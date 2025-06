US Open: Wall Street versucht, Wachstumsdynamik fortzusetzen 📈Tesla Aktie legt um 2,5 % zu

Bislang deuten die sehr zurĂŒckhaltenden Kommentare zu den GesprĂ€chen zwischen den USA und China auf positive Fortschritte hin, wie beide Seiten angaben. Der Markt bleibt optimistisch hinsichtlich des Ausgangs der bilateralen Verhandlungen und betrachtet sie als fast „sicheres Zeichen“ fĂŒr eine „Deeskalation“ des Handelskriegs. Der Sprecher des Weißen Hauses, Johnson, erwĂ€hnte, dass es zu einer Versöhnung zwischen Trump und Musk kommen könnte; die Tesla-Aktie versucht, ihre Verluste wieder auszugleichen und steigt heute um 2,5 %. Die Stimmung an den US-AktienmĂ€rkten bleibt sehr solide; die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 legen zwischen 0,1 % und 0,2 % zu und bewegen sich beide nahe ihren Allzeithochs.

Die NFIB-Daten deuten auf eine Verbesserung der Stimmung unter den kleinen US-Unternehmern hin (Mai-Wert 98,8 gegenĂŒber 96 und 95,5 zuvor).

Die UmsĂ€tze großer US-KaufhĂ€user stiegen laut Redbook-Daten im Mai um 4,7 % gegenĂŒber dem Vorjahr; im April lag der Wert bei 4,9 % gegenĂŒber dem Vorjahr.

Die GesprĂ€che zwischen den USA und China werden fortgesetzt; die VerhandlungsfĂŒhrer nahmen die GesprĂ€che nach einer kurzen Pause gegen 13:00 Uhr GMT wieder auf. Es gibt noch keine konkreten Details oder nennenswerte „Indiskretionen” gegenĂŒber den Medien.

Eine Umfrage unter Ökonomen deutet auf ein BIP-Wachstum von 1,4 % im Jahr 2025 und 1,5 % im Jahr 2026 hin; ĂŒber 60 % erwarten mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr; 59 von 105 Ökonomen gehen davon aus, dass die Fed im September mit den Senkungen beginnen wird.

Die Weltbank senkte ihre Prognose fĂŒr das US-BIP-Wachstum fĂŒr 2025 um 0,9 Prozentpunkte auf 1,4 % gegenĂŒber dem Vorjahr und fĂŒr 2026 um 0,4 Prozentpunkte. S&P 500 (Tageschart) Der S&P 500-Futures-Kontrakt (US500) ist nach Eröffnung der Sitzung um 0,2 % gestiegen, aber die Bullen sehen sich weiterhin einem recht starken Verkaufsdruck ausgesetzt, der derzeit einen Ausbruch verhindert. Sollte der Index ĂŒber 6050 Punkte steigen, scheint der Weg zu historischen HöchststĂ€nden frei zu sein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen  Nasdaq 100 (4-Stunden-Chart) Der Nasdaq 100 bleibt im AufwĂ€rtstrend und handelt ĂŒber den exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) von 25 und 50 Perioden. Der Index hat jedoch Schwierigkeiten, die wichtige Widerstandsmarke bei 21.870 Punkten zu durchbrechen.  Quelle: xStation5 von XTB Apple senkt iPhone-Verkaufsprognosen Auf seiner Entwicklerkonferenz stellte Apple vor allem visuelle Updates („Liquid Glass“), eine neue Gaming-Plattform und ein Fitness-Tool vor, statt bahnbrechende KI-Innovationen zu prĂ€sentieren. Die iPhone-Verkaufsprognosen wurden um 2–3 % gesenkt. Das Unternehmen betonte die bessere SoftwarekompatibilitĂ€t mit seinen fortschrittlichen hauseigenen Chips und die einfachere Integration zwischen verschiedenen GerĂ€ten (iPhone, iPad, Mac).

Apple sieht sich regulatorischen Risiken gegenĂŒber: Ein US-Gericht könnte einen 20-Milliarden-Dollar-Deal mit Google blockieren, und das Unternehmen kann keine Provisionen mehr auf bestimmte In-App-Zahlungen erheben.

Die geopolitischen Spannungen eskalieren – Trumps Handelspolitik zwingt Apple, die Produktion von China in die USA zu verlagern; die Aktien sind seit Jahresbeginn um 20 % gefallen, was einem Marktwertverlust von rund 750 Milliarden Dollar entspricht. Unternehmensnachrichten Brown & Brown.US (BRO.US): Die Aktien verlieren 1 %, nachdem die Übernahme der Accession Risk Management Group fĂŒr unglaubliche 9,825 Milliarden Dollar bekannt gegeben wurde.

Gryphon Digital Mining Inc.US (GRYP.US): Die Aktien fallen um 2,5 % nach der Veröffentlichung der Finanzberichte der American Bitcoin Corp., die mit Trump in Verbindung steht.

Insmed.US (INSM.US): Die Aktien steigen um 25 % nach positiven Testergebnissen fĂŒr ein inhalatives Pulvermedikament zur Behandlung von Lungenerkrankungen.

McDonald’s.US (MCD.US): Redburn stuft den Fast-Food-Riesen von „Kaufen” auf „Verkaufen” herab. Die Aktien fallen leicht, da Analysten warnen, dass Medikamente zur Gewichtsreduktion den Appetit der Kunden zĂŒgeln und damit eine langfristige Gefahr fĂŒr das GeschĂ€ft von McDonald’s darstellen.

Tencent Music ADRs.US (TME.US) : Die Aktien steigen um mehr als 2 % nach der Nachricht von der Übernahme des Podcast-Startups Ximalaya.

Tesla.US (TSLA.US): Die Aktien stiegen im vorbörslichen Handel um 2,2 % und setzten damit ihre Erholung nach dem Ausverkauf infolge der Fehde zwischen Musk und Trump fort. Derzeit liegt die Aktie fast 2,5 % im Plus. Apple Aktie Chart (D1-Intervall) Die Apple-Aktie befindet sich aufgrund der jĂŒngsten Nachrichten weiterhin unterhalb der EMA200-Widerstandsmarke.  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

