US Börseneröffnung: Indizes eröffnen höher, da Trump wieder die Nase vorn hat 🔔

Die US-Aktienindizes legen zu Beginn der Sitzung zu

Technologieunternehmen führen die Zuwächse an

Der Dollar ist um 0,25 % gesunken

Die Renditen von US-Anleihen verzeichnen ebenfalls starke Zuwächse

Die Märkte in den USA öffneten optimistisch, befeuert durch die erneuten Wettquoten, die einen Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen begünstigen. Die Aufmerksamkeit des Marktes ist so sehr auf die Wahlen fixiert, dass niemand an die Entscheidung der Federal Reserve am Donnerstag denkt. Die Marktvolatilität könnte ein Rekordniveau erreichen, da wir uns dem Ende der Kassasitzung in den USA nähern.

Zu Beginn des Tages steigen die Wettquoten auf einen Sieg von Donald Trump wieder an, ebenso wie die Aktienmarktindizes. Der Optimismus hält sich jedoch in Grenzen, da die meisten Anleger es vorziehen, in sicheren Anlagen zu bleiben. Der Markt wird nun von spekulativen Geschäften dominiert, sodass die Volatilität hoch sein wird. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegen die Quoten für den Sieg des republikanischen Kandidaten bei 59 %, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den gestrigen 53 % darstellt. Dennoch bleiben die Umfrageergebnisse sehr ausgewogen und innerhalb der Fehlermarge. Derzeit hat die demokratische Kandidatin Kamala Harris einen leichten Vorsprung und führt mit 48,7 % gegenüber Donald Trumps 48,6 %.

An der Börse beobachten wir vor allem eine Erholung in den Sektoren neue Technologien, Halbleiter, Banken und Kapitalmärkte. Quelle: xStation 5

S&P 500 / US500

Der US500 legt um 0,70 % auf 5.785 Punkte zu. Die jüngste Korrektur wurde auf Unterstützungsniveaus um 5.730 Punkte perfekt gestoppt. Dieser Bereich bleibt weiterhin die nächste Unterstützung im Falle einer Rückkehr zu Rückgängen. Für die Bullen liegt der nächste Widerstand hingegen über 5.900 Punkten.





Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten:

Palantir Technologies (PLTR.US) verzeichnet nach einem starken Quartalsbericht einen Anstieg von 12 %, der auf die hohe Nachfrage nach seiner KI-Software zurückzuführen ist und die Schätzungen in allen Bereichen übertrifft. Das Unternehmen prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 767 bis 771 Millionen US-Dollar, was deutlich über dem Konsens von 746 Millionen US-Dollar liegt, und erhöhte seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,805 bis 2,809 Milliarden US-Dollar, was über der vorherigen Spanne von 2,742 bis 2,750 Milliarden US-Dollar liegt. Die kommerziellen Einnahmen in den USA werden voraussichtlich 687 Millionen US-Dollar übersteigen, was einem Wachstum von 50 % entspricht, während die angepassten Einnahmen aus dem operativen Geschäft und der freie Cashflow angehoben wurden, was auf eine robuste Geschäftsdynamik hindeutet.

Quelle: xStation5 von XTB

Hims & Hers (HIMS.US) verzeichnet nach einer starken Leistung im dritten Quartal einen Kursanstieg von 9 % und einen Umsatzanstieg von 77 % im Vergleich zum Vorjahr auf 401,6 Mio. USD sowie einen Nettogewinn von 76 Mio. USD (0,32 USD pro Aktie) gegenüber einem Verlust von 7,4 Mio. USD (-0,04 USD pro Aktie) im dritten Quartal 2023. Das Telemedizinunternehmen erhöhte auch seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,46 bis 1,465 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,37 bis 1,4 Milliarden US-Dollar, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,4 Milliarden US-Dollar, was auf ein starkes Kunden- und Abonnementwachstum zurückzuführen ist.

Cleveland-Cliffs (CLF.US) fiel nach enttäuschenden Ergebnissen im dritten Quartal um 7 %, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 19 % zurückging und die Bruttomarge negativ war. Der Absatz von Stahlprodukten ging um 6,5 % zurück und der durchschnittliche Nettoverkaufspreis fiel um über 13 %. Das Unternehmen senkte seine Prognose für die Kapitalausgaben im Geschäftsjahr 2024 von 650 bis 700 Millionen US-Dollar auf 600 bis 650 Millionen US-Dollar und plant für das Geschäftsjahr 2025 eigenständige Kapitalausgaben in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, wobei der Schwerpunkt auf strategischen Initiativen an wichtigen Standorten liegt, was auf anhaltende finanzielle und betriebliche Herausforderungen hindeutet.

