KEY TAKEAWAYS Porsche steht aktuell unter Druck. Dies betrifft sowohl den Umsatz als auch den Gewinn. Beide Kennzahlen haben sich im 2. Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verschlechtert. ► Porsche VZ WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911 Die Porsche VZ Aktie steht im August 2025 erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die neuesten Aktien News zeigen deutliche Schwächen im zweiten Quartal – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Wir beleuchten die wichtigsten Kennzahlen, Analystenerwartungen und bieten eine fundierte Chartanalyse zur weiteren Entwicklung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 Fundamentaldaten der Porsche VZ Aktie Kennzahl Wert Aktueller Kurs 44,77 EUR Marktkapitalisierung 20,37 Mrd. EUR Umsatz 2024 40,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 43,10 % KGV 2025* 25,96 4-Wochen-Performance +0,49 % Dividendenrendite 2025* 2,06 % Bewertung Leicht unterbewertet *Prognose | Quelle: xStation5 📊 Aktuelle Quartalszahlen – Porsche VZ schwächelt Im 2. Quartal 2025 erzielte Porsche einen Umsatz von 9,30 Mrd. EUR, ein Rückgang von 10,98 % im Vergleich zum Vorjahreswert von 10,45 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie (EPS) fiel auf 0,22 EUR – deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,35 EUR und unter den Analystenerwartungen von 0,29 EUR. Im 1. Halbjahr 2025 betrug der Umsatz 18,16 Mrd. EUR, was einem Minus von 6,7 % im Jahresvergleich entspricht. Das operative Ergebnis sank drastisch um 67 % auf 1,01 Mrd. EUR, die operative Marge fiel von 15,7 % auf nur noch 5,5 %. 📌 Prognose 2025: Umsatz erwartet: 37–38 Mrd. EUR

Umsatzrendite: 5–7 % (zuvor 6,5–6,8 %) 📈 Chartanalyse Porsche VZ Aktie – Technischer Ausblick 🗓 Tageschart (Langfristiger Ausblick: 12–18 Monate) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Rutsch unter die 60 EUR-Marke (Tief bei 55,62 EUR) zeigte die Aktie über Monate hinweg eine Seitwärtsbewegung, gefolgt von weiteren Rückgängen. Das bisherige Tief lag bei 39,58 EUR (Ende Juni). Der aktuelle Kurs bewegt sich knapp über der SMA20 (43,38 EUR) und SMA50 (42,49 EUR). Positive Perspektive: Bestätigung über der SMA20 = bullisches Szenario möglich

Risiko: Rutsch unter die SMA50 → Fehlausbruch, Zielzone bei 36–32 EUR 📊 Einschätzung Tageschart: Neutral

🔄 Wahrscheinlichkeit (12–18 Monate): Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 % ⏱ 4h-Chart (Kurzfristiger Ausblick: 3 Monate) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Mai zeigte die Aktie eine kurze Erholung, welche jedoch schnell abverkauft wurde. Seitdem ist die Kursentwicklung schwankend. Die Aktie müsste sich dynamisch von der SMA20 (43,80 EUR) nach oben lösen, um wieder bullisches Momentum zu entfalten. 📊 Einschätzung 4h-Chart: Neutral

🔄 Wahrscheinlichkeit (3 Monate): Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 % 📍 Unterstützungen & Widerstände Widerstände:

49,10 | 49,70 | 52,30 | 56,38 | 61,47 | 68,28 Unterstützungen:

