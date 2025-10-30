BÖRSE AKTUELL: Positive Impulse nach Trump-Xi-Treffen und Fed-Entscheidung (30.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Trump-Xi-Treffen bringt Entspannung in den Handelskonflikt

Fed senkt Zinsen, Powell bleibt vorsichtig optimistisch

Unternehmenszahlen stützen die Börse

Die Börse aktuell zeigt sich heute mit leicht positiven Vorzeichen, nachdem das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping für Erleichterung an den Märkten sorgte. Auch geldpolitische Entscheidungen der Fed und eine Reihe starker Unternehmenszahlen prägen das Marktgeschehen. Der folgende Marktbericht Börse fasst die wichtigsten Entwicklungen kompakt zusammen. ✅ Drei Key Takeaways 🤝 Trump-Xi-Treffen bringt Entspannung in den Handelskonflikt

Das Treffen zwischen Trump und Xi verlief überraschend positiv: Beide Seiten kündigten an, den bilateralen Handel wieder zu beleben. Trump senkt Zölle auf Fentanyl von 20 % auf 10 % – die Gesamtzollbelastung fällt damit auf 47 % .

China wird künftig wieder Sojabohnen aus den USA importieren und unter Bedingungen einem TikTok-Verkauf zustimmen.

Der Export von Seltenen Erden in die USA soll ohne die bisherigen Beschränkungen fortgesetzt werden.

Diese Entwicklungen wirken wie ein diplomatischer Neustart nach Monaten der Handelsunsicherheit. 💰 Fed senkt Zinsen, Powell bleibt vorsichtig optimistisch

Die US-Notenbank Fed senkte die Zinsen um 25 Basispunkte und kündigte an, die quantitative Straffung ab Dezember auszusetzen.

Zwar fiel die Kommunikation leicht vorsichtig aus, doch Jerome Powell betonte, dass die Inflation sich Richtung Ziel bewege und man weitere Schritte datenabhängig prüfen werde.

Die Märkte reagierten positiv: US500 +0,15 %, US100 +0,2 %, während EUR/USD um 0,25 % zulegte. 🚀 Unternehmenszahlen stützen die Börse Alphabet überzeugt mit einem Umsatz von über 100 Mrd. USD – zweistelliges Wachstum in allen Kernsegmenten.

Microsoft übertrifft zwar die Erwartungen, bleibt aber bei Investitionen zurück – Anleger reagieren verhalten.

Meta meldet schwächere Gewinne, plant aber hohe Zukunftsinvestitionen.

OpenAI kündigt einen möglichen Börsengang 2027 an – mit einem geschätzten Wert von 1 Billion USD.

Diese Meldungen sorgen insgesamt für eine freundliche Stimmung an der Börse aktuell, insbesondere im Tech-Sektor. 🧭 Fazit: Börse aktuell – Stabilisierung nach Handels- und Zinsimpulsen Der heutige Marktbericht Börse zeigt, dass geopolitische Entspannung und geldpolitische Lockerung die Märkte stützen. Zwar bleiben Risiken durch Handels- und Technologiefragen bestehen, doch kurzfristig überwiegen die positiven Impulse.

