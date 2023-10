US-Eröffnung: Die Wall Street startet die neue Woche im Plus 📌

Die Wall Street startet die neue Woche mit positiven Vorzeichen.

Der Dollar ist spürbar schwächer, wobei EURUSD um 0,45 steigt.

Amazon (AMZN.US) gewinnt zu Beginn der Sitzung zusätzliche 2,60%.

Der Wochenbeginn bringt eine leichte Erholung an der Wall Street. Investoren sind optimistischer, nachdem sich herausgestellt hat, dass die israelische Offensive weniger aggressiv ist als ursprünglich erwartet. Allerdings weisen die USA darauf hin, dass das Risiko einer Eskalation des Konflikts und der Beteiligung anderer regionaler Staaten nach wie vor hoch ist. Ein weiterer Grund für Optimismus scheint die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve zu sein, bei der die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus fast sicher ist. Darüber hinaus sind Investoren zunehmend überzeugt, dass der Zyklus der Zinserhöhungen bereits hinter uns liegt.





Der Start der Sitzung bringt viele Gewinne auf dem S&P 500-Index und Dow Jones. Zu den Spitzenreitern gehören Western Digital (WDC.US), Boston Properties (BSX.US) und AbbVie (ABBV.US). Auch Amazon (AMZN.US) und Meta Platforms (META.US) verzeichnen signifikante Gewinne.

Lage im Israel-Hamas-Konflikt

Die US-Regierung betrachtet den laufenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas mit Besorgnis und betont die Notwendigkeit humanitärer Hilfe in Gaza und des Schutzes der Zivilbevölkerung. Präsident Biden betonte in einem Gespräch mit dem israelischen Premierminister Netanyahu das Recht Israels, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen, betonte jedoch auch die Bedeutung der Einhaltung des internationalen humanitären Völkerrechts und die Priorisierung der Sicherheit der Zivilbevölkerung. Die USA haben einen Waffenstillstand nicht uneingeschränkt unterstützt, befürworten jedoch "humanitäre Pausen", um die sichere Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, zu ermöglichen. Die USA haben erfolgreich Druck auf Israel ausgeübt, die während des Konflikts gestörten Kommunikationsdienste in Gaza wiederherzustellen, um die Koordinationsbemühungen der Vereinten Nationen und anderer Gruppen zu unterstützen. Der Konflikt, geprägt von Israels tiefem militärischen Eingriff in Gaza, zielt darauf ab, die Infrastruktur und die Kontrolle der Hamas zu demontieren, wobei die israelischen Streitkräfte sich zunächst auf die Stadt Gaza konzentrieren.

Unternehmensnachrichten

Amazon (AMZN.US) gewinnt nach kürzlich veröffentlichten starken Quartalsergebnissen 2,6%. Amazon innoviert im Bereich Werbung, indem es künstliche Intelligenz (KI)-Dienste einführt, die Verkäufern ermöglichen, ansprechendere und visuell ansprechendere Produktbilder zu erstellen. Dieses neue KI-Tool, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, kann grundlegende Produktfotos in attraktivere "Lifestyle"-Bilder umwandeln, wodurch die Klickraten um bis zu 40% gesteigert werden könnten. Diese Initiative ist Teil von Amazons breiterer Strategie zur Stärkung ihres Werbebereichs, der in letzter Zeit zum am schnellsten wachsenden Teil ihres Geschäfts wurde und erhebliche Einnahmen generiert. Obwohl diese Fortschritte in KI und Werbung vielversprechend für das Wachstum und die Rentabilität von Amazon sind, gibt es leichte Bedenken hinsichtlich der möglichen Erosion des Kundenvertrauens. Dies resultiert aus dem Risiko der Fehldarstellung von Produktqualität und Verkäuferintegrität, was die Online-Einkaufserfahrung, bei der eine physische Prüfung der Produkte nicht möglich ist, weiter erschwert. Amazon bestreitet jedoch diese Bedenken und konzentriert sich stattdessen auf die Vorteile und Effizienzgewinne, die diese KI-Tools mit sich bringen.



Quelle: xStation 5

Frank Meng, der Vorsitzende von Qualcomm China (QCOM.US), hat angekündigt, die Zusammenarbeit von Qualcomm mit chinesischen Partnern im Bereich der drahtlosen Kommunikation stärken zu wollen, mit dem Ziel, gegenseitigen Nutzen auf dem globalen Markt zu erzielen. Er betonte, dass über die Hälfte des globalen Umsatzes von Qualcomm aus dem chinesischen Markt generiert wird. Meng äußerte Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit und langfristigen Aussichten der chinesischen Wirtschaft und ihres Smartphone-Marktes. Qualcomm plant, die enge Zusammenarbeit mit chinesischen Organisationen zur weiteren Entwicklung von 5G-Netzen fortzusetzen und ist seit der Einführung regelmäßiger Teilnehmer an der China International Import Expo.

Die Aktien von ON Semiconductor (ON.US) fielen am Montag um 14%, nachdem die Prognose für das vierte Quartal in Bezug auf bereinigte Gewinne und Umsatz die Erwartungen nicht erfüllt hatte, obwohl solide Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet wurden. Die Aktie liegt nun 34% unter ihrem Höchststand im August und handelt auf dem niedrigsten Stand seit April. Analysten von William Blair, KeyBanc Capital Markets, Truist Securities und Vital Knowledge stellten fest, dass die Ergebnisse des Unternehmens solide waren, aber der Ausblick schwächer als erwartet ausfiel, wahrscheinlich aufgrund einer Schwäche im Industriemarkt. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 2,18 Milliarden US-Dollar leicht unter dem Vorjahresniveau, der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 1,39 US-Dollar im Vergleich zu 1,45 US-Dollar im Vorjahr. Die Prognose für das vierte Quartal sieht einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 1,13 und 1,27 US-Dollar und einen Umsatz zwischen 1,95 Milliarden und 2,05 Milliarden US-Dollar vor, beides unter den Schätzungen.

Quelle: xStation5 von XTB

Das Deutsche Kundeninstitut sucht bereits jetzt den beliebtesten CFD-Broker 2024

Unterstützen Sie XTB und bewerten Sie uns hier anhand unserer Services, Konditionen und unseres Angebotes. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten: