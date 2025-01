US Börseneröffnung: Wall Street versucht, sich nach dem gestrigen Ausverkauf zu erholen 🗽Nasdaq und S&P 500 legen leicht zu, General Motors stürzt um 8 % ab

US-Indizes eröffnen den Handelstag am Dienstag schwächer; US100 fällt um 0,5 %, US500 gibt um 0,2 % nach

Der US-Dollar gewinnt über 0,5 % und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen steigen auf 4,57 %, trotz schwächerer Order für langlebige Güter im Dezember und des CB-Verbrauchervertrauensindex

Aktien aus den Sektoren Halbleiter, Software und Automobil verzeichnen einen Rückgang, wobei Big Tech seinen Abwärtstrend fortsetzt, da Nvidia weitere 0,6 % verliert.

Die Märkte warten auf den Richmond-Fed-Regionalindex und die Daten zur Verbraucherstimmung vom Conference Board. Die US-Indizes begannen den heutigen Handelstag schwächer und setzten damit die gestern begonnene Abwärtsdynamik fort. Der Markt bewertet weiterhin die Auswirkungen von Chinas AI DeepSeek auf Investitionen in künstliche Intelligenz und auf Unternehmen, die für die Infrastruktur im Technologiesektor verantwortlich sind. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu den größten Verlierern gehören heute Hewlett-Packard (HPE.US) und General Motors (GM.US). Auch im Halbleitersegment sind Rückgänge zu verzeichnen, angeführt von ASML, Applied Materials und Lam Research. Im Verteidigungssektor gewinnen Boeing und RTX Corp, während Lockheed Martin erhebliche Verluste verzeichnet. Quelle: xStation5 US-Makrodaten US-Auftragseingänge für langlebige Güter im Dezember 2024: -2,2 % im Monatsvergleich (Prognose 0,6 %, zuvor -1,2 %; revidiert auf -2 %) US-Kernindex für langlebige Güter 0,3 % im Monatsvergleich (Prognose 0,3 %, zuvor -0,2 %) Wie wir im Dezember-Bericht lesen können, „stiegen die Auftragseingänge ohne Transport um 0,3 Prozent. Ohne Verteidigung gingen die neuen Aufträge um 2,4 Prozent zurück. Der Rückgang ist auf Transportmittel zurückzuführen, die in den letzten fünf Monaten ebenfalls um vier Prozent gesunken sind, und zwar um 6,9 Milliarden US-Dollar oder 7,4 Prozent auf 86,1 Milliarden US-Dollar. US-Immobilienpreisindex im Jahresvergleich: 4,2 % (zuvor 4,5 %) US-Immobilienpreisindex im Monatsvergleich: 0,3 % (Prognose 0,3 %, zuvor 0,4 %) US CaseShiller 20 im Jahresvergleich: 4,33 % (Prognose 4,24 %, zuvor 4,2 %, revidiert 4,23 %) US CB Consumer Confidence (Januar): 104,1 (Prognose 105,85, zuvor 104,7) Richmond Fed Index (Januar): -4 (Prognose -10, zuvor -10) Nasdaq / US100 im 15 Minuten Chart Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten General Motors Co: Der Autohersteller veröffentlichte seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 und die Gewinnprognose für 2025 und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Das Unternehmen verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen hochpreisigen benzinbetriebenen Lastwagen und SUVs, die 2024 für durchschnittlich 50.000 US-Dollar verkauft wurden. Für 2025 erwartet GM einen Preisrückgang in Nordamerika um 1–1,5 % und einen leichten Rückgang des Absatzes von benzinbetriebenen Fahrzeugen, wodurch das Unternehmen in einer relativ starken Position bleibt. Der prognostizierte Nettogewinn für 2025 liegt zwischen 11,2 und 12,5 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten von 10,8 Milliarden US-Dollar.Der Umsatz im vierten Quartal betrug 47,7 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 43,9 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie für das Quartal betrug 1,92 US-Dollar und lag damit über der Prognose von 1,89 US-Dollar. Kimberly-Clark Corp: Der Kleenex-Hersteller prognostiziert ein bereinigtes Gewinnwachstum, das über den Erwartungen der Wall Street liegt, unterstützt durch einen stärker als erwarteten Quartalsumsatz, der auf eine sich erholende Nachfrage zurückzuführen ist. Der Nettoumsatz im vierten Quartal lag bei 4,93 Milliarden US-Dollar und damit über der durchschnittlichen Prognose der Analysten von 4,86 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Jahresgewinn pro Aktie wird voraussichtlich um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz wachsen und damit die Prognose von 3,2 % auf 7,58 USD pro Aktie übertreffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie im vierten Quartal lag bei 1,50 USD und damit leicht unter der Prognose von 1,51 USD. Brown & Brown Inc: Der Broker für Versicherungen übertraf die Erwartungen für den Gewinn im vierten Quartal, was auf ein starkes Wachstum der Kapitalerträge und höhere Provisionen und Gebühren zurückzuführen ist. Die Provisionen und Gebühren stiegen im vierten Quartal um 15,4 % auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Die Kapitalerträge stiegen auf 22 Millionen US-Dollar, verglichen mit 18 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn pro Aktie betrug 0,86 US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 0,77 US-Dollar. Nucor Corp: Der Stahlhersteller meldete im vierten Quartal einen Rückgang von Umsatz und Gewinn aufgrund niedrigerer Verkaufspreise in seinen Werken und Produktsegmenten. Nucor-CEO Leon Topalian stellte fest, dass die Stahlnachfrage im Laufe des Jahres 2024 nachließ, betonte jedoch die sich verbessernden Marktbedingungen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Tonne fiel im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. Royal Caribbean Cruises Ltd: Der Kreuzfahrtanbieter rechnet mit einem Jahresgewinn, der über den Erwartungen der Analysten liegt, was auf höhere Buchungen für private Reiseziele und Premium-Reiserouten im Mittelmeerraum und in Alaska zurückzuführen ist. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 14,35 und 14,65 US-Dollar, verglichen mit der durchschnittlichen Prognose der Analysten von 14,41 US-Dollar. Der Umsatz im vierten Quartal stieg von 3,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 3,76 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit knapp die Prognose von 3,77 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie im vierten Quartal lag bei 1,63 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 1,50 US-Dollar. • W R Berkley Corp: Der gewerbliche Versicherer meldete einen Gewinnanstieg von 45 % im vierten Quartal, der auf die starke Performance seines Anlageportfolios und seines Versicherungsgeschäfts zurückzuführen ist. Die Nettoanlageerträge stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 % auf 317,4 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn für das vierte Quartal betrug 576,1 Millionen US-Dollar oder 1,44 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 397,3 Millionen US-Dollar oder 0,98 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. „Wir haben unser Anlageportfolio gut auf Veränderungen im Umfeld ausgerichtet, was zu einem robusten Wachstum der Nettoanlageerträge aus unserem Portfolio mit fester Laufzeit und zu starken Beiträgen zur Gesamtrendite aus nicht realisierten Nettogewinnen aus unserem Aktienportfolio führte“, so das Unternehmen in einer Erklärung. DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr... Ohne zusätzliche Orderkommission!

Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten

Hier informieren!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.