Yen legt nach japanischer Oberhauswahl zu 

USDJPY in Konsolidierung Nach den japanischen Oberhauswahlen verzeichnete der japanische Yen (JPY) am 21. Juli 2025 im Forexhandel einen deutlichen Aufschwung. Das W√§hrungspaar USDJPY reagierte empfindlich auf das politische Geschehen in Japan: Die Regierungskoalition unter Premierminister Shigeru Ishiba verlor ihre Mehrheit im Oberhaus, was kurzfristig f√ľr Volatilit√§t am Devisenmarkt sorgte. Zun√§chst wertete der Yen gegen√ľber dem US-Dollar auf, da Spekulationen √ľber eine fiskalpolitische Lockerung und m√∂gliche R√ľcktrittsabsichten Ishibas entkr√§ftet wurden. Der Premier k√ľndigte an, im Amt zu bleiben, und betonte die Notwendigkeit politischer Stabilit√§t angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen, steigender Preise und laufender Handelsverhandlungen. Zudem sprach sich Ishiba f√ľr tempor√§re Unterst√ľtzungszahlungen an Haushalte aus, lehnte jedoch umfassende Steuersenkungen ab. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† ‚Ėļ USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 Dennoch bleibt die politische Lage fragil: Ohne Mehrheit in beiden Kammern droht Japan eine Phase erh√∂hter Unsicherheit. Die japanische B√∂rse blieb am Montag wegen eines Bankfeiertags geschlossen, was die Liquidit√§t zus√§tzlich einschr√§nkte ‚Äď ein wichtiger Faktor, der die kurzfristige Kursbewegung beim USDJPY-Wechselkurs begrenzte. Technische Analyse: USDJPY an entscheidender Schwelle Das USDJPY-W√§hrungspaar hat k√ľrzlich die obere Konsolidierungsgrenze, die seit April 2025 bestand, kurzzeitig √ľberschritten. Der Aufw√§rtstrend war jedoch nur von kurzer Dauer ‚Äď aktuell konsolidiert der Kurs nahe der wichtigen 148,00-Zone. Diese Marke stellt nun einen bedeutenden Widerstands- und Unterst√ľtzungsbereich dar, an dem sich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage neu justieren k√∂nnte. Ein Blick auf den Relative-St√§rke-Index (RSI) im Tageschart (D1) mit einem 14-Tage-Fenster zeigt einen Wert nahe der 70er-Marke. Dies deutet laut technischer Analyse auf einen √ľberkauften Markt hin ‚Äď eine potenzielle Warnung f√ľr kurzfristige R√ľckschl√§ge. Besonders beachtenswert ist auch der j√ľngste Bruch der 200-Tage-EMA (Exponential Moving Average), oft als ‚Äěgoldene Linie‚Äú im Chart dargestellt. Dieser Durchbruch k√∂nnte den l√§ngerfristigen Abw√§rtstrend infrage stellen und neue bullische Szenarien er√∂ffnen. Die n√§chsten Handelstage d√ľrften somit entscheidend sein f√ľr die langfristige Trendbestimmung des USDJPY. Fazit: Politische Unsicherheit trifft auf technische Schl√ľsselzonen Die Kombination aus politischer Instabilit√§t in Japan, einem sensiblen Devisenumfeld und technischen Chartmarken macht das USDJPY-W√§hrungspaar derzeit besonders interessant f√ľr Trader und Analysten. Eine klare Ausrichtung ‚Äď ob bullisch oder b√§risch ‚Äď wird voraussichtlich erst nach Best√§tigung durch die n√§chsten Kursbewegungen erfolgen. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 21.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Handelsblatt, B√∂rse Online, Brokervergleich¬†und Brokerwahl.de!

