US-Kohleaktien steigen nach Trumps Anordnung 📈 Peabody Energy steigt vorbörslich um 17 %

Die Aktien von Peabody Energy (BTS.US) und anderen US-amerikanischen Kohleunternehmen steigen heute im vorb√∂rslichen Handel, da Pr√§sident Trump nach Jahren des R√ľckgangs eine Reihe von Orders zur F√∂rderung der Kohleproduktion und -nutzung in den USA unterzeichnet hat. Die Aktien des Unternehmens werden vor der Er√∂ffnung der Wall Street mit einem Plus von 17 % gehandelt. Trump betonte, dass Kohle eine wichtige strategische Energieressource sei, die allen Faktoren, vom Klima bis zum Krieg, standhalten k√∂nne. Vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Angebot zur √úbernahme von Kohleverm√∂gen von Anglo Gold f√ľr 3,7 Milliarden US-Dollar in Erw√§gung zieht. Peabody Energy warnte im Februar, dass die US-Kohlennachfrage immer noch nicht die erwartete Erholung erlebt habe, die durch den steigenden inl√§ndischen Energiebedarf entstehen k√∂nnte. Das Unternehmen unterh√§lt auch weiterhin Beziehungen zu chinesischen Unternehmen. Peabody Energy berichtete, dass China seine gesamten Kohleimporte im Jahr 2024 auf 543 Millionen metrische Tonnen erh√∂ht hat, was einem Anstieg von 14 % gegen√ľber 2023 entspricht. Die Umleitung der Produktion auf den Inlandsmarkt k√∂nnte f√ľr das Unternehmen als wichtiger strategischer Katalysator dienen, der f√ľr eine Erholung notwendig ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Peabody Energy Aktien (BTS.US) im Tageschart Die Aktien des Unternehmens d√ľrften sich heute stark von ihren niedrigsten St√§nden seit Ende 2021/Anfang 2022 erholen. Allerdings werden sie immer noch fast 80 % unter dem 200-Tage-EMA gehandelt, der bei etwa 20 $ liegt. Quelle: xStation5 ¬† Die Gewinne und Margen des Unternehmens sind in den letzten Quartalen erheblich unter Druck geraten. Eine Umleitung der Produktion auf den US-Markt k√∂nnte m√∂glicherweise die Rentabilit√§t verbessern. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ¬† ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade¬† ¬†

