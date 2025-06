US-Börseneröffnung: Starker NFP-Bericht stützt die Nachfrage am Aktienmarkt 📈🔎

Die Wall Street startet mit soliden Gewinnen in den Handelstag. Die Anleger begrüßten den besser als erwarteten Arbeitsmarktbericht, der einige Bedenken hinsichtlich einer bevorstehenden Konjunkturabkühlung zerstreute. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Nasdaq / US100 um 1,50 % im Plus und notiert knapp unter seinem Allzeithoch, der S&P 500 / US500 gewinnt 1,30 % und der Russell 2000 / US2000 steigt um 1,05 %. Auch der Dollar und die Renditen für US-Staatsanleihen erholen sich. Die Zahl der neuen Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft stieg um 139.000 und lag damit leicht über den Erwartungen, während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,2 % blieb. Die Märkte erholen sich nach einem turbulenten Donnerstag, der von geopolitischen Spannungen, hawkischen Signalen der EZB, schwachen US-Daten und dem vielbeachteten Streit zwischen Trump und Elon Musk geprägt war, der den Aktienkurs von Tesla und die allgemeine Marktstimmung belastete. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Heute gehört Tesla (TSLA.US) zu den Top-Gewinnern an der US-Börse – nach einem Kursverlust von fast 20 % gestern. Der Konflikt zwischen Elon Musk und Donald Trump ist jedoch noch lange nicht beigelegt. Nasdaq / US100 Der Technologieaktienindex ist erneut der stärkste Wert an der Wall Street. Er liegt derzeit nur 1,80 % von seinem Allzeithoch entfernt. Unternehmensnachrichten Tesla (TSLA.US) erholte sich um 6 %, nachdem ein Einbruch um 17 % am Vortag 152 Mrd. USD an Marktkapitalisierung vernichtet hatte, ausgelöst durch einen öffentlichen Streit zwischen Elon Musk und Donald Trump über Bundesaufträge und Ausgaben. DocuSign (DOCU.US) sank um 17 %, obwohl das Unternehmen die Prognosen für das erste Quartal übertraf, da es seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr senkte. Für das Geschäftsjahr 2026 wird nun ein Umsatz von 3,285 bis 3,339 Mrd. USD erwartet, gegenüber zuvor 3,3 bis 3,354 Mrd. USD, obwohl die Umsatzprognose leicht angehoben wurde. Das Rückkaufprogramm wurde um 1 Mrd. USD aufgestockt. Quelle: xStation5 von XTB Broadcom (AVGO.US) gab trotz solider Ergebnisse für das zweite Quartal und einer positiven Prognose für das dritte Quartal um 3,4 % nach. Der Umsatz stieg auf 15 Mrd. USD (+20 % im Jahresvergleich), und für das dritte Quartal wird ein Umsatz von 5,1 Mrd. USD im Bereich KI-Chips erwartet, was die anhaltende Stärke dieses Segments unterstreicht. Lululemon (LULU.US) fiel um 20 %, nachdem das Unternehmen trotz unveränderter Umsatzprognosen schwache Vergleichszahlen und eine Senkung der EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (14,58–14,78 USD gegenüber den erwarteten 15,03 USD) bekannt gegeben hatte. Auch die EPS-Prognose für das zweite Quartal verfehlte die Erwartungen. Conagra (CAG.US) legte vorbörslich um 0,3 % zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Tiefkühlfischmarken Van de Kamp's und Mrs. Paul's für 55 Mio. USD bekannt gegeben hatte, die 2024 einen Umsatz von 75 Mio. USD erzielten. Mit diesem Schritt konzentriert sich das Unternehmen wieder auf sein Kerngeschäft mit Tiefkühlprodukten. DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

