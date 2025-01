Am Mittwoch liegen die Augen der Marktteilnehmer wohl ganz klar auf den um 14:30 Uhr deutscher Zeit zu veröffentlichenden Zahlen zur US Inflation. US Inflation im Fokus 🔴 stärkere Volatilität im Nasdaq 100 erwartet Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Index Trading 🔴 Nasdaq 100 Handelsideen 🔴 Nasdaq 100 Prognose & Ausblick ► Nasdaq 100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100 Bereits am Dienstag wurden die US Erzeugerpreise veröffentlicht, deutlich unter der Erwartung und als Indikation für die heute zu veröffentlichende US Inflation eher auf einen „kühler“ als erwartete Veröffentlichung hindeutet. Spannenderweise stiegen die Erwartungen für nur eine 25 Basispunkt-Zinssenkung der FED seitens des Terminmarktes auf rund 70% und der Aktienmarkt in Form des zinssensitiven Nasdaq 100 schloss nahezu unverändert, bei Betrachtung der Intraday-Price-Action meiner Einschätzung nach aber schwach. Der Grund für meine Interpretation: die Wall Street bzw. der Nasdaq 100 ETF QQQ eröffnete mit einem Gap höher auf die, im ersten Moment auch bullish zu interpretierenden US-Makrodaten, -eine Lücke höher bei guten Daten, sah zur Eröffnung einen Versuch, die vorbörslichen bzw. „News-Hochs“ rauszunehmen, scheiterte und wurde bis zur Mittagszeit mehr als ein Prozent abverkauft, sah zwei Versuche sich zu erholen, scheiterte aber jeweils – meiner Einschätzung nach Merkmale eines (insgesamt) schwachen Marktes. Das lässt mich für den heutigen Handelstag für den Nasdaq 100 mit Blick auf die US Inflation einen recht geradlinigen Game Plan skizzieren: sollte die US Inflation über der Erwartung veröffentlicht werden, wobei die psychologisch relevante Marke wohl bei 3% liegen dürfte, würde ich das initial bearish interpretieren und sollte es zu einem Fall und Halten unterhalb der gestrigen Tiefs um 20.650/0 Punkte kommen, wären realistisch weitere Abschläge zu erwarten, Zielregion unterhalb der aktuellen Wochentiefs um 20.300 Punkte. Sollte die US Inflation unter der Erwartung veröffentlicht werden, bliebe meiner Einschätzung nach zunächst abzuwarten, ob die Nasdaq-Bullen die 21.000er Marke zurückerobern und halten können. Gelingt das, wäre in der zweiten Wochenhälfte realistisch mit einem Rücklauf in Gefilde um 21.300, eventuell gar 21.500 Punkte zu rechnen. Klar ist auf jeden Fall: es dürfte volatil werden. Am Optionsmarkt bereiten sich Trader auf den volatilsten Tag des S&P 500 seit März 2023 vor, Ausschläge von 1 % in beide Richtungen werden derzeit eingepreist. Nasdaq 100 Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

