US-Dollar steigt, da auf den Märkten die Angst vor Zöllen aufkommt. EURUSD verliert 0,6 % 📉

Der US-Dollar-Index (USDIDX) legte heute zu und das Währungspaar EURUSD gab nach, da Donald Trump Mexiko und Kanada mit Wirkung zum 1. Februar Zölle in Höhe von 25 % auferlegen wird. Gestern waren die Finanzmärkte zufrieden und der US-Dollar gab leicht nach, da keine unmittelbaren umfassenden Zölle für alle Handelspartner eingeführt wurden. Potenzielle zukünftige Maßnahmen bleiben jedoch ungewiss, insbesondere in Bezug auf die Zollpolitik gegenüber China und europäischen Ländern. Investoren könnten befürchten, dass Trump sich stark genug fühlen wird, auch Zölle auf europäische Länder zu erheben, obwohl die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, signalisiert hat, dass die EU zu Verhandlungen mit den USA bereit ist. Allerdings sagte auch sie heute, dass „(...) die Anwendung von Sanktionen, Exportkontrollen und Zöllen wahrscheinlich zunehmen wird“.

Laut dem deutschen Finanzminister Habeck könnten „Trumps Forderungen nach höheren Anteilen an LNG-Exporten nach Europa mit Marktwirtschaften kollidieren, in denen die Preise regieren. Trumps Zölle werden die Inflation antreiben und die Welt geopolitisch spalten.„

Trumps Zölle werden die Inflation antreiben und die Welt geopolitisch spalten.„ Guo aus China kommentierte, dass "China und die USA Raum für eine Zusammenarbeit in Bezug auf Wirtschaftsbeziehungen haben„". Die Einführung von Zöllen auf chinesische Waren sei jedoch weiterhin ‚im Gespräch'. Vorerst schlug Trump vor, dass ein universeller Zoll "auf alle angewendet werden könnte, die in den USA Geschäfte machen, aber noch nicht zur Umsetzung bereit sind". EURUSD im Stunden- und Tageschart EURUSD steht heute nicht nur durch den „Trump-Handel", sondern auch durch den viel schwächeren ZEW-Indexbericht der deutschen Wirtschaft unter Druck. Die Makrodaten deuten auf anhaltende wirtschaftliche Probleme in Europa hin, während die Wirtschaftslage in den USA nach wie vor gut ist. Außerdem haben die europäischen Zentralbanken definitiv einen Grund, die Zinsen weiter zu senken, und selbst eine noch höhere Inflation könnte den Euro aufgrund der schlechten Wirtschaftslage schwächen (die noch schlechter werden könnte, wenn die EZB die Zinssenkungen verlangsamt). Die Spreads von Anleihen und die Erwartungen an die Zinskurve treiben den Ausverkauf von EUR/USD voran. Bei EUR/USD könnte es zu einer Double-Top-Formation kommen, die mittelfristig einen erneuten Test der Parität ermöglicht. Ein Anstieg über das Niveau von 1,04–1,05 könnte jedoch eine Trendumkehr mit dem technischen Muster „umgekehrter Kopf und Schultern" (der sogenannte Ausschnitt 1,043) signalisieren.

