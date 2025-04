US-Finanzminister Bessent und Fed-Chef Kashkari äußern sich zu US-Zöllen und Wirtschaft 🏛️

US-Finanzminister Bessent kündigte an, dass er bei den Zollverhandlungen in den Vereinigten Staaten eine führende Rolle übernehmen werde. Er wies auch darauf hin, dass die Fortschritte bei der neuen Steuersenkungsvorlage an Fahrt gewinnen und dass über 70 Länder Treffen mit der US-Regierung vereinbaren, um über Zölle zu verhandeln. Kommentare von US-Finanzminister Bessent: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wir hoffen, die Schuldenquote um 1 Prozentpunkt pro Jahr zu senken.

Wir wollen den Verschuldungsgrad des staatlichen Sektors senken und den des privaten Sektors erhöhen.

Die Diskussionen über das Steuergesetz kommen besser voran als erwartet.

Ich gehe davon aus, dass wir eine Einigung mit unseren Verbündeten erzielen werden, wonach wir als Gruppe auf China zugehen können.

Bessent kommentierte, dass die Bemerkung Spaniens, sich enger an China anzulehnen, „sich selbst den Hals abschneiden“ würde.

China ist das einzige Land, das die Handelsmaßnahmen eskaliert hat.

Die USA sind „überwältigt“ von Anfragen aus Ländern, die in Washington verhandeln wollen – derzeit sind 70 Verhandlungen geplant.

Die Zollsätze sind eine Obergrenze, wenn andere Länder keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Wirtschaftlich sind wir in einer recht guten Verfassung.

Obwohl es einige Unsicherheiten gibt, sagen mir Unternehmen, dass die Wirtschaft nach wie vor sehr solide ist.

Bessent betonte, dass die erweiterte Rolle des Finanzministeriums bei der Finanzregulierung durch den Financial Stability Oversight Council, die Arbeitsgruppe des Präsidenten für Kapitalmärkte und die Zusammenarbeit mit den Bankenaufsichtsbehörden wahrgenommen werden wird.

Das US-Finanzministerium wird eine größere Rolle bei der Finanzregulierung übernehmen.

Jetzt ist die Main Street an der Reihe, nicht die Wall Street.

Die Deregulierung sollte es den Banken ermöglichen, mehr US-Staatsanleihen zu kaufen. Kommentare von Fed-Mitglied Neel Kashkari: Das Risiko, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen, scheint deutlich gestiegen zu sein.

Sobald wir uns über die Inflationserwartungen sicher sind, können wir uns auf die Abwägung zwischen den politischen Zielen konzentrieren.

Die Hürde für eine Änderung der Zinssätze ist aufgrund der Zölle gestiegen.

Die kurzfristige Inflation wird steigen, die Kaufkraft wird sinken, die Investitionen werden wahrscheinlich zurückgehen und das BIP wird aufgrund der Zölle schrumpfen.

Die angekündigten Zölle sind viel höher und umfassender als erwartet, was zu größeren wirtschaftlichen Auswirkungen und einem Vertrauensschock führen wird.

Die Messlatte für Zinssenkungen liegt nun höher, selbst wenn sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt abschwächen.

Eine geldpolitische Reaktion – weder nach oben noch nach unten – sollte nicht ausgeschlossen werden.

Die erste Priorität muss darin bestehen, die langfristigen Inflationserwartungen stabil zu halten.

Es ist „zu riskant“, die inflationären Auswirkungen von Zöllen zu ignorieren.

Der aufgrund von Zöllen sinkende neutrale Zinssatz verringert die unmittelbare Notwendigkeit einer Zinserhöhung.

Das Risiko, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen, ist deutlich gestiegen.

Der kurzfristige neutrale Zinssatz wird aufgrund der Zölle wahrscheinlich sinken.

Die Geldpolitik strafft sich von selbst, wodurch die Notwendigkeit einer Zinserhöhung verringert wird.

Ich könnte meine Prognose revidieren, wenn die Unsicherheit schnell beseitigt wird.

Die erste Priorität muss darin bestehen, die langfristigen Inflationserwartungen zu verankern. DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

