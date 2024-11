US Börseneröffnung: Indizes erholen sich zu Beginn der Sitzung nach einem schwachen NFP-Bericht; Amazon legt um 7,30 % zu 📌

Indizes steigen und machen die gestrigen Verluste teilweise wieder wett

Der US-Dollar-Index erholt sich und legt um 0,20 % zu

Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen ebenfalls Die Marktvolatilität ist zum Ende der Woche außergewöhnlich hoch. Die Unsicherheit der Anleger im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen in der nächsten Woche in Kombination mit der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten führt zu starken Stimmungsschwankungen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute, zu Beginn der Kassasitzung, beobachteten wir nach den gestrigen Rückgängen einen leichten Erholungsversuch bei den Aktienindizes, der durch einen schwächer als erwarteten NFP-Bericht unterstützt wurde. Die anfängliche Aufwärtsreaktion der Indizes wurde jedoch bald wieder zunichte gemacht, und der Dollar begann nach einem anfänglichen Ausverkauf zu steigen. Das Bureau of Labor Statistics (BLS) gab eine zusätzliche Erklärung ab, in der es darauf hinwies, dass Hurrikane möglicherweise einen teilweisen Einfluss auf die Beschäftigung in der Wirtschaft hatten, was letztlich die Reaktion des Marktes minimierte. Anschließend wurden die endgültigen PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe und der ISM-Bericht veröffentlicht. Die PMI-Ergebnisse fielen recht stark aus, aber die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich auf den ISM-Bericht. Der Hauptindex für das verarbeitende Gewerbe zeigte einen Rückgang auf 46,5 Punkte, wodurch sich die Lücke zur 50-Punkte-Schwelle vergrößerte. Die Daten wären von den Anlegern möglicherweise besser aufgenommen worden, wenn es nicht einen deutlichen Anstieg des Preis-Subindex gegeben hätte, der von 48,3 Punkten im letzten Monat auf jetzt 54,8 Punkte gestiegen ist. Dieser Anstieg führte zu einer stärkeren Aufwärtsbewegung des Dollars, der derzeit um 0,20 % auf 104 Punkte zulegt. Es gab keine nennenswerte Reaktion auf die Indizes, und die Bullen konnten die Gewinne halten. S&P 500 / US500 im Tageschart Der Index erholt sich heute dynamisch von der Unterstützungsmarke um 5730 Punkte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels testen die Bullen bereits die 5800-Punkte-Marke, was einem Anstieg von 0,90 % entspricht. Quelle: xStation 5 Unternehmensnachrichten Die Berichtssaison stand weiterhin im Rampenlicht, wobei Apple (AAPL.US) um 1,60 % nachgab, nachdem die Umsatzschätzungen in China und im Dienstleistungssegment verfehlt wurden, während Amazon (AMZN.US) aufgrund der starken Umsatzprognose für die Weihnachtszeit um 7,30 % zulegte. Intel (INTC.US) stieg um 6,80 %, nachdem der Quartalsbericht besser als erwartet ausgefallen war und Fortschritte bei der Umstrukturierung erzielt wurden. ExxonMobil (XOM.US) und Chevron (CVX.US) legten um 0,66 % bzw. 3,67 % zu, nachdem sie die Erwartungen an die Quartalsgewinne übertroffen hatten. Uber Technologies (UBER.US) legte um 1,70 % zu, da das Unternehmen starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 meldete. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 11,2 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn stieg von 220 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 2,61 Milliarden US-Dollar, wodurch die Gewinnmarge von 2,4 % auf 23 % stieg. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,11 US-Dollar auf 1,24 US-Dollar, und sowohl die Bruttobuchungen als auch die Reisen nahmen zu, wobei die Reisen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % zunahmen. Trotz der soliden finanziellen Leistung führte ein vorsichtiger Ausblick auf das Jahr 2024 zu einer begrenzten Reaktion des Marktes. Atlassian's (TEAM.US) steigt um 13 % nach starken Ergebnissen für das erste Quartal 2025, angetrieben durch ein Wachstum der Cloud-Einnahmen um 31 % im Vergleich zum Vorjahr, das die Erwartungen übertraf und das Vertrauen in die konservative Prognose stärkte. Morgan Stanley hob sein Kursziel auf 259 US-Dollar an und hob das Monetarisierungspotenzial von Atlassian durch KI-Investitionen hervor. KeyBanc stufte die Aktie auf „Übergewichten“ hoch und verwies dabei auf die stabile Erweiterung der Sitzplätze und einen vielversprechenden Ausblick für die IT-Budgets im Jahr 2025, mit zukünftigen Wachstumskatalysatoren wie KI und Cloud-Migrationen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

