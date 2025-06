US OPEN: Wall Street gemischt aufgrund von Spannungen zwischen den USA und China und besseren Inflationsaussichten

Small Caps führen Verluste angesichts wiederauflebender Spannungen zwischen den USA und China an

Inflationserwartungen kühlen sich im Mai ab, PCE sinkt leicht

Gap-Aktien werden aufgrund von Zollkosten verkauft

Der Nasdaq 100 Index hat sich erneut von der Widerstandsmarke um 21530 erholt und damit gezeigt, dass die Märkte nicht in der Lage sind, den technologielastigen Index angesichts der Zollunsicherheit, die die meisten globalen Technologieunternehmen betrifft, auf neue Allzeithochs zu treiben.

Die Mischung aus eher positiven Makrodaten und aggressiven Zollankündigungen hält den Index zum Ende der Woche in einer engen Spanne. Der Nasdaq 100 liegt weiterhin knapp unterhalb der Überkaufzone, sodass viel Raum für eine Korrektur in Richtung der Marke von 20500 besteht, sollten die Zollentwicklungen die jüngsten Erfolge der großen Technologieunternehmen überschatten.

An der Wall Street kommt es zu einer neuen Welle der Risikoaversion, nachdem Donald Trump mit seiner jüngsten Erklärung in den sozialen Medien, dass „China seine Vereinbarung mit uns völlig verletzt hat“, die Spannungen zwischen den USA und China wieder angeheizt hat. Die Anschuldigungen des Präsidenten kommen inmitten festgefahrener Handelsgespräche und neuer Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vereinbarungen durch China, insbesondere in Bezug auf kritische Mineralien und Seltenerdmagnete. Dies ist ein Rückschlag nach der jüngsten Einigung über eine Lockerung der Zölle in der Schweiz, die die Hoffnungen der Anleger auf eine Entspannung im Handelsstreit kurzzeitig geweckt hatte.

Unterdessen verschärft die US-Regierung weiterhin die Beschränkungen, darunter die Aufhebung einiger chinesischer Studentenvisa und die Beschränkung von Technologieexporten, was die Beziehungen weiter belastet. Da es in letzter Zeit keine hochrangigen Gespräche zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gab, nimmt die Unsicherheit an den Märkten zu, da die Anleger mit den möglichen Folgen der eskalierenden geopolitischen Spannungen und deren Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum zu kämpfen haben.

Infolgedessen war der Handelsstart am Freitag von Verlusten an den wichtigsten US-Indizes geprägt, auch wenn der besser als erwartete Bericht der University of Michigan dazu beitrug, die heutigen Verluste zu begrenzen. Der Russell 2000 verlor am meisten (-0,4 %), der S&P 500 und der Nasdaq blieben unverändert, während der Dow Jones leicht im Plus (+0,1 %) notierte.

Makroökonomische Daten

Die US-Inflationsdaten zeigten eine leichte Entspannung: Die Gesamtinflation lag unter den Erwartungen und die Kerninflation ging minimal zurück (von 2,6 % auf 2,5 %), blieb aber weiterhin über dem Zielwert der Fed. Trotz des starken Einkommenswachstums verlangsamten sich die Konsumausgaben, was auf ein zurückhaltendes Verhalten hindeutet. Zölle könnten die PCE-Inflation auf einem hohen Niveau halten und damit den Beitrag des Konsums zum BIP-Wachstum in den kommenden Monaten begrenzen.

Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan stieg in der zweiten Mai-Lesung leicht auf 52,2 und blieb damit gegenüber April stabil. Die Inflationserwartungen für das kommende Jahr gingen auf 6,6 % zurück, und die Fünfjahresprognose sank auf 4,2 %, den ersten Rückgang seit Dezember 2024. Die Verbesserung der aktuellen Lage und der Erwartungen folgte auf eine vorübergehende Aussetzung der Zölle auf chinesische Waren, was die Sorgen der Verbraucher milderte.

Nasdaq 100 Chart (D1-Intervall)

Quelle: xStation5 von XTB

Unternehmensnachrichten:

American Eagle (AEO.US ) verliert 1 %, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das Betriebsergebnis im zweiten Quartal verfehlt und aufgrund höherer Rabatte aufgrund von Sortimentsfehlern und Lagerabschreibungen schwächere Umsätze prognostiziert hat. Das Management hat aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit seine Prognose für das Gesamtjahr zurückgezogen, plant jedoch für 2025 Investitionen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar.

Cooper Cos (COO.US) stürzt um fast 15 % ab, nachdem das Unternehmen seine Prognose für das organische Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hat, obwohl es die Gewinn- und Umsatzprognosen für das zweite Quartal übertroffen hat. JPMorgan stufte die Aktie aufgrund der gemischten Umsetzung und der langsameren Markterholung herab, während andere Analysten die Prognose als konservativ bewerten, aber die soliden Fundamentaldaten und das starke Wachstum in den Segmenten Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen und Chirurgie hervorheben.

Gap (GAP.US) bricht um 20 % ein, nachdem das Unternehmen vor Zollbelastungen in Höhe von 250 bis 300 Millionen US-Dollar und einer anhaltenden Schwäche bei Banana Republic und Athleta gewarnt hat. Trotz der Stärke von Old Navy und Gap trübte sich die Stimmung der Anleger aufgrund von Handelshemmnissen und einer langsamen Erholung der Marken ein. Die Prognose berücksichtigt keine potenziellen Zollkosten, was die kurzfristige Unsicherheit erhöht. Während das Management eine Markenauffrischung durchführt und eine solide Kernleistung vermeldet, könnten externe Belastungen und eine schwache Nachfrage nach nicht lebensnotwendigen Gütern die Dynamik beeinträchtigen.

