US Börseneröffnung: Märkte reagieren auf Gehaltsabrechnungen, Guidewire Software und Smartsheet steigen nach Ergebnissen

Wall Street rutscht nach grüner Eröffnung ab

Nasdaq / US100 nähert sich wichtiger Unterstützungsmarke

Guidewire Software und Smartsheet legen nach Ergebnissen zu Die US-Märkte eröffnen die Cash Session am Freitag schwächer. Der Nasdaq tendiert oberhalb einer wichtigen Unterstützung und verliert am meisten, während der S&P500 unverändert bleibt. Der Dow Jones versucht, nicht in den negativen Bereich zu fallen. Die Aufmerksamkeit der Anleger ist voll und ganz auf die Lohn- und Gehaltsdaten gerichtet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Derzeitige Volatilität an der Wall Street. Quelle: xStation Aufschlüsselung des S&P 500 Index nach Sektoren. Quelle: Bloomberg Finance L.P Der Nasdaq-100-Index, dargestellt durch den US100-Kontrakt, ist den vierten Tag in Folge rückläufig. Eine wichtige Unterstützungsmarke ist das 38,2 %-Fibonacci-Retracement bei 18738, das sich in der Nähe des unteren Bollinger Bands befindet. Bei einer Eilmeldung wäre die nächste Unterstützungsmarke der 200 SMA bei 18376 und das 23,6% Fibonacci-Retracement. Damit die Bullen die Kontrolle wiedererlangen, muss der Widerstand beim 50%-Fibonacci-Retracement und dem 100-SMA um 19167 durchbrochen werden. Dies würde auch über dem gestrigen Höchststand liegen, was für den Moment ein guter Ausgangspunkt ist. Der RSI tendiert langsam nach unten, während der MACD eine rückläufige Tendenz anzeigt. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten: Die Aktien von Smartsheet (SMAR.US) stiegen im vorbörslichen Handel um 4,6 %, nachdem das Unternehmen für Anwendungssoftware Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegte, die die Erwartungen übertrafen und die Prognose für das Gesamtjahr für den bereinigten Gewinn anhoben. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von Smartsheet lag im zweiten Quartal mit $0,44 deutlich über der Prognose von $0,30, während der Umsatz von $276,4 Millionen die erwarteten $274 Millionen übertraf. Das Unternehmen hob seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 für das bereinigte EPS auf $1,36-$1,39 von zuvor $1,22-$1,29 an. Analysten merkten an, dass Smartsheet's Unternehmensfokus weiterhin die Ergebnisse im Vergleich zu den Mitbewerbern isoliert, trotz des schwachen Umsatz- und ARR-Wachstums. ERGEBNISSE DES ZWEITEN QUARTALS 2025 Bereinigtes EPS: $0,44 gegenüber Prognose von $0,30

Umsatz: $276,4 Millionen (+17% y/y - im Jahresvergleich) gegenüber $274 Millionen Prognose

Abonnementumsatz: 263,5 Mio. US-Dollar (+19% y/y) gegenüber 260,4 Mio. US-Dollar Prognose

Freier Cashflow: $57,2 Millionen (+26% y/y) gegenüber $50,3 Millionen Prognose PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 Bereinigtes EPS: $1,36 bis $1,39 (erhöht von $1,22 auf $1,29)

Umsatz: $1,12 Milliarden (beibehalten)

Freier Netto-Cashflow: 240 Mio. $c Die Aktien von Salesforce (CRM.US) fielen im vorbörslichen Handel um 0,4 %, nachdem das Softwareunternehmen die Übernahme des Anbieters von Datenschutz- und Managementlösungen Own für 1,9 Mrd. USD vereinbart hatte. Analysten bewerten die Übernahme im Großen und Ganzen positiv. Sie sehen einen strategischen Vorteil in der Stärkung des Salesforce-Produkts Data Cloud, das sich einer starken Akzeptanz erfreut. Der Kaufpreis stellt einen beträchtlichen Abschlag gegenüber der vorherigen Bewertung von Own in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar dar. Salesforce erwartet, dass sich die Übernahme ab dem zweiten Jahr nach dem Abschluss auf Basis des freien Cashflows positiv auswirken wird, ohne dass sich die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 oder das Kapitalrückführungsprogramm ändern. AKQUISITIONSDETAILS Kaufpreis: 1,9 Milliarden Dollar

Erwartetes Closing: Q4 des Salesforce-Geschäftsjahrs 2025

Zuwachs: Erwartet auf FCF-Basis, beginnend im zweiten Jahr nach dem Abschluss

Keine Änderung der Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 oder des Kapitalrückführungsprogramms Die Aktien von Guidewire Software (GWRE.US) stiegen im vorbörslichen Handel um 7,7 %, nachdem das Softwareunternehmen für Schaden- und Unfallversicherungen Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt hatte, die die Erwartungen übertrafen, und einen Ausblick gab, der sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Betriebsergebnis über dem Konsens lag. Der bereinigte Gewinn je Aktie von Guidewire übertraf im vierten Quartal mit 0,62 US-Dollar die Prognose von 0,54 US-Dollar, während der Umsatz von 291,5 Millionen US-Dollar die erwarteten 284 Millionen US-Dollar übertraf. Die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2025 in Höhe von 1.135 bis 1.149 Mio. US-Dollar übertraf ebenfalls die Prognosen. ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 2024 Bereinigtes EPS: $0,62 gegenüber Prognose von $0,54

Umsatz: 291,5 Millionen US-Dollar (+8% y/y) gegenüber 284 Millionen US-Dollar Prognose

Abonnement- und Supportumsätze: 151,8 Mio. US-Dollar (+29% y/y) gegenüber 149,2 Mio. US-Dollar Prognose

Lizenzumsatz: 88,9 Mio. US-Dollar (-12% y/y) gegenüber 85,8 Mio. US-Dollar Prognose PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 Umsatz: 1.135 bis 1.149 Mio. $

Jährlich wiederkehrender Gesamtumsatz (ARR): 995 Millionen bis 1.005 Millionen US-Dollar

Bereinigtes Betriebsergebnis: 157 bis 171 Millionen US-Dollar

Operativer Cashflow: 220 bis 250 Millionen US-Dollar 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.