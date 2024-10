US Börseneröffnung: Moderater Optimismus an der Wall Street in Erwartung der CPI-Daten

Wall Street in lethargischer Stimmung vor Inflationsdaten

Apple und Google nach nachteiligen EU-Gerichtsentscheidungen

Viridan Therapeutics springt nach positiven Daten aus klinischen Phase-3-Studien um 12% nach oben Die Wall Street hat den Dienstag mit einer leicht optimistischen Stimmung begonnen. Der Nasdaq gewinnt fast 0,6 %, der SP500 notiert 0,35 % höher, der Dow Jones eröffnet im Minus (-0,26 %) und der Small-Cap Russell 2000 bleibt vorerst unverändert. Die Anleger halten sich vor der für heute anberaumten Präsidentschaftsdebatte und den morgigen VPI-Daten, die die Stimmung für die bevorstehende Fed-Sitzung bestimmen werden, deutlich zurück. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Nasdaq / US100: Der Nasdaq Composite, repräsentiert durch den US100-Kontrakt, setzt seine Erholung über dem 20-Perioden-EMA fort. Die optimistischen Wirtschaftsdaten könnten die Trendwende für den Index und die allgemeine Verbesserung der Stimmung der Anleger beschleunigen, die vor den anstehenden Zinssenkungsentscheidungen angespannt bleibt. Der Verbleib oberhalb des jüngsten Widerstands wird entscheidend sein, um den Aufwärtstrend des Index aufrechtzuerhalten. Quelle: xStation5 Unternehmensnachrichten: Die Aktien von Apple (AAPL.US) fielen nach einem gescheiterten Berufungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof um 1%. Apple wollte die Vorwürfe eines illegalen Steuerdeals mit den irischen Behörden entkräften, aber das negative Urteil macht das Unternehmen weiterhin für eine Geldstrafe von 14 Mrd. Euro haftbar.

Auch Alphabet (GOOGL.US) verlor das Verfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Wettbewerbsregeln, indem es seine eigenen Einkaufsempfehlungen vorantrieb. Die Google-Muttergesellschaft muss daher eine Strafe von 2,4 Mrd. Euro zahlen. Trotz des Urteils gewinnt die Aktie von Alphabet nachbörslich 0,77%.

Die Deutsche Bank hat Tesla (TSLA.US) zu ihrem „Top Pick“ erklärt, wodurch die Aktien des Unternehmens 2,45% höher eröffneten. Das ungeliebte Mitglied der „Magnificent 7“ ist wieder im Kommen, denn der Analyst der Bank unterstreicht den Status von Tesla als „eigene Liga“ und seine Vision, mehrere Branchen außerhalb der Automobilindustrie neu zu gestalten.

Viridian Therapeutics (VRDN.US) wird im vorbörslichen Handel um 12 % höher gehandelt, nachdem das Unternehmen positive Daten zur klinischen Phase-3-Studie für VRDN-001 bei Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen veröffentlicht hat. Laut Gregory Renza von RBC öffnet die Veröffentlichung „die Tür für weitere Programmerfolge“.

Die Aktien von Oracle Crop (ORCL.US) steigen um 13%, nachdem ein vierteljährlicher Gewinnbericht und Schätzungen auf eine überhöhte und anhaltende Nachfrage nach Cloud Computing Services hindeuten. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

