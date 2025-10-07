US Notenbank uneins: Fed-Debatte über Zinsen, Inflation & KI-Transformation

Wirtschaftsausblick gemischt: Leichte Entspannung bei der Inflation, aber Unsicherheit über langfristige Effekte von Zöllen & Arbeitsmarkt.

US Notenbank: Fed-Mitglieder mit unterschiedlichen Signalen zu Zinsen, Inflation & KI 💬 Einleitung Mehrere führende Mitglieder der US-Notenbank (Federal Reserve) haben in ihren jüngsten Aussagen unterschiedliche Einschätzungen zur Zinsentwicklung, Inflation und dem Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Wirtschaft abgegeben.

Während einige Mitglieder auf eine Lockerung der Geldpolitik drängen, mahnen andere zur Vorsicht angesichts anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Reden von Stephen Miran, Neel Kashkari, Raphael Bostic und Mary C. Daly zeichnen ein differenziertes Bild der US-Wirtschaft – zwischen Optimismus, strukturellem Wandel und geldpolitischer Vorsicht. 🔑 Key Takeaways 💵 Uneinigkeit in der Fed: Einige Mitglieder fordern weitere Zinssenkungen, andere plädieren für Geduld.

🤖 Künstliche Intelligenz im Fokus: KI gilt als Chance für Produktivität – kein Risiko für massive Jobverluste.

📊 Wirtschaftsausblick gemischt: Leichte Entspannung bei der Inflation, aber Unsicherheit über langfristige Effekte von Zöllen & Arbeitsmarkt. 🧠 Stephen Miran: Geldpolitik muss vorausschauend bleiben Der im September 2025 vereidigte Stephen Miran betonte, dass die wirtschaftliche Unsicherheit nachlässt und das Wachstumspotenzial zunehme. Dennoch müsse die Geldpolitik vorausschauend bleiben, da geldpolitische Maßnahmen zeitverzögert wirken. Er warnte vor den Risiken zu starker oder zu schwacher Zinssenkungen und zeigte sich zuversichtlicher als viele seiner Kollegen, dass die Inflation weiter nachlässt, da Miet- und Wohnkosten an Druck verlieren. 📈 Zentrale Aussagen: Neutrales Zinsniveau: ca. 0,5 %

KI könnte langfristig den neutralen Zinssatz erhöhen , auch wenn Belege dafür noch begrenzt sind.

Bei der letzten FOMC-Sitzung stimmte Miran gegen den Mehrheitsbeschluss – er befürwortete eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, während das Komitee nur 25 Basispunkte senkte. 💬 Neel Kashkari (Minneapolis Fed): Frühzeitige Lockerung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Kashkari warnte, dass es zu früh sei, die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation zu bewerten, erkennt aber stagflationsähnliche Tendenzen.

Er unterstützt zwei weitere Zinssenkungen um je 25 Basispunkte noch in diesem Jahr, um der steigenden Arbeitslosigkeit vorzubeugen. 📊 Wichtige Einschätzungen: Neutrales Zinsniveau: ca. 3,1 % → Geldpolitik nicht mehr so restriktiv wie gedacht.

Möglichkeit beschleunigter Zinssenkungen bei schwächerem Arbeitsmarkt .

Wahrscheinlichkeitsabschätzung: Zölle allein werden Inflation nicht über 3 % treiben. 👷 Raphael Bostic (Atlanta Fed): KI verändert den Arbeitsmarkt strukturell Bostic betonte, dass künstliche Intelligenz den Arbeitsmarkt transformiert: Sie könne Mitarbeiter unterstützen, aber auch ersetzen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll sei.

Er bezeichnete die aktuelle Phase als die „schwierigste Zeit zur Prognose“, da sich die Wirtschaft im strukturellen Wandel befinde. 🏦 Weitere Punkte: Kein Grund für Rezessionsangst: „Niemand glaubt, dass eine Katastrophe bevorsteht.“

Fannie Mae und Freddie Mac helfen, Hypothekenzinsen niedrig zu halten.

Keine Stellungnahme zur aktuellen Zinspolitik. 🤖 Mary C. Daly (San Francisco Fed): KI als „gute Blase“ Daly hob hervor, dass künstliche Intelligenz transformativ und produktivitätssteigernd sei.

Sie wies Befürchtungen einer „KI-Blase“ als Finanzrisiko zurück und bezeichnete sie stattdessen als „gute Blase“, die produktive Investitionen antreibt. 📈 Kernthemen: Keine Anzeichen für Massenentlassungen durch KI.

Arbeitsmarkt bleibt starker Indikator für die Konsumkraft der US-Wirtschaft.

Kein Kommentar zur Geldpolitik. 🧭 Fazit: Fed uneins – KI rückt in den Mittelpunkt Die Fed-Mitglieder zeigen derzeit unterschiedliche Sichtweisen auf die künftige Zins- und Wirtschaftspolitik.

