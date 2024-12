US Börseneröffnung: Indizes legen leicht zu 📌

Indizes steigen bei Eröffnung der Sitzung um etwa 0,20 %

Der Dollar fällt weiter und fällt unter 106 Punkte

Die Anleiherenditen fallen ebenfalls Die US-Indizes eröffneten mit leichten Gewinnen während der Kassasitzung nach der gestrigen Feiertagspause (Thanksgiving). Die stärksten Gewinne verzeichneten die Technologiewerte im Nasdaq / US100-Index, die um 0,80 % auf 20.900 Punkte stiegen. Der S&P 500 / US500-Index stieg um 0,45 % auf 6.025 Punkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Eine bessere Stimmung ist insbesondere im Halbleitersektor zu spüren. Nvidia (NVDA.US) ist um 3,4 % gestiegen und TSM (TSMC.US) hat 3,3 % zugelegt. Auch der IT-Sektor schneidet gut ab, mit Ausnahme von Microsoft (MSFT.US), das um 0,7 % gefallen ist. Quelle: xStation 5 Nasdaq / US100 Der US100-Technologieindex verzeichnet heute die größten Gewinne und nähert sich wieder der 21.000-Punkte-Marke. Die jüngste Korrektur wurde im Bereich von 20.500 bis 20.600 Punkten gestoppt. Derzeit liegt die wichtigste Widerstandszone für Bullen weiterhin über 21.000 Punkten.

Quelle: xStation 5 Highlights: Die US-Börsenaufsicht SEC genehmigte die erste inländische Börse, die fast ununterbrochen, 23 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche, in Betrieb ist. Unter der Führung des Hedgefonds-Milliardärs Steve Cohen verhalf die 24X National Exchange den Makleraktien zu einem Anstieg: Robinhood legte um 2,9 %, Charles Schwab um 0,4 % und Interactive Brokers um 0,3 % zu.

Unter der Führung des Hedgefonds-Milliardärs Steve Cohen verhalf die 24X National Exchange den Makleraktien zu einem Anstieg: Robinhood legte um 2,9 %, Charles Schwab um 0,4 % und Interactive Brokers um 0,3 % zu. Einzelhandelsaktien zogen die Aufmerksamkeit auf sich, da der Black Friday von einer starken Einkaufstätigkeit geprägt war, die durch die nachlassende Inflation, niedrigere Zinssätze und die Vorfreude auf die Feiertage angeheizt wurde. Die National Retail Federation geht davon aus, dass von Thanksgiving bis zum Cyber Monday 183,4 Millionen Menschen online und in Geschäften einkaufen werden. Namhafte Einzelhändler wie Walmart und Target sind in der Lage, von dem Anstieg der Verbraucherausgaben zu profitieren. Unternehmensnachrichten Microsoft (MSFT.US) verzeichnet einen Rückgang von 0,70 %, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) eine umfassende kartellrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen eingeleitet hat. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Geschäftspraktiken von Microsoft im Bereich Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Wedbush Securities spielte die Bedenken herunter und deutete an, dass die Untersuchung möglicherweise nicht eskalieren wird, insbesondere wenn die FTC-Vorsitzende Lina Khan unter einer möglichen Regierung von Donald Trump zurücktritt. Quelle: xStation5 von XTB Miniso (MNSO.US) legte um 3,40 % zu, obwohl das Unternehmen das langsamste vierteljährliche Umsatzwachstum des Jahres meldete. Der Umsatz im dritten Quartal erreichte 4,52 Milliarden RMB (624,1 Millionen USD), was einem Anstieg von 19,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber unter dem Wachstum von 24,1 % im zweiten Quartal und 26 % im ersten Quartal liegt. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.