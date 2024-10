US Börseneröffnung: Wall Street setzt Aufwärtstrend fort 🗽Adobe fällt nach enttäuschendem Ausblick um 10 %📉

Der US-amerikanische Aktienmarkt eröffnet leicht höher. Die Anleger rechnen mit einer 40%igen Chance auf eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte in der nächsten Woche

Ein Kursrückgang von mehr als 10 % bei Adobe (ADBE.US) kann die Stimmung am Nadsaq 100 nicht trüben. Enttäuschte Prognosen

kann die Stimmung am Nadsaq 100 nicht trüben. Enttäuschte Prognosen Vorläufiges US-Verbrauchervertrauen laut UoM über den Erwartungen; US-Import- und Exportpreise unter den Erwartungen Der US-Aktienmarkt setzt zur Eröffnung seine gestrige Aufwärtsdynamik fort. Der S&P 500-Index steigt um mehr als 0,4 %, und der Nasdaq 100 gewinnt mehr als 0,2 %. Der Russell 2000 liegt mit einem Anstieg von fast 2 % erneut an der Spitze; die kleineren Unternehmen in diesem Index werden durch die Aussicht auf eine Lockerung der Fed-Politik unterstützt. Das US-Verbrauchervertrauen (vorläufige Daten für August) übertraf die Prognosen in allen Kategorien, von den Erwartungen bis zur Einschätzung der aktuellen Lage, leicht. Die Inflationserwartungen (jährlich) sanken von 2,8 % auf 2,7 %, die langfristigen Erwartungen stiegen jedoch auf 3,1 % gegenüber 3 %. Quelle: xStation5 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SP500 / US500 im Tageschart Der SP500 / US500 wird heute mit einem Plus von fast 0,6 % gehandelt, doch könnte der Index in der Nähe von 5660 Punkten vor einem ernsthaften Test der Nachfrage stehen. Die Rückgänge wurden im August am EMA200 (rote Linie) abgewehrt, und vor kurzem reagierte die Nachfrage, indem sie den EMA 100 (schwarze Linie) testete, wodurch eine potenziell zinsbullische Formation mit immer höheren Tiefstständen entstand. Quelle: xStation5 Adobe enttäuscht Wall Street Die Aktie des US-amerikanischen Softwareriesen Adobe Systems (ADBE.US) verliert heute mehr als 10%. Den Anlegern gefiel die eher schwache Geschäftsprognose des Unternehmens nicht, obwohl die Quartalsergebnisse (wie auch die Erwartungen selbst) besser ausfielen, als prognostiziert. Nach den Prognosen des Unternehmens wird für das vierte Quartal das schwächste Umsatzwachstum in der bisherigen Unternehmensgeschichte erwartet, obwohl CEO Narayen für ein rekordverdächtiges laufendes Quartal plädierte. Adobe meldete einen Gewinn pro Aktie von 4,65 $ gegenüber den Prognosen von 4,53 $ und einen Umsatz von 5,4 Mrd. $, während die Wall Street mit 5,37 Mrd. $ gerechnet hatte. Adobe prognostizierte einen Umsatz von 5,50 bis 5,55 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie zwischen 4,63 und 4,68 Dollar.

Diese Prognosen liegen leicht unter den Erwartungen der Wall Street, die mit 5,6 Milliarden Dollar Umsatz und 4,67 Dollar Gewinn pro Aktie rechnete. Die Prognose für neue digitale Medienabonnements für November liegt bei 550 Millionen Dollar, was im Vergleich zum August unverändert ist. Die Wall Street hatte mit 565 Millionen Dollar gerechnet.

Die Einnahmen im Mediensegment stiegen im Jahresvergleich um 11 % auf 4 Mrd. $. Die Abonnements stiegen um 550 Millionen Dollar und übertrafen damit die Prognose des Unternehmens; Adobe selbst hatte einen Rückgang auf 460 Millionen Dollar erwartet, gegenüber 490 Millionen Dollar im Mai.

Das Unternehmen stellte die erwarteten Verbesserungen seiner generativen KI, Firelfly AI, vor, und der CFO des Unternehmens betonte, dass das Tempo der Veränderungen in dieser Kategorie ein Rekordhoch in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Analysten sind nach wie vor der Meinung, dass Adobe mit seinem großen Anteil an den Unternehmensbudgets langfristig von der generativen KI profitieren könnte. Adobe (ADBE.US) im Tageschart Die Aktie fiel heute im Tagesintervall unter den exponentiellen gleitenden 200-Session-Durchschnitt, was die Fortsetzung des langfristigen Trends des Unternehmens in Frage stellt. Zuvor bildete die Aktie eine Doppelspitzenformation bei 570 $ pro Aktie. Die nächste wichtige Unterstützung liegt erst bei 500 $ pro Aktie, wo wir das 38,2 Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle von 2022 sehen. Quelle: xStation5 Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. US Makrodaten Vorläufige US-Verbraucherstimmung der Universität Michigan: 69 ( Prognose 68,5, zuvor 67,9) Vorläufige Erwartungen der Universität Michigan: 73 ( Prognose 72,2, zuvor 72,1)

Universität Michigan Zustand Prelim: 62,9 ( Prognose 61,6, zuvor 61,3) University of Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 2,7% (Prognose 2,8%, zuvor 2,8%) Universität von Michigan 5-Jahres-Inflation Prelim: 3,1% (Prognose 3%, zuvor 3,0%) Insgesamt deuten die heutigen vorläufigen Konjunkturdaten auf einen weiterhin starken US-Verbraucher hin, während die Inflationserwartungen unter die Schätzungen fielen - eine recht bullische Mischung für US-Aktien. Die langfristigen Inflationserwartungen steigen unerwartet auf über 3 %, was ein Signal dafür sein könnte, dass die Fed ein Problem damit haben könnte, das Inflationsziel von 2 % auf lange Sicht zu erreichen. Allerdings ist das Ausmaß der Überraschung in diesem Bereich sehr gering und deutet nicht auf ein ernsthaftes Problem für die Federal Reserve hin. Der wichtigste Faktor sind die unerwartet guten Ergebnisse bei allen Stimmungsindikatoren, sowohl bei den aktuellen Bedingungen als auch bei den Erwartungen. US-Importpreise im Monatsvergleich (August): -0,3% ( Prognose -0,2%, zuvor 0,1%)

