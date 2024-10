💲⏬USD schwächelt vor der Fed-Entscheidung

Heute um 20:00 Uhr dt. Zeit wird die Fed eine Zinssenkung ank√ľndigen. Wie stark wird die Senkung ausfallen?

Es bleiben nur noch wenige Stunden bis zur Zinsentscheidung der Fed. Der Markt ist immer noch unsicher, um wie viel der Zinssatz gesenkt werden wird. Die Kommunikation der Fed war in den letzten Wochen recht eindeutig, wobei Powell auf der Konferenz in Jackson Hole ein deutliches Signal aussandte. Laut Powell ist es an der Zeit, die Zinssätze in den Vereinigten Staaten zu senken. Es ist jedoch noch unklar, wie stark dieser Schritt ausfallen wird. Die Entscheidung selbst wird um 20:00 Uhr dt. Zeit getroffen, und dann werden auch die Prognosen veröffentlicht. Die Pressekonferenz beginnt um 20:30 Uhr.

Was ist von der Fed zu erwarten?

Der Bloomberg-Konsens deutet eindeutig auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte hin.

Von etwa 120 Prognosen deuten nur 9 auf eine Senkung um 50 Basispunkte hin, und eine Prognose geht von unveränderten Zinssätzen aus.

Zu denjenigen, die eine Senkung um 50 Basispunkte erwarten, gehören JP Morgan und Bloomberg Economics.

Der Terminmarkt rechnet heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 % f√ľr eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, obwohl sie vor kurzem noch bei 72 % lag.

Bis zum Ende dieses Jahres rechnet der Markt mit 4,6 Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten, was etwa 115 Basispunkten entspricht.

Bloomberg zufolge wird die heutige Senkung um 50 Basispunkte die Erwartungen auf zwei weitere Senkungen um 50 Basispunkte erhöhen.

Der Futures-Markt deutet auf Senkungen um 250 Basispunkte bis Ende nächsten Jahres hin.

Zinserwartungen laut Fed Funds Futures-Kontrakten. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Spielt die Größe der Senkung eine Rolle?

Es ist erw√§hnenswert, dass die Fed seit langem einen recht klaren Ansatz bei ihren Entscheidungen verfolgt und nur selten √ľberrascht. Die letzte √úberraschung gab es zu Beginn der Pandemie, als die Fed die Zinss√§tze um 125 Basispunkte senkte. Damals musste jedoch schnell gehandelt werden, um eine wirtschaftliche Rezession zu verhindern. Betrachtet man die Geschichte der Erwartungen und Ma√ünahmen der Fed (Konsensdaten aus dem Jahr 1997), so gab es bisher nur 4 F√§lle von √ľberraschenden gr√∂√üeren Zinssenkungen:

Im November 2002 erfolgte eine Senkung um 50 Basispunkte. Dies war fast das Ende des Zinssenkungszyklus im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise nach dem Platzen der Dot-Com-Blase.

Im September 2007 erfolgte eine Senkung um 50 Basispunkte. Dies war zu Beginn des Zinssenkungszyklus im Zusammenhang mit der Finanzkrise.

Im Dezember 2008 erfolgte eine Senkung um 75 Basispunkte. Dies war die letzte Zinssenkung in diesem Zyklus im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Danach wurden die Zinssätze von 1,0 % auf 0,25 gesenkt.

Im März 2020, um 125 Basispunkte. Der Markt erwartete nur eine Senkung um 25 Basispunkte. Dies war jedoch der Beginn der Pandemie und der Liquiditätsprobleme auf dem Markt.

Steht die US-Wirtschaft heute vor √§hnlichen Problemen wie damals? Nicht wirklich. Die Inflation ist r√ľckl√§ufig, aber immer noch hoch. Der Arbeitsmarkt hat sich abgek√ľhlt, sorgt aber dem NFP-Bericht zufolge immer noch f√ľr Besch√§ftigungswachstum. Die Zahl der Antr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung bewegt sich um 230.000, und die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 % und damit leicht √ľber den Prognosen der Fed. Starke Krisensignale w√§ren Antr√§ge √ľber 300.000 und eine Arbeitslosenquote von √ľber 5 %. Die Aufmerksamkeit der Anleger sollte sich daher neben der Zinssenkung selbst auch auf die Prognosen richten.

Im Juni wurden die Wirtschaftsprognosen gegen√ľber M√§rz nicht ver√§ndert. Sie deuten auf ein Wachstum von 2,1 % in diesem Jahr und 2,0 % im n√§chsten Jahr hin.

Die Arbeitslosenquote wurde f√ľr dieses Jahr auf 4,0 % prognostiziert. F√ľr das kommende Jahr wurde die Prognose auf 4,2 % angehoben. Dies ist auch die Prognose f√ľr die Langzeitarbeitslosigkeit.

