US Börseneröffnung: S&P 500 steigt über 6000 Punkte 🗽 Tesla legt um 8 % zu, dank Optimismus von Trump und neuer Empfehlung bei Wedbush

Die Wall Street-Indizes eröffnen die heutige Börsensitzung höher; der S&P 500 / US500 steigt über 6.000 Punkte

steigt über 6.000 Punkte Euphorische Kursanstiege bei Tesla-Aktien; das Unternehmen verzeichnet einen Anstieg von 7 % nach einer verbesserten Empfehlung von Wedbush Securities

Starke Kursanstiege bei Unternehmen, die mit dem Kryptowährungsmarkt in Verbindung stehen. Die Börse Coinbase ( COIN.US ) verzeichnet einen Anstieg von 15 %

( ) verzeichnet einen Anstieg von 15 % Heute ist der „Veterans Day“, ein nationaler Feiertag in den USA – der Anleihenhandel ist ausgesetzt, aber die Börsennotierungen an der Wall Street sind zu den üblichen Zeiten geöffnet US-Vermögenswerte gewinnen zu Beginn der Sitzung an Wert; sowohl die Wall Street als auch der Dollar befinden sich im Aufwind. Der Dollar-Index ist heute um fast 0,3 % gestiegen. Die Aktien von Tesla werden mit einem Plus von mehr als 8 % gehandelt, und die Marktkapitalisierung des Unternehmens hat die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei fast 80 liegt. Investoren zahlen einen beträchtlichen Aufschlag für die Aktien von Musks Unternehmen, da sie wahrscheinlich von der neuen Regierung Unterstützung bei der Einführung der Technologie für autonomes Fahren in den USA erwarten, sowie Zölle, die das Unternehmen unterstützen könnten, indem sie Konkurrenten treffen, die noch unrentabel Elektroautos produzieren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen S&P 500 / US500 im Tageschart

Quelle: xStation5 US-Aktien verzeichnen größtenteils beträchtliche Gewinne. Der Pharma- und Finanzsektor entwickeln sich sehr stark; Aktien aus dem Versicherungssektor sind ebenfalls im Aufwind. Im Bergbausektor ist eine Schwäche zu beobachten. Quelle: xStation5 Tesla verzeichnet Rekordhöhen Wedbush erhöht sein Kursziel für Tesla-Aktien und nimmt eine neue optimistische Haltung gegenüber Trumps Sieg ein. Das Finanz- und Investmentdienstleistungsunternehmen erhöhte sein Kursziel von zuvor 300 US-Dollar auf 400 US-Dollar. Es ist wahrscheinlich, dass sich der jüngste Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen positiv auf das Geschäft von Tesla im Bereich der autonomen und künstlichen Intelligenz (KI) auswirken wird. Wedbush prognostiziert, dass die Trump-Regierung die Entwicklung von Technologien für vollständig autonomes Fahren (FSD) und künstliche Intelligenz beschleunigen wird, indem sie Vorschriften vereinfacht, die zuvor den Fortschritt des Unternehmens auf dem US-Markt behinderten.

Die Analyse schätzt, dass die Möglichkeiten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen ein zusätzliches Potenzial von 1 Billion US-Dollar für Tesla darstellen. Tatsächlich könnten Änderungen im föderalen Regulierungsumfeld in den kommenden Jahren einen Durchbruch für Teslas autonome und künstliche Intelligenz bedeuten.

Der mexikanische Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard wird voraussichtlich auch Gespräche mit Musk über die Errichtung einer Fabrik für Elektroautos im Norden Mexikos suchen. Die Analysten von SEB Research betonten die Bedeutung eines echten und schnelleren Wirtschaftswachstums in den USA für Tesla. Tesla Aktien im Tageschart Quelle: xStation5 Raumfahrtaktien optimistisch Laut Investoren haben sich die Chancen von Elon Musk, eine Mission zum Mars zu schicken, mit der Wahl von Trump erhöht. Das Artemis-Raumfahrtprogramm der Nation (eine NASA-Initiative, die das Raumschiff Starship von SpaceX nutzt) wird sich voraussichtlich auf den Mond und den Mars konzentrieren, was die Nachfrage nach Komponenten einiger Hersteller verbessern wird. Die Verschiebung steht im Einklang mit Musks Vision und wird voraussichtlich die Entwicklung der Starship-Raketen von SpaceX beschleunigen. Spekulationen über die verschärfte technologische Rivalität mit China unter der republikanischen Regierung haben die Stimmung im Raumfahrtsektor verbessert, darunter auch bei Redwire (RDW.US), wo wir ein „Untertassen“-Formationsmuster sehen; das Unternehmen hat seine Finanzprobleme für 2022 geklärt und meldet einen verbesserten Auftragsbestand. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

