⏬USDJPY handelt im Vorfeld des NFP schwächer

USD is weakening the most against the yen ahead of key labor market data 🔎

Es stehen wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt an, die die Erwartungen auf deutlichere Zinssenkungen durch die Fed erhöhen und, was noch wichtiger ist, die Besorgnis über eine Rezession weiter steigern könnten. Obwohl der Marktkonsens nach wie vor hoch ist, deuten die jüngsten Signale darauf hin, dass der Arbeitsmarkt schwach bleibt und sich in den kommenden Monaten weiter abschwächen könnte. Was ist vom heutigen Bericht zu erwarten, und wie wird der Markt reagieren?

Markterwartungen und Signale des Arbeitsmarktes:

Der Marktkonsens für die heutigen Daten geht von einem Beschäftigungswachstum außerhalb der Landwirtschaft im Bereich von 160-165 Tausend aus.

Die „Flüsterzahl“ unter den Tradern auf der Bloomberg-Plattform liegt bei 152 Tausend für die Hauptablesung, während Bloomberg Economics einen Wert von 145 Tausend vorschlägt.

Der vorherige Wert lag bei 114 Tausend.

Die niedrigste Prognose von Bloomberg liegt bei 100 Tausend, die höchste bei 208 Tausend. Werte, die unter oder über dieser Spanne liegen, könnten zu extremen Marktbewegungen führen. Die meisten Prognosen gehen von 160 und 175 Tausend aus, wobei der Median bei 165 Tausend liegt.

Der ADP-Bericht für August war schwach und wies ein Beschäftigungswachstum von 99 000 aus.

Der Challenger-Bericht zeigte einen deutlichen Anstieg der geplanten Entlassungen, die Zahl der offenen Stellen laut JOLTS-Bericht ging zurück, das Beige Book der Fed wies auf schwache Wirtschafts- und Arbeitsmarktaussichten in den kommenden Monaten hin, und die ISM-Subindizes für den Arbeitsmarkt deuteten ebenfalls auf eine Verschlechterung der Situation im Vergleich zum Vormonat hin.

Der Markt erwartet einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2 %, da der Anstieg auf 4,3 % im vorherigen Bericht auf einmalige Faktoren zurückzuführen war. Bloomberg Economics hält es jedoch für möglich, dass die Quote bei 4,3 % bleibt.

In der Vergangenheit enttäuschten die NFP-Beschäftigungszahlen für August um etwa 30.000, und der August ist normalerweise der enttäuschendste Monat des Jahres.

Obwohl der ADP-Bericht in den letzten zwei Jahren nicht stark mit dem NFP-Bericht korreliert hat, ist in den letzten drei Monaten eine deutliche Verringerung der Differenz zu beobachten. Sollte der NFP-Beschäftigungsbericht ähnlich ausfallen wie der ADP-Bericht, könnten die Anleger ihre Erwartungen in Bezug auf Zinssenkungen durch die Fed erhöhen, den Dollar und die Aktien an der Wall Street weiter verkaufen und ihr Engagement in sichereren Anlagen wie dem Yen oder Gold verstärken. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Wie wird sich der Markt verhalten?

Natürlich gab es in diesem Jahr schon oft Situationen, in denen alles auf ein schwaches NFP-Ergebnis hindeutete, das dann aber doch positiv ausfiel. Das BLS hat auch die Beschäftigung im vergangenen Jahr deutlich revidiert.

Daher ist es schwer zu sagen, welchen Wert wir heute erwarten sollten. Alles, was im Bereich von 100 Tausend oder darunter liegt, wird höchstwahrscheinlich den Dollar schwächen und auch die Indizes an der Wall Street schwächen, was auf ein hohes Rezessionsrisiko hinweist.

Sollte das NFP jedoch wie erwartet oder höher ausfallen, könnte der Dollar seine jüngsten Verluste wieder wettmachen und der SP500 / US500 könnte versuchen, sich zu erholen.

JPMorgan hat im Vorfeld des heutigen NFP-Berichts in Erwartung eines schwachen Ergebnisses die Zahl der Long-Positionen auf den Yen erhöht. Wie die nachstehende Grafik zeigt, beobachten wir derzeit eine extrem hohe Anzahl von Netto-Positionen auf den Yen, und die Situation ähnelt sehr der, die wir 2007 und in den Folgejahren gesehen haben.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

USDJPY

Das USDJPY-Forexpaar bewegt sich heute nahe der 142er-Marke, dem niedrigsten Wert, den das Paar seit Anfang Januar dieses Jahres verzeichnet hat. Ein sehr niedriger Wert unter 100.000 und ein Anstieg der Arbeitslosenquote könnten das Paar unter diese Unterstützung fallen lassen. Ein Wert um 150 oder höher könnte zu einem korrigierenden Anstieg in den Bereich von 144-145 führen.

Quelle: xStation5

SP500 / US500

Der SP500 / US500 verliert im Vorfeld des NFP-Berichts deutlich an Boden. Ein Wert unter 100.000 könnte zu einem Rückgang bis in den Bereich von 5400 Punkten am 50,0-Retracement-Level führen. Werte zwischen 100.000 und 150.000 könnten zu einem Test von 5450 Punkten führen, aber auch zu einem anschließenden Abprallen von der Nachfragezone. Werte über 150.000 und ein Rückgang der Arbeitslosenquote könnten den Index über 5500-5550 Punkte steigen lassen. Quelle: xStation5 von XTB

