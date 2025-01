US Steel fällt um 10 % nach angeblicher Übernahmeunterbrechung 💡

Die Washington Post berichtet, dass US-Präsident Joe Biden beschlossen hat, das 14,9 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Nippon Steel für U.S. Steel (Ticker: X.US) zu blockieren. Die offizielle Ankündigung des Weißen Hauses wird laut der Zeitung voraussichtlich heute erfolgen. Der Ausschuss für ausländische Investitionen in den Vereinigten Staaten soll besorgt sein, dass Nippon Steel nach der Übernahme die Produktionskapazität von U.S. Steel reduzieren könnte, was eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen würde. ► US Steel WKN: 529498 | ISIN: US9129091081 | Ticker: X.US Biden hatte bereits im März angekündigt, dass er gegen den Verkauf von US Steel an ein ausländisches Unternehmen sei, da er der Meinung sei, dass das Unternehmen in amerikanischer Hand bleiben sollte. In dieser Hinsicht stimmt Donald Trump, der ebenfalls während des Wahlkampfs angekündigt hatte, den Deal zu blockieren, mit dem noch amtierenden US-Präsidenten überein. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bidens mögliche Entscheidung sollte daher nicht überraschen, allerdings ließ das hohe Gebot von Nippon Steel ganz am Ende des Jahres bei einigen Investoren die Hoffnung aufkommen, dass der Deal abgeschlossen werden würde, wie sich am Kursverlauf ablesen lässt. Ein besonderes Übernahmeangebot, über das die Washington Post berichtete, könnte dieses Szenario ebenfalls wahrscheinlicher gemacht haben. Im Rahmen des Angebots bot das Unternehmen der US-Regierung die Möglichkeit, gegen jegliche Kürzungen der Stahlproduktion durch US Steel ein Veto einzulegen. Aus Sicht des US-Unternehmens könnte eine Blockade des Geschäfts bedeuten, dass es seine Stahlwerke schließen müsste, die die Mittel benötigen würden, die das Unternehmen im Rahmen einer Investition von Nippon Steel in Höhe von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erhalten sollte, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.