Die Prognosen f√ľr die Inflation wurden leicht angehoben, doch ist dies derzeit weniger wichtig.

Die Zahl der erwarteten K√ľrzungen wurde deutlich reduziert. Der Medianwert lag im Juni zwischen einer und zwei K√ľrzungen, w√§hrend im M√§rz noch von drei K√ľrzungen ausgegangen worden war. Nun wird die Prognose f√ľr die Anzahl der K√ľrzungen sicherlich angehoben.

Unter Anlegern und Analysten herrscht die Meinung vor, dass die Fed mit Zinssenkungen im Verzug ist, so dass der jetzige Schritt das ausgleichen wird, was im Juni oder Juli h√§tte geschehen m√ľssen. Das Ausbleiben einer Senkung um 50 Basispunkte k√∂nnte zu erheblichen R√ľckg√§ngen bei den Indizes f√ľhren. Obwohl sich die Fed nicht direkt von den Geschehnissen am Aktienmarkt leiten l√§sst, beeinflusst sie die Stimmung bei allen Verm√∂genswerten weltweit.

Auf der letzten Sitzung, auf der die Prognosen veröffentlicht wurden, erwarteten die meisten Fed-Mitglieder 1 oder 2 Zinssenkungen in diesem Jahr. Quelle: Bloomberg Finance LP



Wie wird der Markt reagieren?

EURUSD

Es scheint, dass eine Senkung um 25 Basispunkte den Dollar, der in letzter Zeit deutlich geschw√§cht wurde, deutlich st√§rken d√ľrfte. Nat√ľrlich spielen auch die wirtschaftlichen Prognosen und die Aussichten auf weitere Senkungen in diesem und in den kommenden Jahren eine Rolle. Eine Senkung um 50 Basispunkte, aber keine weiteren Senkungen in der Zukunft, k√∂nnte die Lage des Dollars ebenfalls verbessern. Eine Senkung um 50 Basispunkte und die Ank√ľndigung weiterer starker Senkungen k√∂nnten mittelfristig zu einem Anstieg des EURUSD in Richtung 1,12-1,13 f√ľhren.

EURUSD ver√§ndert sich nach der ersten Zinssenkung in diesem Zyklus. W√§hrend der Zinssenkung 2019 verlor der Dollar zun√§chst an Wert, begann dann aber zuzulegen. Innerhalb von 20 Tagen nach der Entscheidung kehrte EURUSD zu seinem Zustand vor der Entscheidung zur√ľck. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD legt vor der heutigen Fed-Entscheidung deutlich zu. Es ist jedoch zu erkennen, dass knapp √ľber 1,1150 ein starker Verkaufsdruck herrschen k√∂nnte. Eine Senkung um 25 Basispunkte k√∂nnte zu einem Test der Marke von 1,11 f√ľhren. Im Falle einer Senkung um 50 Basispunkte k√∂nnte das Ziel die Zone zwischen 1,1160 und 1,1180 sein. Die Renditen verhalten sich interessant und deuten auf eine m√∂gliche geringere Senkung hin, als vom Markt erwartet wird. Quelle: xStation5

 

SP500 / US500

Obwohl eine Senkung um 50 Basispunkte auf schwache wirtschaftliche Prognosen hindeuten k√∂nnte, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt, dass eine geringere Senkung f√ľr den Markt entt√§uschend w√§re. Selbst sehr optimistische Prognosen w√ľrden nicht zu einer Fortsetzung der j√ľngsten Kursgewinne f√ľhren k√∂nnen. Bei einer Senkung um 25 Basispunkte k√∂nnte der US500 den Bereich um 5600 Punkte testen. Eine Senkung um 50 Basispunkte, ohne sehr negative Prognosen, aber mit dem Versprechen weiterer starker Senkungen, d√ľrfte dagegen zu einem Test von mindestens 5670 und einem Anstieg in den folgenden Sessions auf 5700 f√ľhren.

 

Betrachtet man das Verhalten des S&P 500 nach dem ersten Schnitt im Zyklus, so kam es in den ersten Tagen nach vorherigen Gewinnen in der Regel zu Gewinnmitnahmen. Wie Sie sehen, legte der S&P 500 in der Regel etwa 9-10 Sessions vor der Entscheidung zu. Innerhalb von 10-20 Sessions lag der S&P 500 jedoch in der Regel nahe dem Niveau vor der Entscheidung. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der SP500 / US500 versucht, √ľber die Abw√§rtstrendlinie zu eilen. Bemerkenswert ist auch das Rollen der Futures-Kontrakte nach dem Ende des heutigen Handelstages. Auf der Grundlage der aktuellen Niveaus wird der morgige Kurs etwa 61 Punkte h√∂her er√∂ffnen.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

 

