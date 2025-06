US OPEN: Handelsunsicherheit lässt Anleger vorsichtig bleiben, Renditen sinken aufgrund schwacher PPI-Daten

US-Aktien eröffnen im Minus, da der Pessimismus im Handel anhält

Die Wall Street verzeichnet angesichts der anhaltenden Handelsspannungen weiterhin moderate Verluste, da die Frist für die Verhandlungen nach dem Tag der Befreiung näher rückt und das frühere Versprechen von „90 Deals in 90 Tagen" nicht eingehalten werden kann. Die Anleger bleiben vorsichtig, da wichtige Vereinbarungen mit China und der Europäischen Union nun voraussichtlich weit über den 1. Juli hinausgehen werden. Die Unsicherheit wurde durch die Androhung neuer einseitiger Zölle durch Präsident Trump in den kommenden Wochen noch verstärkt. Unter den wichtigsten Indizes führt der Russell 2000 die Verluste (-0,75 %) an, gefolgt vom Dow Jones Industrial Average (-0,4 %), dem Nasdaq (-0,2 %) und dem S&P 500 (-0,15 %). Der unter den Erwartungen liegende PPI hat die Markterwartungen für Zinssenkungen in den USA erneut geschürt, was sich in einem weiteren Rückgang der Renditen für Staatsanleihen niederschlug – 10-jährige Anleihen rutschten von 4,5 % gestern auf 4,37 % heute. Die Zahlen liegen jedoch weiterhin über denen des Vormonats, was auf eine gedämpfte, aber anhaltende Inflationsdynamik hindeutet, die die derzeitige Pause der Fed weiterhin stützt. Nasdaq 100 Chart (H1) Der Nasdaq 100 (US100) hat einen Teil seiner gestrigen Verluste aufgrund des Anstiegs der Verbraucherpreisinflation wieder wettgemacht. Die heute veröffentlichten PPI-Inflationsdaten, die unter den Erwartungen lagen, haben für zusätzlichen Aufschwung gesorgt, auch wenn der Index noch einen langen Weg vor sich hat, bevor er wieder ins Plus kommt. Der Index wird derzeit in einem Kanal zwischen 21.973 und 21.470 gehandelt, die wichtige Widerstands- bzw. Unterstützungsniveaus darstellen. Ein Ausbruch über eines dieser Niveaus könnte auf die Entstehung eines klareren Trends für den Nasdaq 100 hindeuten. Ein eindeutigeres Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und China wird für die Richtung des amerikanischen Index entscheidend sein. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten BioNTech wird CureVac in einem 1,25 Milliarden Dollar schweren Aktiendeal übernehmen, um seine Krebs-Pipeline zu stärken. Den CureVac-Aktionären wird ein Aufschlag von 34 % geboten. Der Deal vereint ehemalige Covid-Impfstoffkonkurrenten, wobei CureVac nach dem Scheitern seines Impfstoffs auf die Onkologie umsteigt. Die CureVac-Aktie stieg bei Börsenbeginn um 37 %. Die deutsche Regierung wird ihren Anteil von 13,3 % abgeben, und die Transaktion wird von wichtigen Investoren von CureVac unterstützt.

Die Boeing -Aktie brach um 4,5 % ein, nachdem eine Air India 787 Dreamliner kurz nach dem Start in Ahmedabad auf dem Weg nach London abgestürzt war. Alle 242 Menschen an Bord kamen ums Leben. Der Absturz des modernsten Großraumflugzeugs des US-Flugzeugherstellers ist der schwerste seit dem Absturz von MH17 im Jahr 2014. Der Vorfall verschärft die Sicherheitsprobleme von Boeing weiter. Air India, das sich mitten in einer umfassenden Flottenüberholung befindet, steht unter genauer Beobachtung, da sich die Tragödie in einem Wohngebiet ereignete, was zu Flugausfällen am Flughafen Ahmedabad und zu Notfallmaßnahmen der indischen Behörden führte.

Die GameStop -Aktie fiel um 19 %, nachdem das Unternehmen die Emission einer Nullkupon-Wandelanleihe im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar angekündigt hatte, eine der größten aktiengebundenen Transaktionen des Jahres 2025. Der Erlös könnte gemäß einer überarbeiteten Strategie für Akquisitionen und Bitcoin-Investitionen verwendet werden. Dies folgt auf eine Anleiheemission im März im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, die auf Krypto-Engagements abzielt und damit die Strategie von Michael Saylor widerspiegelt. Die neuen Anleihen mit Fälligkeit 2032 beinhalten eine Wandlungsprämie von 35–40 %. Bei Abschluss würde GameStop damit die Rangliste der aktiengebundenen Emissionen in diesem Jahr anführen. Die Preisgestaltung wird nach Börsenschluss erwartet, TD Securities ist für die Transaktion verantwortlich.

Die Oracle-Aktie stieg um über 11 %, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorgelegt hatte und die Umsatz- und Gewinnprognosen übertraf. Die Einnahmen aus Cloud-Services und Lizenzsupport stiegen im Jahresvergleich um 14 %, wobei die gesamten Cloud-Einnahmen 6,7 Mrd. USD erreichten. Dank großer KI-Kunden wie OpenAI, Meta und einem umfangreichen neuen Vertrag mit Temu festigt Oracle seine Rolle im Bereich der leistungsstarken Cloud-Infrastruktur. Mit Aktienkursen nahe Allzeithochs, optimistischen Prognosen und einer aggressiven Expansion signalisiert das Unternehmen eine starke Dynamik in seinem Bestreben, AWS, Azure und Google Cloud Konkurrenz zu machen.

