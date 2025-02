Ein stärkeres Wirtschaftswachstum in Japan erhöht die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven BoJ 🏛️

Der japanische Yen startet mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche. Der Grund für die heutige JPY-Euphorie sind die besser als erwarteten BIP-Daten, die deutlich über den Markterwartungen lagen. Die Indikatoren für die wirtschaftliche Stärke Japans deuten auf bevorstehende Änderungen in der Geldpolitik hin, die voraussichtlich weiter gestrafft wird. Gleichzeitig hat der US-Dollar in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Schwäche gezeigt.

Yen reagiert auf BIP und nachlassende Sorgen um Handelskrieg

Das BIP Japans wuchs im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 2,8 % und übertraf damit die 1 %-Prognose und lag über den 1,7 % im dritten Quartal 2024. Das saisonbereinigte jährliche Wachstum lag bei 1,2 % im Jahresvergleich und übertraf damit die Erwartungen von 0,6 %. Das vierteljährliche Wachstum erreichte 0,7 %, gegenüber 0,4 % zuvor, und lag damit deutlich über der Prognose von 0,3 %. Starke BIP-Zahlen vor den Lohnverhandlungen im Frühjahr könnten die Bank of Japan dazu ermutigen, eine aggressivere Haltung einzunehmen.

Gleichzeitig sind die Anleger zunehmend davon überzeugt, dass die Drohungen eines Handelskrieges und hoher Zölle durch die neue US-Regierung eher eine Verhandlungstaktik als eine echte politische Wende sind, wie sie von Republikanern und Donald Trump vor den US-Wahlen angekündigt wurde.

Die höher als erwarteten VPI- und PPI-Daten aus den USA vom vergangenen Freitag wurden durch den schwächsten Einzelhandelsumsatzbericht seit 2020 ausgeglichen, der unerwartet im Januar um -0,9 % im Monatsvergleich einbrach .

Der Markt hat die Erwartungen für die erste Zinssenkung der Fed von Dezember auf September 2024 verschoben, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Jahr ist nahezu unwahrscheinlich geworden – ein starker Kontrast zu vor zwei Wochen, als die Märkte über 20 % Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung einpreisten, auf dem Höhepunkt der Befürchtungen eines Handelskrieges.

Die Aussagen von Fed-Vertretern, darunter Michelle Bowman und Patrick Harker, deuten auf einen vorsichtigen Ansatz hin, wobei in den ersten beiden Quartalen 2024 keine Zinssenkungen zu erwarten sind. Keiner von ihnen hat jedoch eine Zinssenkung im späteren Verlauf des Jahres ausgeschlossen und stattdessen das Potenzial für einen Inflationsrückgang in den kommenden Quartalen betont, selbst bei einem anhaltend hohen Lohnwachstum und einem etwas schwächeren Arbeitsmarkt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Japans wurde lange Zeit durch einen schwachen Konsum und eine schrumpfende Erwerbsbevölkerung aufgrund einer alternden Bevölkerung belastet. Die heutigen Daten für das vierte Quartal 2024 lassen jedoch hoffen, dass die Stagnation ein Ende haben könnte.

Das annualisierte BIP stieg unerwartet auf 2,8 % ( Prognose: 1,1 %, zuvor: 1,7 % ).

Das BIP-Wachstum im Quartalsvergleich erreichte 0,7 % ( Prognose: 0,3 %, zuvor: 0,4 % ).

Der Hauptgrund für die wirtschaftliche Verbesserung waren hohe Kapitalausgaben der Unternehmen , die die Investitionen deutlich erhöhten.

Auch der private Konsum überraschte mit einem Anstieg von 0,1 % nach oben, obwohl ein Rückgang um 0,3 % erwartet worden war, was auf erste Anzeichen einer Entspannung bei den Verbrauchern nach einem Inflationsschub in Rekordhöhe hindeutet.

USDJPY-Diagramm

Das USDJPY-Paar vertieft seinen korrigierenden Rückgang und nähert sich einer kritischen Unterstützungszone, die mit Folgendem übereinstimmt:

dem lokalen Tief vom 7. Februar

der unteren Grenze des 1:1-Rückgangs vom November 2024

Das Risiko eines erneuten Inflationsschubs in den USA bleibt bestehen, doch das USDJPY-Paar spiegelt derzeit die kurzfristige Dynamik wider, was darauf hindeutet, dass eine Zinserhöhung in Japan in diesem Jahr weitaus wahrscheinlicher erscheint als in den USA. Infolgedessen könnten sich die Renditeunterschiede zwischen den beiden Ländern allmählich umkehren. Der heutige Rückgang stagnierte bei der Fibonacci-Retracement-Marke von 38,2 %.

