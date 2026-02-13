US-Inflation kühlt ab – Fed bekommt Spielraum

Das Wichtigste in Kürze Inflation kühlt weiter ab – vor allem dank Energie und nachlassender Shelter-Dynamik.

Service-Inflation bleibt hartnäckig, was eine zu schnelle Fed-Lockerung unwahrscheinlich macht.

Anleihemärkte reagieren deutlich dovisher, während FX-Volatilität moderat bleibt.

📊 Börse Aktuell: US-Inflation kühlt – aber Services bleiben hartnäckig Die Börse Aktuell blickt gespannt auf die neuesten US-Inflationsdaten. Der Januar-CPI zeigt eine weitere Abkühlung der Gesamtinflation – ein positives Signal für Märkte und Notenbank. Gleichzeitig bleiben jedoch strukturelle Preisdynamiken im Dienstleistungssektor bestehen. Während fallende Energiepreise für Entlastung sorgen, deuten „sticky“ Services und zollbedingte Preissteigerungen darauf hin, dass die Federal Reserve vorsichtig bleiben dürfte. 📌 Drei Key Takeaways Inflation kühlt weiter ab – vor allem dank Energie und nachlassender Shelter-Dynamik. Service-Inflation bleibt hartnäckig, was eine zu schnelle Fed-Lockerung unwahrscheinlich macht. Anleihemärkte reagieren deutlich dovisher, während FX-Volatilität moderat bleibt. 📉 Headline vs. Core: Die Details entscheiden Headline-Inflation (Gesamtindex): +0,2 % MoM (zuvor 0,3 %)

2,4 % YoY Kerninflation (exkl. Energie & Lebensmittel): +0,3 % MoM (zuvor 0,2 %)

2,5 % YoY Die Gesamtinflation sinkt – vor allem dank eines starken Rückgangs bei Energiepreisen. Benzinpreise fielen im Januar um 3,2 %. Doch der Blick unter die Oberfläche zeigt weiterhin Druck: Dienstleistungen: +0,4 % MoM

Flugpreise: +6,5 % MoM

Möbel & Haushaltsgeräte (zollsensitiv): +0,7 % bis +1,3 %

Computer & Software: +3,1 % Positiv: Die Shelter-Komponente (Wohnen), einer der wichtigsten Inflationstreiber, verlangsamte sich auf +0,2 % MoM – ein starkes Signal für nachlassenden strukturellen Preisdruck. 🏦 Fed bekommt Spielraum – aber keine Entwarnung Für die Federal Reserve bedeutet der aktuelle CPI-Bericht vor allem eines: Zeitgewinn. Die Kombination aus: sinkender Headline-Inflation

moderater Kernrate

stabiler Arbeitsmarktlage gibt der Fed Spielraum, eine geldpolitische Lockerung zu diskutieren – ohne sofort handeln zu müssen. Allerdings dürften hawkishe FOMC-Mitglieder wachsam bleiben. Die anhaltende Service-Inflation sowie Preisanstiege in zollsensitiven Warengruppen könnten eine zu schnelle Lockerung verhindern. 📈 Marktreaktion: Anleihen im Rally-Modus Die Börse Aktuell reagierte vor allem im Rentenmarkt deutlich: 10-jährige US-Renditen fielen auf rund 4,06 % – Tiefstand seit drei Monaten

Futures auf 10Y-Treasuries stiegen auf das höchste Niveau seit Dezember 2025

Zinssenkungserwartungen für Juni 2026 bleiben bei rund 90 % Am Devisenmarkt wurden Dollar-Gewinne zunächst neutralisiert. Die Volatilität blieb insgesamt begrenzt, da der CPI weitgehend im Rahmen der Erwartungen lag. Fazit Die Börse Aktuell erhält mit dem Januar-CPI ein konstruktives Signal: Die Disinflation schreitet voran. Besonders der Rückgang bei Shelter und Energie stärkt das Vertrauen in einen nachhaltigen Trend. Dennoch bleibt der Weg zurück zum 2 %-Ziel anspruchsvoll. Persistente Service-Inflation und zollbedingte Preissteigerungen könnten die Fed zu Geduld zwingen. Kurzfristig profitieren Anleihemärkte von der Entwicklung, während Aktien und Devisen auf weitere makroökonomische Impulse warten. Die Inflation verliert an Dynamik – doch sie ist noch nicht besiegt. US Dollar Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.