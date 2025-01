US2000 fällt um über 1 % 📉

🚨Das Benchmark für Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung verliert Gewinne von nach der Wahl Während der amerikanische Kapitalmarkt am ersten Tag der neuen Woche erwacht, setzen die Futures auf US-Indizes die Rückgänge vom Freitag fort. Alles deutet darauf hin, dass der heutige Handelstag an der Wall Street bärisch sein wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der US500-Index um 0,64 % bei 5830 Punkten, der US100-Index notiert 1,00 % niedriger bei 20800 Punkten und der US2000-Index verliert 1,10 % bei 2177 Punkten. In der vergangenen Woche erhielten die Anleger zahlreiche Argumente für weitere Ausverkäufe. Zu Beginn der Woche erhielten wir starke ISM-Daten zusammen mit einem rekordhohen Preis-Subindex. Dann wurden durch einen Bericht der University of Michigan Inflationssorgen laut, der den größten Anstieg der 5-Jahres-Erwartungen der Verbraucher an die Inflation seit 2008 zeigte. Die Woche endete mit einem starken NFP-Wert, der die Anleger hinsichtlich der aggressiven Haltung der Fed im Jahr 2025 beruhigte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der Zwischenzeit beginnt die neue Woche mit weiteren starken Anstiegen bei Öl, dem Dollar und den Renditen, was wiederum den Abwärtsdruck auf Aktien aufrechterhält und das Inflationsrisiko erhöht. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich bald auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Dezember am Mittwoch richten, die ein weiterer wichtiger Katalysator sein könnte. Dennoch sollten wir die vollen Auswirkungen der steigenden Energiepreise noch nicht in den Dezember-Daten sehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die zweite Januarhälfte sehr interessant werden dürfte. Allein in den nächsten zwei Wochen erwarten wir den US-VPI-Bericht, die Amtseinführung von Trump und die Entscheidung der Fed. US2000 – Technische Übersicht im Tageschart Russell 2000 war der erste große US-Index, der die durch den Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen erzielten Gewinne vollständig zunichte machte. Darüber hinaus hat der US2000 die wichtige Unterstützungszone des Aufwärtstrends, den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (die goldene Kurve auf dem Chart), unterschritten. Quelle: xStation Nasdaq US100 – Technischer Überblick im Tageschart Für den Benchmark der Technologieunternehmen haben die Rückgänge den exponentiellen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt erreicht, obwohl das Ausmaß des Rückgangs noch nicht ausreicht, um die „Wahl“-Gewinne auszulöschen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

