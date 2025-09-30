US-Daten gemischt: JOLTS Job Openings mit 7,227 Mio. über Prognose

📊 US-Daten: JOLTS Job Openings stabil, Consumer Confidence schwächer 📰 Einleitung

Die neuesten US-Wirtschaftsdaten zeichnen ein gemischtes Bild. Während die US JOLTS Job Openings stabil über den Prognosen lagen, enttäuschte das US Consumer Confidence-Barometer. Der Nasdaq 100 legte nach Veröffentlichung leicht zu, bleibt jedoch unter Druck durch die schwache Marktstimmung vom Vortag. 📌 Key Takeaways 👷 US JOLTS Job Openings: 7,227 Mio. Stellenangebote im August – knapp über den Erwartungen von 7,2 Mio. 📉 US Consumer Confidence: Index fällt auf 94,2 Punkte, unter den Schätzungen von 96 und deutlich schwächer als die revidierten 97,4 im Vormonat. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🔥 Inflationserwartungen USA: Durchschnittliche 12-Monats-Erwartung steigt auf 6,2 % (Juli: 5,7 %), bleibt aber unter dem April-Hoch von 7 %. 🔎 Analyse der US-Daten Die JOLTS-Daten deuten auf einen weiterhin soliden Arbeitsmarkt hin, auch wenn das Tempo der Neueinstellungen zuletzt nachgelassen hat. Ein Wert über den Erwartungen zeigt, dass Unternehmen trotz steigender Zinsen weiterhin auf der Suche nach Arbeitskräften sind. Gleichzeitig signalisiert das Conference Board Consumer Confidence, dass das Vertrauen der Verbraucher nachlässt. Besonders bemerkenswert ist die Abwärtsrevision des Vormonatswertes, was die Schwäche deutlicher macht. 📈 Nasdaq 100 Reaktion & Marktausblick Der Nasdaq 100 konnte nach Veröffentlichung der Daten leicht zulegen. Dennoch bleibt die Stimmung an der Wall Street angespannt. Anleger müssen die steigenden Inflationserwartungen USA im Blick behalten, da sie die Fed-Politik beeinflussen könnten. ✅ Fazit Die US-Daten liefern ein gemischtes Signal: Solide JOLTS Job Openings auf der einen Seite, schwächeres Consumer Confidence und steigende Inflationserwartungen auf der anderen. Für Anleger bedeutet das weiterhin Unsicherheit – der Fokus bleibt auf der Geldpolitik der Fed und kommenden Arbeitsmarktdaten. Nasdaq 100 Chart (M1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

