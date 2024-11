US Börseneröffnung: Teilweise Gewinnmitnahmen zu Beginn des Handelstages ✂️

Der Dollar und die Renditen von US-Anleihen steigen weiter an

Indizes eröffnen leicht niedriger

Der US500 bleibt über der 6000-Punkte-Marke Die Kassasitzung am US-Markt beginnt mit einigen geringfügigen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten dynamischen Gewinnen. Die Schlüsselwerte für die Indizes werden jedoch beibehalten, und kurz darauf verzeichnet der Markt sogar leichte Gewinne. Der jüngste Anstieg an den Aktienmärkten erfolgt trotz des Drucks durch eine Aufwertung des Dollars. Heute hat der USD um weitere 0,45 % auf 105,8000 Punkte zugelegt, den höchsten Stand seit April 2024, obwohl die Fed einen Zinssenkungszyklus eingeleitet hat. Derzeit gibt es keine nennenswerten Bedenken hinsichtlich des Devisenmarktes, da der sogenannte Trump-Trade nach den Wahlen in der vergangenen Woche anhält. Langfristig könnte ein starker Dollar jedoch allmählich Druck auf den Aktienmarkt ausüben. Die aktuellen Indexkurse liegen bei etwa 0 %, mit einem Aufwärtstrend, da die anfänglichen Verluste wieder aufgeholt wurden. Zu Beginn des Tages verlor er 0,10 %. Aus Sicht der technischen Analyse ist die 6000-Punkte-Schwelle die wichtigste Unterstützungsmarke. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 Aktiennews Shopify (SHOP.US) legt um 20 % zu, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal eine Umsatzsteigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr gemeldet hat, was ein konstantes Wachstum seit sechs Quartalen bedeutet. Das Bruttowarenvolumen und die monatlich wiederkehrenden Einnahmen stiegen um 24 %. Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 132 % und der freie Cashflow wuchs um 53 % auf 421 Mio. $. Shopify erwartet für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zwanzigerbereich im Jahresvergleich, wobei das Bruttogewinnwachstum voraussichtlich stark bleiben wird und die Betriebsausgaben voraussichtlich 32 % bis 33 % des Umsatzes betragen werden. Live Nation Entertainment (LYV.US) legt um 4,60 % zu, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hat, die auf starke Sponsorings und gestiegene Ticketverkäufe zurückzuführen sind. Das Unternehmen gab bekannt, dass fast alle erwarteten Sponsoring-Verpflichtungen gesichert wurden, was ein zweistelliges Wachstum widerspiegelt. Darüber hinaus wurden bereits über 20 Millionen Konzerttickets für 2025 verkauft, was ebenfalls ein zweistelliges Wachstum bedeutet. Grab Holdings (GRAB.US) stieg nach besser als erwarteten Ergebnissen für das dritte Quartal um fast 8 %, mit einem Umsatzanstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des On-Demand-GMV um 15 %. Grab hob seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,76 bis 2,78 Milliarden US-Dollar an, was einem Anstieg von 17 bis 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die vorherige Prognose und den Marktkonsens übertrifft. Das Unternehmen verbesserte auch seine bereinigte EBITDA-Prognose auf 308 bis 313 Millionen US-Dollar und bekräftigte sein Ziel eines positiven bereinigten freien Cashflows. Quelle: xStation5 von XTB Luminar Technologies (LAZR.US) legt nach gemischten Ergebnissen im 3. Quartal um 1 % zu. Das Unternehmen hob die Geschäftsausweitung hervor, darunter eine Vertragsverlängerung mit einem großen japanischen Erstausrüster für LiDAR und neue Softwareangebote. Das LiDAR des Unternehmens wird zum Standard in Volvo-Fahrzeugen, einschließlich des EX90. Im vierten Quartal erwartet Luminar ein moderates Umsatzwachstum durch neue Verträge und Kostensenkungsmaßnahmen, die die Verluste verringern sollten, obwohl die Liquidität aufgrund von Umstrukturierungen und einer geringeren Nutzung des Aktienprogramms voraussichtlich um 230 bis 240 Millionen US-Dollar sinken wird. Honeywell (HON.US) gewinnt über 5 %, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management einen Anteil von 5 Milliarden US-Dollar erworben hat und damit zu einem der größten Aktionäre von Honeywell wird. Elliott setzt sich für eine strategische Überprüfung ein, die möglicherweise eine Aufspaltung des Industriekonglomerats beinhaltet.

