USDJPY fällt vor FOMC-Protokoll um 0,55 % 📉

📊 Bekanntgabe des FOMC-Protokolls: Märkte erwarten tiefere Einblicke in die Zinssenkung im November Das Protokoll der FOMC-Sitzung im November, das heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht werden soll, wird den Schlüsselkontext für die jüngste Senkung des Zinssatzes um 25 Basispunkte auf 4,75 % und eine deutliche Verschiebung in der Kommunikation der Fed liefern. Rechtfertigen die Kommentare der Fed-Banker eine weitere Zinssenkung im Dezember❓ Die einstimmige Entscheidung, den Zinssatz um 25 Basispunkte zu senken, einschließlich des zuvor dagegen stimmenden Bowman, deutet auf einen stärkeren Konsens über die Richtung der Politik hin. Die Märkte werden nach Einzelheiten darüber suchen, wie dieser Konsens zustande gekommen ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Streichung des Ausdrucks „größere Sicherheit" in Bezug auf die Inflation. Trotz der Streichung des Ausdrucks „Sicherheit" aus der Position behielt Powell während der Pressekonferenz einen positiven Ausblick auf die Inflation bei. Das Protokoll sollte die umfassendere Sichtweise des Ausschusses auf die Inflationsrisiken offenlegen und zeigen, ob es echte Bedenken hinsichtlich der Fortschritte bei der Erreichung des 2%-Ziels gibt. Ein weiteres wichtiges Element ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Powells Aussage, dass keine weitere Abkühlung erforderlich sei, um eine Inflation von 2 % zu erreichen, war von Bedeutung. Das Protokoll könnte einen tieferen Einblick in die Sichtweise der Ausschussmitglieder auf das Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt und seine Auswirkungen auf die Politik geben. Es sei daran erinnert, dass sich die Erwartungen des Geldmarktes seit der Entscheidung vom November (07.11.) eher darauf richten, den Schwung der Zinssenkungen zu stoppen. Dies ist zum großen Teil auf die von der Fed bevorzugte Messgröße PCE zurückzuführen, die seit fast drei Monaten Anzeichen eines erhöhten Inflationsdrucks aufweist. Quelle: Bloomberg Financial LP Wird der Dollar weiter an Wert gewinnen? Im Zusammenhang mit der Forward Guidance könnte das Protokoll eine Debatte über die Kommunikationsstrategie offenbaren, da Powell es vorzieht, keine weitreichenden Ankündigungen über die Zukunft zu machen. Quelle: Bloomberg Financial LP Der Markt wird nach Hinweisen auf die Möglichkeit einer Sitzung im Dezember suchen und derzeit eine Senkung um 15 bis 25 Basispunkte einpreisen. Auf dem Devisenmarkt legte der Dollar-Index (USDIDX) nach den Ankündigungen der Fed zu und konsolidiert sich derzeit im Bereich von 106,50 bis 107,50. Sollte das Protokoll auf größere Inflationssorgen hindeuten als Powells Pressekonferenz vermuten ließ, können wir mit einer weiteren Stärkung des Dollars rechnen. Jegliche Anzeichen einer Uneinigkeit über das Tempo zukünftiger Zinssenkungen könnten die Marktvolatilität erhöhen, und die Diskussion über die Dynamik des Anleihemarktes könnte sich auf die Renditen von Staatsanleihen auswirken, die in letzter Zeit besonders empfindlich waren. Die US-Zinsstrukturkurve reagierte mit einem Rückgang auf Bessents Nominierung. Quelle: Bloomberg Financial LP Die Nominierung von Scott Bessent als Finanzminister hat eine positive Reaktion der Märkte ausgelöst, wie an der Stärkung des Dollars und dem Rückgang der Anleiherenditen zu erkennen ist. Seine „3-3-3"-Strategie – die eine Reduzierung des Defizits auf 3 % des BIP, ein Wirtschaftswachstum von 3 % und eine Steigerung der Ölproduktion um 3 Millionen Barrel pro Tag vorsieht – wird als Gegengewicht zu den populistischen Elementen in Trumps Agenda gesehen. Auch wenn einige der Ziele schwer zu erreichen sein könnten, insbesondere im Zusammenhang mit einer restriktiven Einwanderungspolitik und den aktuellen Bedingungen auf dem Energiemarkt, könnte Bessents harter Ansatz in Bezug auf Staatsausgaben und Defizitverwaltung (derzeit 6–7 % des BIP) die zukünftige US-Finanzpolitik erheblich beeinflussen, insbesondere im Zusammenhang mit der Entscheidung, die 2025 auslaufenden Steuersenkungen zu verlängern.  USDJPY im Tageschart Das Währungspaar USDJPY stoppte seine Gewinne innerhalb des 78,6 % Fibonacci-Retracements des Abwärtskanals, der im Juli dieses Jahres begann. Die Grundlagen des technischen Aufwärtstrends bleiben jedoch mittelfristig erhalten. Die wichtigsten Unterstützungspunkte in dieser Hinsicht bleiben die Schnittpunkte der exponentiellen gleitenden Durchschnitte von 50, 100 und 200 Tagen. Der psychologische Widerstandspunkt bleibt weiterhin der Bereich der lokalen Höchststände von Mitte November im Bereich von 156.600. Quelle: xStation5 von XTB

