabei Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten des Unternehmens äußerte. Die Analysten von Baptista Research stuften das Unternehmen jedoch von „Hold" auf „Outperform" hoch und erhöhten das Kursziel auf 82,90 USD gegenüber 66 USD heute.

Die Aktien von GE HealthCare (GEHC.US) legen leicht zu, nachdem die Analysten von BTIG die Aktie von zuvor „neutral“ auf „buy“ hochgestuft haben, da sich das Umfeld für das Medizintechnikgeschäft des Unternehmens verbessert habe.

On Holding (ONON.US) legt zu, nachdem Stifel das Kursziel für den Hersteller der beliebten Sneaker-Bars von zuvor 45 $ auf 59 $ angehoben hat. Das Unternehmen wird derzeit mit rund 50 $ bewertet und hat seit seinem Börsengang im Jahr 2021 mehr als 60 % zugelegt.

Die Aktien der stark gehandelten Sirius XM Holdings (SIRI.US) legen um 3 % zu, nachdem Guggenheim Securities die Bewertung des Satellitenradiounternehmens auf Kaufen angehoben hat und betont, dass die operativen Trends und der freie Cashflow stabil sind und die Abonnentenzahlen wahrscheinlich steigen werden. Das Unternehmen hat mit einer hohen Verschuldung zu kämpfen (mehr als 9 Mrd. $ an langfristigen Schulden).

Super Micro Computer (SMCI.US) legt leicht zu, nachdem Needham & Co. die Berichterstattung über die Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat. Die Analysten sind der Meinung, dass das Chip-Unternehmen aufgrund seiner „Entwicklung von GPU-basierten Computersystemen und flüssigkeitsgekühlten Lösungen“ einen First-Mover-Vorteil hat. Derzeit hat SuperMicro noch immer keine Quartalsergebnisse vorgelegt, und das Zeitfenster läuft ab, nach dem das Unternehmen eine saftige Strafe von der SEC erhalten könnte.

Die Aktien von United States Steel (X.US) legen zu, nachdem der US-Sicherheitsausschuss dem japanischen Mischkonzern Nippon Steel die Erlaubnis erteilt hat, seinen Plan zum Kauf des US-Stahlunternehmens im Wert von etwa 14,1 Mrd. USD erneut vorzulegen.

